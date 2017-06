Începe prima ediţie a Cluj Pride, festivalul organizat de comunitatea LGBTQ din oraş

Cluj Pride este un festival care se adresează atât persoanelor LGBTQ+, susţinătorilor acestora, cât şi persoanelor care doresc să afle mai multe despre statutul persoanelor LGBTQ+ în România. Iniţiativa, care cuprinde proiecţii de film, dezbateri, ateliere, activităţi de comunitate, petreceri, expoziţii foto, şi-a propus să aducă împreună diferite comunităţi din Cluj-Napoca, promovând dialogul şi respectul reciproc între toţi cetăţenii care convieţuiesc în oraş.

Evenimentul este organizat de către activiştii LGBTQ+ din Cluj-Napoca împreună cu Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) şi GO FREE - Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile, în parteneriat cu clubul Delirio şi alte organizaţii ale societăţii civile de la nivel local şi naţional.

Marş LGBTQ

Festivalul Cluj Pride se va încheia pe 1 iulie cu Marşul #spunedrept, unde comunitatea LGBTQ+ şi susţinătorii ei vor protesta paşnic pentru recunoaşterea drepturilor comunităţii LGBTQ+ din România şi revendicarea spaţiului public prin dialog şi solidaritate. Marşul va porni la ora 10, de la Podul Garibaldi (zona Sala Polivalentă) şi va dura 2 ore. Participanţii sunt invitaţi să poarte tricouri albe cu mesajul campaniei şi pancarte în formă de “speech bubble” cu mesaje care invită la solidaritate şi care prezintă drepturile ce lipsesc încă persoanelor LGBTQ+.

“Campania #spunedrept şi marşul cu acelaşi nume reprezintă un pas înainte în recunoaşterea drepturilor comunităţii LGBTQ+ din Cluj-Napoca, cât şi o dovadă a faptului că existăm şi că putem găsi împreună o cale de comunicare fără ură, fără injurii şi fără violenţă. Pe pagina de Facebook spunedrept au fost publicate o serie de video-uri de susţinere a comunităţii LGBTQ+ în care membri ai comunităţii academice, parlamentari, activişti, membri ai societăţii civile, persoane din comunitatea LGBTQ+ au transmis mesaje de solidaritate şi invitaţii la respect reciproc pentru toţi membrii societăţii româneşti. Această susţinere publică pe care noi am primit-o de la toţi aceşti oameni sperăm să fie percepută şi de către alte persoane ca un gest de curaj, de a se solidariza cu membrii comunităţii LGBTQ+ din România”, susţine Lucian Dunăreanu, activist şi organizator Cluj Pride.

Spaţiul public este al tuturor

“Spaţiul public este al tuturor, iar drepturile comunităţii LGBTQ+ trebuie respectate dincolo de orice preferinţe individuale, acesta este unul dintre mesajele pe care ne-am dorit să le transmitem în comunitatea clujeană. Trebuie să încetăm să mai acceptăm ca viaţa personală a membrilor comunităţii LGBTQ+ să fie dezbătută public, şi să începem să discutăm despre lucrurile cu adevărat importante, despre drepturile acestor oameni, despre măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor şi violenţelor de orice fel, despre hărţuirea din şcoli şi discriminarea la care sunt supuşi tinerii LGBTQ+, despre discursul urii promovat de tot mai multe grupuri şi persoane publice şi despre efectele lui pe termen lung etc. O societate responsabilă se construieşte pe respect reciproc şi dialog responsabil”, a declarat Andra Camelia Cordoş, Preşedinte Go Free şi membru al Comitetului Naţional Coordonator al Campaniei No Hate Speech în România.

“Prin festivalul comunitar Cluj Pride dorim să aducem împreună diferitele comunităţi din Cluj, fie ele minoritare sau majoritare, şi să creăm punţi de legătură şi solidaritate împotriva urii şi intoleranţei. Totodată, ne propunem să deschidem un dialog despre carenţele şi obstacolele cu care se confruntă persoanele LGBTQ+ din România, să identificăm posibile soluţii, făcând în tot acest timp un exerciţiu de empatie colectivă. În opinia mea, prin organizarea Cluj Pride, ne alăturăm galeriei selecte de oraşe deschise, multiculturale şi tolerante, iar pe mine acest lucru mă face să mă simt mândră că sunt clujeancă” - Alexandra Columban, Membru asociat Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului - ACTEDO)

Programul complet al festivalului:

