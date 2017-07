În România sau în străinătate? Unde vor să trăiască şefii de promoţie ai celei mai mari facultăţi din ţară. Ce ar schimba la România

Circa o mie de absolvenţi a „livrat” anul acesta pe piaţa muncii cea mai mare facultate din România în funcţie de numărul de studenţi: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) Cluj. În anul universitar 2016-2017, aici au fost înmatriculaţi, la diferite specializări, circa 7.000 de studenţi la programe de licenţă, masterat sau doctorat. În condiţiile în care finanţarea în învăţământul superior românesc se face „per capita”, vorbim despre facultatea care atrage cei mai mulţi bani de la Ministerul Educaţiei. Aceasta face parte din Universitatea Babeş-Bolyai, care la rândul ei este cea mai mare universitate din România din acelaşi punct de vedere (cu aproximativ 40.000 de studenţi înmatriculaţi în anul universitar 2016-2017 - licenţă, masterat, doctorat).

1.000 de absolvenţi pe piaţa muncii

Câţi dintre cei 1.000 de absolvenţi de la FSEGA îşi vor găsi un loc de muncă şi dacă îşi vor găsi un loc de muncă în domeniul în care au studiat este greu de spus, în condiţiile în care oferta de locuri de muncă şi este corelată cu oferta universitară. În plus, nicio instituţie nu face statistici serioase despre ceea ce se întâmplă cu aceşti absolvenţi, după absolvire. „Adevărul” a vrut să afle ce vor face cei mai buni dintre ei: adică cei 19 şefi de promoţii cu cele mai mari medii generale ale celor trei ani de studii, la fiecare dintre cele 19 specializări de nivel licenţă ale FSEGA. Am vrut să vedem nu numai ce planuri au, dar şi cum vă ei România şi sistemul de învăţământ.

Doi şefi de promoţie din 18, tentaţi să plece în străinătate

Surpriza noastră a fost să aflăm că aproape toţi şefii de promoţie vor rămâne în ţară. Doar doi dintre cei 18 şefi de promoţie care ne-au răspuns la întrebări sunt tentaţi de o carieră în străinătate. Absolvenţii sunt conştienţi de problemele mari pe care atât România: corupţia, nepotismul, lipsa transparenţei şi a meritocraţiei, incompetenţa, mentalitatea oamenilor. De asemenea, majoritatea şefilor de promoţie intenţionează să-şi continue studiile cu masterat. În ceea ce priveşte, sistemul de învăţământ, aceştia cred că este nevoie de o reformă, mulţi dintre ei invocând modelul ţărilor nordice.

Dacă vor rămâne la fel de optimişti şi după ce se vor lovi de viaţa care începe după terminarea facultăţii rămâne de văzut. Deocamdată, ei îşi vor vedea pozele la proaspăt-inaugurata Galerie a Şefilor de Promoţie din cadrul FSEGA şi se vor bucura de premiile în bani oferite de sponsorii facultăţii.

Întrebările pe care le-am adresat şefilor de promoţie

1. Ce planuri de viitor aveţi: rămâneţi în România sau intenţionaţi să plecaţi în străinătate? Doriţi să continuaţi studiile şi/sau să vă căutaţi un job?

2. Care sunt trei lucruri pe care le-aţi schimba la România?

3. Care sunt trei lucruri pe care le-aţi schimba la sistemul de învăţământ din România?

Răspunsurile celor mai buni studenţi de la FSEGA





Boşutar Ioana Maria - şef de promoţie al specializării ”Contabilitate şi informatică de gestiune”

1. Doresc să îmi continui studiile în ţară. Avem universităţi de prestigiu, profesori excelenţi şi programe atractive. Pe parcurs, dat fiind că voi fi la masterat, am intenţia să îmi găsesc un job în domeniul contabil, pentru a pune în aplicare tot ceea ce dobândit în trei ani de studiu la FSEGA, la specializarea ”Contabilitate şi informatică de gestiune”

2. Lucrurile pe care le-aş îmbunătăţi, mai bine spus decât schimba, în general, în România, ar fi: infrastructura feroviară, ofertele de muncă în afara oraşelor de interes major din ţară şi nu în ultimul rând aş eradica concepţia greşită a românilor conform căreia la noi în ţară nimic nu merge şi nimic nu se poate face.

