Se caută manager pentru reformarea celui mai mare spital din Bărăgan. Actualul şef asigură interimatul 6 luni

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, l-a numit manager pentru Silviu George Didilescu, după ce, pe 4 decembrie, mandatul actulului Cameliei Ghiveciu, a expirat. “Am încredere că noul manager interimar, Silviu George Didilescu, va gestiona cu maximă responsabilitate problemele curente ale spitalului, dar şi organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager”, a spus şeful CJ.

Silviu George Didilescu are 49 de ani, a absolvit al Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti (2009), Institutul Naţional de Administraţie (2008) şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport – Facultatea de Kinetoterapie (1997). A fost managerul spitalului din Deva(2010-2012), director general al Spitalului de Recuperare pentru Copii, Bucureşti (1998-2003), secretar de stat în Ministerul Muncii( 2005-2008), inspector guvernamental la prefectura Hunedoara(2008-2010). În prezent este administrator al unei societăţi comerciale, funcţie pe care a ocupat-o şi în perioada 2003-2005.

Un nou director medical

Silviu Didilescu a avut în sarcină şi găsirea directorului medical potrivit, după ce conf.univ.dr. Laurenţiu Beluşică a încheiat cele 6 luni de interminat la Călăraşi, în ianuarie 2017. Aşa cum şi-a dorit, a gîsit în spital omul competent pentru acest post. Dr. Adela Năsturică, medic internist la Spitalul din Călăraşi a fost numită, recent, în funcţie.

“Contractul de interimat este valabil pe o perioadă de maximum şase luni sau până la scoaterea postului la concurs. Mi-a luat o lună şi ceva să mă apropii de corpul medical. Am lansat o propunere largă, în spital, pentru că mi-am dorit neapărat un medic de aici pentru această funcţie. Am primit mai multe propuneri, însă existau probleme de colaborare. După ce am cunoscut-o mai bine pe doamna doctor şi am aflat că este şi lider de sindicat, am decis că este persoana potrivită pentru această funcţie. Dânsa are respectul cuvenit şi autoritatea asupra colegilor. Acum, doamna doctor trebuie să coboare din peluză în teren. Ca lider de sindicat cerea, iar ca director medical trebuie să facă”, a spus Didilescu.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă spune că Didilescu are obligaţia de a organiza concursul pentru postul de manager, însă el nu va participa la competiţie. “Mizez pe abilităţile domnului Didilescu pentru a selecta un manager capabil care să ducă mai departe reformarea spitalui pe care o vom demara în luna martie”, a spus Iliuţă.