Miercuri, 28 iunie 15-18: Queer Lounge 17-19, Club Delirio: Atelier de bannere şi tricouri #spunedrept 19-21, Casa Tranzit: Proiecţia documentarului GENDER REVOLUTION: A Journey with Katie Couric (REVOLUŢIA GENULUI, o călătorie alături de Katie Couric) realizat de „National Geographic Channel”, o producţie 2017. Proiecţie urmată de dezbatere: “Cum este abordată identitatea de gen în România lui 2017?” Eveniment organizat cu sprijinul National Geographic Channel, National Geographic Magazine, Asociaţia ACCEPT şi Fundaţia Tranzit. 20-22, Club Delirio: QUEER Trivia – concurs de cultură queer cu Trivia by Jules 21-22, Casa Tranzit: Coming out stories / Queer à la Cluj. Les Sisterhood Cluj găzduieşte o seară de poveşti LGBTQ din Cluj, un cerc deschis de împărtăşit experienţe de viaţă. Poţi veni să îţi împărtăşeşti povestea sau doar să asculţi. O seară informală facilitată de Ruth Borgfjord. Eveniment organizat cu sprijinul şi în colaborare cu Fundaţia Tranzit şi grupul „Les Sisterhood Cluj” Joi, 29 iunie 15-18: Queer Lounge 15-17, Insomnia Café: “Tackling Homophobic Extremism: Developing Effective and Targeted Counter-Narratives.” Workshop în limba engleză pentru activişti şi nu numai. Eveniment organizat cu sprijinul PATRIR şi Insomnia Cafe 17-19, Club Delirio: Atelier de bannere şi tricouri #spunedrept 19-21, Casa Tranzit: “Protecţia cuplului de acelaşi sex” – despre drepturile persoanelor LGBTQ+ din România în prezent şi parteneriatul civil – o discuţie cu activiştii Diana Sabău şi Vlad Popa. Eveniment organizat cu sprijinul şi în colaborare cu Fundaţia Tranzit 21-22, Casa Tranzit: “We Stand Together Romania” – prezentarea proiectului “We Stand Together Romania” şi proiecţia scurtmetrajului cu acelaşi nume, urmată de discuţii. Împreună cu Iulia Merca, iniţiatoarea proiectului, schimbăm idei, facem networking, şi găsim modalităţi noi de a ne implica în susţinerea comunităţii LGBTQ. Eveniment organizat cu sprijinul şi în colaborare cu Fundaţia Tranzit 22-05, Club Delirio: – petrecere LADIES FIRST Vineri, 30 iunie 15-18, Spaţiul A-casă: Gătim la ceaun 19-21, Casa Tranzit: “Drepturi LGBTQ+ şi discursul urii în spaţiul public românesc” – workshop cu Andra Camelia Cordoş (activist Go Free şi membru al Comitetului Naţional Coordonator al Campaniei No Hate Speech Romania) şi Ioana Trană (avocat). Eveniment organizat cu sprijinul şi în colaborare cu Fundaţia Tranzit şi Go Free – Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile 21-22, Casa Tranzit: Seară de scurtmetraje LGBTQ+ româneşti. Eveniment organizat cu sprijinul şi în colaborare cu Fundaţia Tranzit şi Asociaţia MozaiQ LGBT 23-05, Club Delirio: OUT AND PROUD: Wear your rainbow – petrecere LGBTQ+ Sâmbătă, 1 iulie 10-12, Podul Garibaldi: Marşul #spunedrept – vom protesta paşnic, în tăcere, pentru recunoaşterea drepturilor comunităţii LGBTQ+ din România şi revendicarea spaţiului public prin dialog şi solidaritate, purtând tricouri albe cu mesajul #spunedrept şi pancarte în formă de „speech bubble”. 12-18, Club Delirio: Brunch activist prelungit. Cafeaua din partea casei! 23-05, Club Delirio: CHIC HAPPENS – petrecerea oficială de închidere a festivalului comunitar Cluj Pride 2017 Duminică, 2 iulie 14-18, Pride în parc! Duminică ne relaxăm în cadrul unui picnic cu activităţi sportive în parc! Ne întâlnim cu colegii de la “Q Sports România” în cadrul unui meci amical de baschet. Noi aducem mingi de baschet, tu vino cu cheful de zbenguială. 28 iunie – 2 iulie, Insomnia Café: We Stand Together Romania – expoziţie foto cu mesaje de solidaritate cu comunitatea LGBTQ+, transmise din lumea întreagă. O expoziţie organizată de Iulia Merca.

Organizatori

Festivalul este organizat de activiştii LGBTQ+ din Cluj-Napoca împreună cu Asociaţia GO FREE - Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului - ACTEDO şi Club Delirio.

Parteneri ai acestui festival sunt Casa Tranzit, Asociaţia ACCEPT, National Geographic, MozaiQ LGBT, Serile Filmului Gay International Film Festival, grupul Les Sisterhood Cluj, No Hate Speech Movement, PATRIR - Peace Action Training and Research Institute of Romania.

Printre susţinători se numără: De-clic, România Pozitivă, Someş Delivery, Acţiuni Pozitive, TEDxEroilor, Asociaţia Informală a Vocilor pentru Incluziune (AIVI), Global Shapers Cluj, Youth Bank Romania.

Participarea la evenimente este gratuită.