3. În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ m-aş concentra mai mult pe calitatea informaţiilor din manualele şcolare decât pe forma fizică în care sunt prezentate, ştiind că profesorii în general găsesc alternative la manualele depăşite şi astfel se obţine performanţa în şcoli. Un al doilea lucru pe care l-aş schimba în învăţământ ar fi salariul şi motivaţiile financiare sau nonfinanciare acordate profesorilor . Preţuirea acordată lor ar trebui să fie infinită, iar un prim pas ar fi alinierea salariilor acestora cu cele de nivel european, dat fiind că facem parte din această Uniune. Nu în ultimul rând, sistemul de învăţământ din România are nevoie de dotări tehnice, spaţii, echipamente pentru realizarea orelor practice şi de parteneriate pentru realizarea practicii care impune colaborarea cu societăţile comerciale.





Ungur Ruxandra Maria - şef de promoţie al specializării ”Economie şi afaceri internaţionale”

1. Oarecum planurile mele de viitor au fost stabilite încă din primul an de studiu. Am avut deosebita onoare şi plăcere de a fi recrutată încă de pe atunci de KPMG, o companie multinaţională care oferă servicii de audit, asistenţă fiscală şi consultanţă în afaceri. Pe parcursul celor 3 ani de facultate, am beneficiat de o bursă privată din partea acestei companii, pentru a-mi focaliza atenţia asupra studiului. În timpul vacanţelor de vară eram ”intern” în cadrul companiei, participam la traininguri şi mă adaptam mediului de afaceri din viaţa reală. Desigur, începând din această vară, voi lucra în cadrul companiei şi astfel voi avea ocazia să aplic practic tot ceea ce am învăţat. Vreau, de asemenea, să îmi continui studiile, urmând un masterat în cadrul FSEGA.

2. Multe lucruri ar trebui schimbate, însă îmi e dragă ţara mea, cu bune şi rele, aşa cum e ea. De multe ori mi se spune că sunt prea optimistă şi că văd totul prea roz, însă eu cred că pentru noi există speranţă şi că suntem pe calea cea bună. Normal că e uşor să ne criticăm ţara când o comparăm cu ţări mult mai dezvoltate, dar sunt sigură că există ţări care se află într-o situaţie mult mai deficitară decât a noastră. Schimbările nu se pot produce peste noapte. Schimbările se produc în timp, şi vin odată cu schimbarea mentalităţii, cu noile generaţii, de aceea consider că educaţia e cheia dezvoltării României.

3. Pot spune că sunt norocoasă deoarece întotdeauna am avut nişte profesori deosebiţi, implicaţi, care ştiau să ne fie atât prieteni cât şi dascăli. Aceşti oameni minunaţi au crezut în noi, chiar şi atunci când noi nu o făceam, ne-au ajutat să ne descoperim calităţile şi ne-au arătat cum să ni le punem în valoare. Pe lângă faptul că ne-au pregătit pentru o anumită meserie, ei ne-au pregătit şi pentru viaţă. Cuvintele sunt prea puţine pentru a le transmite tot respectul şi recunoştinţa mea. În momentul în care profesorii sunt capabili să facă toate aceste lucruri, celelalte chestiuni organizatorice sunt doar amănunte. Oamenii fac totul. Desigur, aceştia trebuie să fie susţinuţi de către stat şi apreciaţi la adevărata lor valoare, deoarece, în viziunea mea, profesorii sunt cei care pot schimba cu adevărat România, modelând viitoarele şi actualele generaţii.





Kovacs Andrea - şef de promoţie al specializării ”Economia comerţului, turismului şi serviciilor”

1. Nu m-am gândit încă la o ţară anume în care să îmi desfăşor activitatea profesională, dar dacă mi se iveşte o oportunitate în străinătate, nu voi ezita să accept provocarea. În mod cert doresc să îmi continui studiile, deocamdată cred că voi urma masteratul la FSEGA, pe aceeaşi specializare ca la nivel licenţă. Pe parcursul anilor de masterat cu siguranţă voi avea şi un job mai flexibil care să îmi permită să şi practic turismul, nu doar să studiez domeniul în cadrul facultăţii

2. Ca să abordez această întrebare din perspectiva domeniului în care m-am format, trei lucruri pe care le-aş schimba în România ar fi valorificarea mai accentuată a potenţialului turistic, îmbunătăţirea infrastructurii feroviare şi nu în ultimul rând, promovarea mai intensă a nenumăratelor atracţii turistice de care dispunem. La modul general, aş schimba gândirea politică, aş îmbunătăţi sistemul de sănătate şi aş reduce birocraţia administrativă.

