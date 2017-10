UPDATE Poliţistul-erou care a salvat 3 persoane de la înec. O bătrână şi cei doi copii s-au aruncat în Borcea după ce au băut sodă caustică. Filmul intervenţiei

În timp ce patrula în zona Portului din parcul Central, Gabriel Andronescu, de 39 de ani, încadrat la Poliţia Transporturi Călăraşi, a observat o femeie care încerca să se sinucidă. Tragedia ar fi putut fi de proporţii, deoarece bătrâna şi cei doi copii, un bărbat de 51 de ani şi a fată de 43 de ani şi să sfârşească înecaţi. Imediat, omul legii a sărit în Borcea şi i-a adus pe cei trei la mal, după care a cerut ajutoare de la colegii săi prin staţia de serviciu. Cele trei persoane au fost transportate d eurgenţă la Spitalul din Călăraşi, femeia fiind în stare gravă.

Gabriel Andronescu nu este însă la primul astfel de gest. În 2011, el a intrat într-un apartament în flăcări de pe strada Luceafărului şi a salvat o fetiţă care risca să se intoxice cu fum în urma incendiului care izbucnise în bucătărie.

Intervenţie dificilă

Agent şef adjunct la Poliţia Transporturi Călăraşi, Gabriel Andronescu a povesti pentru Adevărul cum s-a petrecut incidentul. Duminică după-amiază patrula pe malul stâng al Borcei, în zona silozului Călăraşi." Fusese vreme era, iar aoclo sunt mai multe ambarcaţiuni acostate. Am mers cu maşina pe mal să văd dacă e totul ok. La câteva sute de metri am observat pe mal 3 persoane care au intrat în apă îmbrăcate şi se duceau spre larg. Mi-am dat seama că vor să se sinudică. Am început să strig , am pus girofarul în funcţiuni pentru a-i atenţiona, însă n-am primit niciun răspuns. Când am ajuns în dreptul lor am găsit mai multe sticle cu sodă caustică. Băuseră înainte şi apoi au intrat în apă", povesteşte poliţistul.

Deoarece fiecare secundă era vitală pentru viaţa celor trei, poliţistul a sărit într-o barcă şi a ajuns la ei. Deja erau luaţi de curenţi şi înghiţiseră apă. A reuşit să prindă bătrâna de mână, iar ceilalţi doi, care erau încă în stare de conştienţă, refuzau categoric să fie salvaţi. " La un moment dat pe mal au mai apărut 2 bărbaţi care au sărit într-o barcă şi mi-au venit în ajutor. A fost cumplit, mă puteau trage şi pe mine în apă, erau deja în stare critică. Nu m-am gândit că sunt în pericol, abia la câteva ore am realizat, însă acesta a fost impulsul de moment, nu ştiam decât că trebuia să-i aduc vii la mal. Erau îmbrăcaţi gros, era frig afafă şi nici nu cooperau deloc pentru a fi salvaţi. Apa în acea zonă poate să aibă şi 15 metru adâncime, sunt gropi, sunt pericole imense", spune Andronescu. Intervenţia a fost contracronometru pentru că nu era timp de peirdut.

Gabriel Andronescu a mai povestit că abia după ce i-a scos din apă a sunat la 112 şi a cerut ajutoare. Pe mal a găsit o geantă în care se aflau mai multe sticle cu sodă caustică. "Ei au dorit cu orice preţ să moară. Am aflat ulterior că nu au locuinţă, garsoniera în care au locuit a fost executată silit pentru datorii, iar acum sunt pe străzi. E cumplit, o siutaţie dramtică. Nu reuşim să-i găsim. Au rămas la spital la UPU duminică seară pentru a fi stabilizaţi însă au refuzat internarea şi trimiterea la Bucureşti. E trist că trîim astfel de evenimente", a spus poliţistul.

Precedent periculos

Gestul celor trei care au dorit să-şi curme viaţa are un precedent trist. O sinucidere macabră a avut loc pe 17 august, pe calea ferată. Patru persoane au murit după ce au fost lovite de un tren interregio care circula cu o viteză de 160 de kilometri pe oră pe magistrala 800 Bucureşti - Constanţa, între localităţile ilfovene Pasărea şi Brăneşti. Este vorba despre o femeie însărcinată şi de trei copii de 2, 10 şi 12 ani, care au fost spulberaţi pe loc de trenul care cirucla spre litoral.

