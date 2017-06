Primul teren de baseball din România, proiectat la Călăraşi. Sportul exotic, practicat de 27 de ani în oraşul dunărean

Oficialii Consiliului Judeţean Călăraşi au anunţat că vor aloca un teren cu suprafaţa de 1 hectar pentru construirea unui teren de baseball în oraşul reşedinţă de judeţ. Sportul exotic pentru România se practică la Călăraşi de 27 de ani, atât la nivel de juniori, cât şi de seniori, iar echipele au avut constant performanţe remarcabile la nivel naţional.



Pe de altă parte, în câteva luni, clubul de baseball din Călăraşi va rămâne fără singurul loc în care se pot antrena, un teren de fotbal, care va fi dezafectat pentru construirea unui bazin de înot.



„De 27 de ani aşteptăm“



„Dacă va fi dus la bun sfârşit proiectul stadionului de baseball, este o mare realizare. Trebuie să aveam şi noi casa noastră, o identitate, suntem copiii nimănui. De 27 de ani aşteptăm un teren. Acest lucru nu ne-a împiedicat însă să muncim cu pasiune, ambiţie şi dăruire pentru a construi. Rezultatele vorbesc de la sine. Toatele echipele de juniori: 3, 2 şi 1 pe care le antrenez la Călăraşi au ieşit învingătoare în campionate naţionale, iar la competiţii internaţionale, pentru că eu sunt şi antrenorul echipei naţionale de baseball a României la junior 3 şi 2, 8 din cei 14 copii din echipă proveneau de la Călăraşi“, spune Ion Bălan, profesor la clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi antrenor de baseball.

Antrenamente pe teren de fotbal FOTO Adevărul

Bălan, care este antrenor de baseball de 21 de ani în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Călăraşi, dar şi preşedintele Clubului Leaders, se mândreşte cu toţi elevii săi, aproximativ 60, cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, împărţiţi în trei grupe: juniori 1, 2 şi 3, care au depăşit graniţele oraşului, prin performanţele obţinute.



Copii de grădiniţă vin la antrenamente



„Este un chin pentru noi să ne antrenăm pe un teren de fotbal. Avem nevoie de o suprafaţă dublă. Cu toate aceste neajunsuri, am reuşit să ne impunem. Fiecare zi este o nouă provocare. Îmi place să fiu în mijlocul copiilor şi mă bucur când îi văd pasionaţi de ceea ce fac. Cei mai mici pe care îi antrenez au 6 ani, unii dintre ei sunt încă la grădiniţă“, spune Bălan. Mai mult decât atât, copiii alături de antrenori, îşi pregătesc singuri terenul înainte de antrenamente: cară iarba care este tăiată de pe cei 5.000 de metri pătraţi şi pregătesc zona pentru antrenamente.



Iulian Şerban (al doilea din stânga, rândul de jos)

Copiii care vin şi se antrenează pe terenul din incinta stadionului nu plătesc niciun leu. „Încercăm să descoperim copii talentaţi pe care să-i formăm de la o vârstă fragedă pentru a ne putea baza pe ei la competiţii“, a adăugat Ion Bălan.



Antrenorul spune că un teren la baseball la noi în oraş ne-ar aduce cel puţin două avantaje: organizarea mai multor competiţii naţionale, europene şi chiar internaţionale, dar şi atragerea unor fonduri importante pentru aceste concursuri. „Ca imagine vom avea enorm de câştigat. Cel puţin 6-7 echipe ar veni la Călăraşi unde se vor caza. Gândiţi-vă că înseamnă ceva. Plus că, toate echipele din ţară ar organiza cantonamente tot la noi“, a adăugat Bălan.

Pentru că în oraşul de pe malul Borcei, deşi există sportivi foarte buni în acest domeniu, lipseşte terenul, echipele Olandei şi Italiei au refuzat să vină să joace aici, în urmă cu câţiva ani.



Investiţie estimată la 1,5 milioane de euro



„Am făcut toate demersurile pentru construirea unui teren. Acum nimic nu mai ţine de noi. La sfârşitul lunii mai am depus o petiţie la Consiliul Local cu 1.433 de semnături pentru susţinerea construirii unui teren de baseball. Este foarte important acest lucru, avem semnale pentru organizarea unui campionat European la Călăraşi, dar şi organizarea, prin Organizaţia Mondială Little League, a unei zone de campionat mondial pe malul Borcei. Vă închipuiţi ce-ar însemna?“, se întreabă retoric antrenorul.

Echipa de baseball Juniori 1 a Călăraşiului FOTO Bogdan Voinea

Valoarea investiţiei a fost estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro, iar autorităţile locale se arată decise s-o susţină. Se discută de mai mulţi ani în oraş, şi a fost elaborat un proiect în acest sens, despre o bază sportivă pentru baseball care să cuprindă un teren de joc, tribune cu o capacitate de 600 de locuri, două terenuri de mini-fotbal cu instalaţie de nocturnă, teren multifuncţional, vestiare şi parcări.

„Am punctat doleanţa sportivilor cu promisiunea ca în momentul în care CJ va prelua cele aproximativ 14 hectare ale unităţii militare de pe strada Independenţei, 1 hectar să revină acestora pentru continuarea antrenamentelor în condiţii de performanţă“, a declarat Vasile Iliuţă, preşedintele CJ Călăraşi.

Campioni naţionali la juniori



De curând, echipa de baseball juniori 1 a Călăraşiului a primit titlul de Campioană Naţională, în cadrul competiţiei şcolare organizată de Ministerul Educaţiei. În cadrul campionatului, cei 14 sportivi de la Călăraşi s-au înfruntat cu 5 echipe din ţară: LPF CSS Roman, CSS Botoşani, CSS Tg.Neamţ, CSS 6 Bucureşti şi Biruinţa Gherăeşti.

La Călăraşi, din 2007 a fost înfiinţat un club privat de baseball, echipa CS Leaders fiind format din tineri care au terminat junioratul şi nu mai aveau unde să joace, antrenori, profesori. Mai mult decât atât, tinerii din oraş, cu performanţe la baseball au ajuns să plece în străinătate pentru a câştiga o pâine, după ce termină perioada junioratului. Cristi Secăreanu a plecat în Anglia să lucreze ca motostivuitorist, dar a prins un loc şi în echipa Tonbridge din Liga a-II-a, alături de un alt coleg din Călăraşi.