3. Cât despre sistemul de învăţământ, aş urma modelul ţărilor nordice. Aş pune accentul pe descoperirea talentelor şi abilităţilor elevilor încă de mici şi pe dezvoltarea acelor deprinderi cu scopul formării unor profesionişti în domeniile spre care au vocaţie. Aş evita încărcarea excesivă cu prea multe materii, reducând orele zilnice de şcoală astfel încât să nu se piardă atenţia şi capacitatea de învăţare.





Zerkula Edina - şef de promoţie al specializării ”Economie agroalimentară şi a mediului”

1. De-a lungul anilor de facultate am conştientizat, cu toate că străinătatea oferă atracţii materiale mai mari, că locul unde doresc să mă stabilesc şi să prosper este în România. Cred cu toată tăria, cu paşi mici, perseverenţă, voinţă şi muncă, şi în ţara mea pot să mă realizez atât pe plan profesional cât şi cel personal. În cazul în care viaţa m-ar duce pe drumul străinătăţii, aş încerca să implementez şi să aduc acasă cunoştinţele dobândite acolo. În vederea specializării în domeniul economic doresc să-mi continui studiile, aplicând la un program de masterat în cadrul FSEGA şi în acelaşi timp să profesez în domeniul economic în vederea dobândirii experienţei.

2. Consider că în România este necesară o transparentizare în instituţiile statului la toate nivelurile, limitarea înstrăinării patrimoniului ţării (terenuri, păduri) şi sprijinirea societăţilor locale, pentru ca profitul să rămână în ţară în vederea reinvestirii. Pentru toate acestea este necesară schimbarea mentalităţii şi atitudinii oamenilor. Totodată consider că este important o reformare în cadrul următoarelor instituţii: de sănătate, învăţământ, mediu şi nu în ultimul rând în infrastructură.

3. În ceea ce priveşte sistemul educaţional de toate gradele, primul şi cel mai important lucru din punctul meu de vedere este stabilitatea. Schimbările produse din an în an în sistemul de învăţământ nu sunt benefice nici pentru elevi/studenţi, nici pentru profesori. Învăţământul este necesar să se orienteze asupra cerinţelor şi să ofere un cadru potrivit pentru elevi ca aceştia să-şi poată contura ceea ce vor să realizeze în viaţă. Totodată ar fi benefic să se dezvolte o platformă online, care ar facilita în acelaşi timp oferirea de informaţii privind totalitatea instituţiilor de învăţământ şi programele de studii existente în ţară respectiv înscrierea în aceste instituţii, fără a fi necesară deplasarea (în sistemul universitar). Nu în ultimul rând consider că cunoştinţele teoretice ar trebui să fie implementate mai mult în practică.



Grad Cosmina Alina - şef de promoţie al specializării ”Economie generală”

1. Eu vreau să îmi continui studiile la un master din cadrul FSEGA. Sunt foarte mulţumită şi de specializarea pe care am absolvit-o, ”Economie generală”, pe care o recomand cu încredere. În acelaşi timp mai sunt înscrisă şi la o specializare tot la nivel licenţă în cadrul FSEGA, la ”Contabilitate şi informatică de gestiune”, dorind să aprofundez mai mult în această meserie. Deci voi rămâne în România şi acum, dar şi după terminarea masteratului, deoarece şi în România poţi să câştigi bani dacă ai o meserie care îţi place.

2. În primul rând în România eu aş schimba gândirea omului, care este îndreptată cel mai mult spre corupţie şi furt. Aş începe cu schimbarea politicienilor şi cu schimbarea legilor care ii favorizează pe aceştia.

3. În învăţământ aş schimba modul de lucru cu copiii şi aş diminua stresul asupra copiilor dat de teme, profesori, teste şi teze etc. Aş încerca să introduc mai multă practică şi mai puţină teorie. Materiile nefolositoare aş încerca să le scot şi să se aprofundeze mai mult materiile importante, cum ar fi: română, matematică, engleză, franceză, fizică şi chimie.





Steopoaie Elisabeta Florina - şef de promoţie al specializării ”Finanţe şi bănci”

1. În viitor doresc să rămân în România şi să îmi continui studiile la master

2. România ar trebui să fie o ţară care să ofere mai multe locuri de muncă pentru ca populaţia să nu fie nevoită să plece în afară. În acelaşi timp ar trebui eliminată corupţia, iar unul dintre lucrurile care ar trebui să caracterizeze această ţară este corectitudinea.

3. Trei lucruri care trebuie să îi caracterizeze pe profesori, respectiv învăţători sunt: seriozitatea, dăruirea şi profesionalismul.

Ulici Diana Laura - şef de promoţie al specializării ”Informatică economică”

1. Pe termen lung, doresc să mă stabilesc în România, însă în viitorul apropiat mi-am propus o mică escapadă în străinătate, pentru a-mi putea îmbogăţi experienţa culturală, personală şi lingvistică. Sunt în căutarea unui job momentan, iar în ceea ce priveşte continuarea studiilor, aştept să îmi fac o idee mai clară despre direcţia în care vreau să mă îndrept.

2. Aş începe cu lucrurile care îmi plac la România: este o ţară cu o cultură bogată, oameni primitori şi peisaje care îţi taie răsuflarea. Ar trebui să existe un interes major în valorificarea bogăţiilor ţării, o mare atenţie atunci când hotărâm persoanele care ajung la putere, şi crearea unor condiţii mai bune astfel încât oamenii de valoare să nu aleagă să plece din ţară pentru un trai decent.

3. Sistemul de învăţământ din România ar putea să urmeze exemplul celui din ţările nordice, dat fiind că este cel mai de succes. Mi-ar plăcea ca în educaţie să fie revizuit sistemul de notare: elevii învaţă de mici că notele sunt mai importante decât cunoştinţele dobândite, iar realitatea este că notele sunt subiective şi nu reflectă întotdeauna situaţia efectivă. În clasele primare ar trebui să se pună mai mult accent pe colaborarea dintre elevi, pe crearea unui spirit de echipă şi nu neapărat pe evaluarea acestora. Nu în ultimul rând, dacă elevii ar putea avea posibilitatea să ia parte la activităţi unde să fie pusă în valoare partea artistică (dans, pictură, muzică), ei şi-ar putea descoperi şi dezvolta talentul, fără teama de a fi notaţi. În ce priveşte învăţământul superior, ar fi util un accent mai mare pe partea practică, unde se pot aplica cunoştinţele teoretice dobândite.



Brustureanu Nicoleta Alina - şef de promoţie al specializării ”Management”

1. Plecarea în străinătate nu a fost niciodată una dintre opţiunile mele. Doar dacă nu vorbim despre vacanţe sau schimburi de experienţă. Din punctul meu de vedere, în România există suficiente resurse, există condiţiile necesare pentru a face orice, cât timp există dorinţă, ambiţie şi disponibilitatea de a face ceva în privinţa respectivă. Pe viitor îmi doresc să îmi continui studiile, în ţara mea, în România. Consider că, niciodată nu ar trebui să ne oprim din învăţat, aşa că de ce să nu o facem într-un cadru organizat cât timp există posibilităţi? În principiu, doresc să aprofundez cunoştinţele învăţate până acum, tocmai de aceea mă voi înscrie la un program de masterat în cadrul facultăţii în care m-am format ca economist, dar şi să mă angajez, pentru că toată această pregătire are un scop precis, pe de o parte primeşti şi pe de altă parte dai. Angajatorii au nevoie de economişti competenţi.

2. Cât timp prin schimbare înţelegem o îmbunătăţire a unui lucru, atunci schimbarea este binevenită, oricând, în orice domeniu, mai ales la nivelul unei ţări.

3. Dacă aş avea puterea de a îmbunătăţi ceva la sistemul de învăţământ actual, nu aş ezita să propun introducerea unor planuri individuale de pregătire ale elevilor. Tendinţa actuală de a personaliza serviciile astfel încât să corespundă aşteptărilor fiecărui consumator în parte ar trebui să fie preluată şi în învăţământ, tocmai pentru că fiecare elev în parte este unic. Cred că de aici apar o multitudine de probleme. De altfel, multe aspecte din management ar putea fi transpuse în învăţământul actual, spre exemplu managementul prin obiective. Îndrumarea elevilor încă din clasele primare către domeniile pe care aceştia le preferă, în care vor sau pot face performanţă, fără a neglija însă celelalte discipline cred că ar aduce plus valoare.





Doroş Sabina Crina - şef de promoţie al specializării ”Marketing”

1. Îmi doresc ca viitorul meu profesional să fie unul ascendent, motiv pentru care îmi voi continua studiile în cadrul programului de masterat „Strategii şi Politici de Marketing” din cadrul FSEGA, integrându-mă pe piaţa muncii în domeniul care îmi place şi anume marketingul.

2. România are nevoie de o revigorare motiv pentru care sunt necesare o multitudine de îmbunătăţiri, începând de la aspecte de detaliu până la aspecte globale, de ansamblu. Din punctul meu de vedere, fundamental pentru ţara noastră este crearea unui sistem de valori şi norme pe care oamenii să îl accepte, să îl respecte şi să contribuie la formarea lui.

3. Acelaşi principiu l-aş aplica şi în cazul sistemului de învăţământ. Cu alte cuvinte, românii, în special copiii, să fie educaţi cu privire la importanţa şi rolul acestuia în viaţa noastră.





Turlea Alina - şef de promoţie al specializării ”Statistică şi previziune economică”

1. Pe viitor, îmi propun să rămân în Cluj-Napoca şi să urmez masteratul de ”Econometrie şi statistică aplicată” şi apoi, doctoratul. Profesia de cadru didactic universitar mă atrage şi mă gândesc şi la această opţiune pentru mai departe. Această evoluţie educaţională o să o îmbin cu cea profesională (o să lucrez în domeniul audit/taxe unde îmi propun să acumulez o bogată experienţă ce mă va ajuta pe viitor). De asemenea, îmi doresc să rămân în continuare membru activ în Ansamblul Folcloric Studenţesc ”Mărţişorul” din Cluj-Napoca.

2. În Romania mi-aş dori să vad mai multă transparenţă, să fie promovate lucrurile autentice şi meritocraţia

3. Legat de sistemul de învăţământ, cred că ar trebui promovat un sistem bazat pe calitatea actului de studiu şi nu pe cantitate. De asemenea, consider că trebuie încurajate tinerele talente şi oamenii care ne fac ţara mândră, aici şi în străinătate, prin burse de excelenţă şi stimulente educaţionale. Poate este singurul mod ce îi determină să rămână în Romania, ţara noastră dragă.



Vonsz Evelin - şef de promoţie al specializării ”Finanţe şi bănci (în limba maghiară)”

1. Sunt foarte mulţumită de oferta educaţională a UBB, astfel în următoarea perioadă voi continua studiile la unul dintre programele de masterat al FSEGA, la specializarea ”Gestiune financiară corporativă” (în limba maghiară). Deocamdată nu intenţionez să plec în străinătate, însă în curând vreau să-mi găsesc un job în domeniu, pentru a face rost şi de experienţă pe lângă cele învăţate la facultate. La FSEGA sunt programe de masterat în parteneriat cu firme de renume care oferă joburi part time sau chiar full time pentru masteranzi, iar cursurile sunt organizate după-masă. Doresc să beneficiez de acest lucru, aşa voi putea face faţă aşteptărilor paradoxale de pe piaţa muncii: joburi pentru proaspăt absolvenţi cu 1-3 ani de experienţă în domeniu.

2. În cazul României aş schimba probabil mentalitatea oamenilor şi aş elimina corupţia. După statistici, românii sunt pe locul 57 în lume în ceea ce priveşte fericirea (World Happiness Report 2017). Dacă am putea reduce corupţia cu 50% în administraţie şi în afaceri ne-am clasa cu cel puţin zece locuri mai în faţă. Acestea sunt doar statistici, dar sună bine, nu?

3. În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ sunt de părere că întregul sistem necesită o reformă. Mă gândesc aici la ceva mai profund, nu (doar) la dotarea sălilor şi la mărirea salariilor pentru cadre didactice, tot sistemul trebuie regândit odată, nu periodic cum se întâmplă cu modalităţile de evaluare. Acest lucru poate fi realizat doar prin sinergia a mai multor instituţii. Dacă ne uităm spre Occident găsim câteva sisteme bine-gândite şi elaborate, de exemplu învăţământul finlandez. E bine mereu să învăţăm de la alţii!



Csegezi Noemi Szidonia - şef de promoţie al specializării ”Informatică economică (în limba maghiară)”

1. În ceea ce priveşte viitorul aş vrea să rămân în România, însă îmi doresc să-mi lărgesc orizonturile învăţând sau muncind pentru o perioadă mai scurtă de timp şi în altă ţară. Intenţionez să-mi continui studiile şi între timp să şi muncesc.

2. Având ca şi model ţările occidentale, în România aş schimba infrastructura. Totodată aş elimina numirile politice pentru conducerea anumitor instituţii, ştiind că omul potrivit la locul potrivit aduce succesul. Ţinând cont că avem o ţară minunată, mi-aş dori să existe o investiţie mai mare în turism, să recondiţionăm şi să punem în valoare clădirile istorice.

3. O schimbare în sistemul de învăţământ ar putea fi reducerea birocraţiei prin utilizarea unor platforme online în activităţi precum procedura desfăşurării admiterii la facultăţile din ţară. Prin utilizarea mediului online pentru înscriere s-ar acorda şanse mai mari doritorilor să aplice la facultăţile îndepărtate de domiciliul acestora. De asemenea legea învăţământului ar trebui reglementată odată pentru totdeauna. Pe lângă asta pentru a studia într-un mediu cât mai plăcut ar trebui construite şcoli sau modernizate cele existente.



Török-Buzdug Kinga - şef de promoţie al specializării ”Marketing (în limba maghiară)”

1. Planurile mele privind viitorul includ continuarea studiilor la FSEGA şi căutarea unui job part time sau full time, pentru că vreau să pun în practică cele învăţate în decursul anilor de studiu.

2. Aş dori să se pună mai mult accent pe munca practică, să fie apreciată onestitatea şi interzisă înşelăciunea.

3. Toate unităţile de învăţământ superior să încheie contracte cu întreprinderi, care să asigure locuri de muncă studenţilor care au terminat studiile cu succes. Astfel, studenţii vor fi motivaţi să înveţe cât mai bine şi firmele vor angaja specialişti bine pregătiţi.



Samoilă Cristina Maria - şef de promoţie al specializării ”Economia firmei (în limba germană”

1. O să-mi continui studiile în limba germană printr-un program de masterat în cadrul FSEGA. Începând cu ultimul an de studiu activez în cadrul unei companii multinaţionale de prestigiu din Cluj-Napoca. Decizia de a rămâne în România sau de a pleca în străinătate va depinde în mod considerabil de oportunităţile de dezvoltare şi valorificare a competenţelor.

2. Aş schimba sistemul din România prin: promovarea bazată numai pe competenţe, depolitizarea instituţiilor publice şi îmbunătăţirea mediului de afaceri.

3. În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, consider că îmbunătăţirea competenţei didactice şi a actului pedagogic, orientarea spre practică şi promovarea abilităţilor transdisciplinare constituie puncte cheie în asigurarea calităţii educaţiei.



Boldizsar Paula Heidi - şef de promoţie al specializării ”Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)”

1. Doresc să-mi continui studiile la FSEGA şi să lucrez în continuare (am început să lucrez încă din semestrul al doilea al ultimului an de facultate). Încă nu-mi doresc să plec să lucrez în străinătate, dar sunt sigură că la un moment dat mă va tenta ideea.

2. Şi, ca să spun NU tentaţiei de a pleca din ţară, România ar trebui să fie altfel: o ţară în care corupţia, nepotismul, pilele, percepţia ”cu bani se rezolvă tot” ar exista doar ca şi amintiri neplăcute din trecut, nu ca şi o realitate demoralizantă

3. În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ, cred că schimbări majore şi benefice au avut loc deja (fapt ce este dovedit şi de numărul mare de studenţi internaţionali care vin să studieze semestre întregi la noi), însă ar putea fi îmbunătăţit în continuare: mai puţină teorie, mai multă practică, mai multe programe de internship pentru studenţi.





Chilari Daniela - şef de promoţie al specializării ”Finanţe şi bănci (în limba engleză)”

1. Aş dori să rămân în România şi să îmi continui studiile cu programul de masterat ”Bănci şi pieţe de capital” din cadrul FSEGA. De asemenea, planific să încep şi activitatea profesională în paralel cu studiile. Astfel, intenţionez să îmi caut un job în domeniul financiar-bancar şi consider că Clujul oferă multe oportunităţi pentru acest domeniu.

2. Nu răspund

3. Consider că sistemul de învăţământ din România necesită modernizări începând de la nivelul primar. Drept exemplu, se poate folosi sistemul din Norvegia, unde se pune un accent mai mare pe activităţile extracurriculare. În mediul universitar, cred că este necesară o aplicabilitate practică mai mare şi o colaborare mai efectivă cu mediul profesional.





Bidirel Roxana - şef de promoţie al specializării ”Management (în limba engleză)”

1. Experienţa anterioară pe care am dobândit-o pe băncile universităţii m-a făcut să îmi consolidez ideea de a rămâne în ţară şi de a-mi începe o carieră în domeniul vizat. Cât despre job, în majoritatea timpului am reuşit să mă împart între job şi facultate, deci cu alte cuvinte voi continua studiile şi în acelaşi timp voi încerca să mă dezvolt din punct de vedere profesional în câmpul muncii.

2. Primul lucru pe care l-aş schimba la Romania ar fi generaţiile. Aştept să se facă aceasta schimbare, în poziţiile cheie ale administraţiei centrale pentru a se elimina clivajele deja adâncite dintre tineri şi ceilalţi. Nu întotdeauna e nevoie de experienţă, momentele decisive ale lumii de la începuturi până azi au fost controlate de spontaneitate, nu de experienţă. Cel de-al doilea lucru pe care l-aş schimba ar fi rezistenţa la nou a românilor, fenomen din ce în ce mai flagrant. Aş schimba frica de nou care există în cugetul fiecăruia dintre noi. Şi nu în ultimul rând, cred ca aş schimba mentalitatea de victimă pe care o abordează în general majoritatea. Aş cultiva mai mult educaţia protestului şi a votului, exerciţii la care nu am prea excelat in perioada postdecembrista. Doar prin vot si prin cultura protestului, România va trece de faza tranziţiei şi va ajunge un regim democratic veritabil.

3. În domeniul învăţământului, aş vrea sa văd o schimbare prin reîmprospătarea cadrelor didactice. Mi-aş dori să li se ofere mai mult credit tinerilor profesori pentru a se afirma la catedrele universităţilor. A doua schimbare pe care mi-aş dori-o este strict legată de raportul dintre teorie şi practică. Nimeni nu este absurd să spună că e nevoie în sistemul universitar doar de unul dintre cele doua elemente, însă eu aş veni cu o completare şi mi-aş dori să existe o balanţă echilibrată, un raport proporţional între teorie şi practica. Cred că în ziua de azi se face mai multa teorie şi din ce în ce mai puţină practică de calitate. Şi în cel de-al treilea rând aş face învăţământul universitar mult mai accesibil şi mai facil adolescenţilor care poate chiar au ceva de zis într-un anumit domeniu dar îi înfrânează condiţia materială.





Iluk Manuela Cristina - şef de promoţie al specializării ”Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză)”

1. România este o ţară minunată si mai presus de toate este ţara mea! De aceea, doresc să-mi continui studiile masterale în ţară, mai precis în Cluj-Napoca, la FSEGA şi doresc de asemenea ca pe parcursul acestor ani de studiu să mă angajez în domeniu pentru a-mi îmbogăţii cunoştinţele şi a dobândi experienţă.

2. În loc să precizez trei aspecte pe care le-aş schimba la ţara mea, prefer să scot in evidenţă un singur lucru de care România are nevoie pentru soluţionarea multor probleme pe care le are şi anume, patriotismul, calitate care ne lipseşte din ce în ce mai des, iar dacă persoanele care ne conduc şi-ar iubi cu adevărat ţara, cu siguranţă România ar fi la un alt nivel din toate punctele de vedere.

3. În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ românesc, în opinia mea nu ar mai trebui schimbat niciun aspect şi cred că de fapt, chiar aceste „schimbări”, atât de dese, reprezintă singura ameninţare în ceea ce priveşte învăţământul de calitate din România.

Citeşte şi

VIDEO Lucrare de licenţă prezentată în ritm de RAP la Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj