Paradisul bijuteriilor de la Corbeanca. Povestea Cerasellei Zangor, sufletul podoabelor purtate la Londra şi Paris

Cerasella Zangor, sufletul podoabelor, creează în atelierul său din Corbeanca din pasiune pentru frumos. Obiectele din colecţia Cera Bijou, accesibile oricărui buzunar, se vând în România, dar au ajuns şi în străinătate: Franţa, Germania, Anglia şi Portugalia.







După ce o viaţă întreagă a lucrat cu cifre şi bilanţuri contabile la Direcţia de Trezorerie Constanţa, Cerasella Zangor, de 52 de ani, s-a reorientat şi a dat matematica pe arta plastică. Pasionată de frumos şi de design încă din copilărie, a decis să-şi dea demisia de la locul de muncă şi să-şi deschidă acasă un atelier. De aproape 4 ani, la Corbeanca, în linişte şi relaxare creează bijuterii, dar şi obiecte de decor.





“ Mereu am fost atrasă de frumos, de unicat, de acel ceva care ne face diferiţi. Fără studii de specialitate, doar cu câteva cursuri tehnice, dar cu multă pasiune, imaginaţie şi un talent nativ am început să creez tot felul de accesorii. M-am gândit că atelierul îmi va prinde bine şi am astfel posibilitatea de a împărtăşi cu alte femei pasiunea mea. Ideea atelierului s-a înfiripat în anul 2013, când m-am hotărât să-mi dau demisia din Direcţia de Trezorerie Constaţta, unde am lucrat ca economist. În 2013 am înfiinţat un PFA şi am început să lucrez bijuterii.





Hotărârea de a pleca din acest serviciu a fost influenţată şi de fiul meu, student atunci la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti. Tot atunci am decis să ne mutăm în Bucuresti, lângă copil. Totul a început ca un hobby, nu eram pregatită să ies la “pensie “, aşa că am început timid, fără să cunosc nicio noţiune de bază, să lucrez bijuterii în stilul propriu”, povesteşte Cerasella Zangor.





Respect pentru frumos

Lucrează singură şi spune că nici nu se pune problema unui ajutor, deoarece în procesul de creaţie pot interveni schimbări, pe care numai ea le poate face. „Uşurinţa unei lucrări vine din plăcerea de a o lucra. Pentru mine orice bijuterie este o provocare, pe care o realizez cu pasiune şi un mare respect pentru frumos şi bun gust”, povesteşte artistul plastic.





Atelierul a fost deschis în casa în care locuieşte, unde a adaptat o cameră la cerinţele lucrărilor pe care le face. Tot ce ţine de mărgele, lanţuri, pietre semipreţioase şi cristale se lucrează în atelir, însă, de multe ori, şi masa din bucătărie este de mare ajutor pentru lutul polimeric, ce trebuie copt în cuptor, porţelanul care trebuie lăsat la uscat ori lâna împâslită care se asamblează pe un balt de sticlă.





Cu ce preţuri se vând

Bijuteriile pe care le creează sunt accesibile tuturor buzunarelor. Pot fi seturi de 4 piese ce ajung şi la 400 lei, dar şi piese de 25 lei, care sunt lucrate din materiale aparte ce nu pot fi găsite pe tarabă. Pentru colier cu cercei, preţurile sunt între 85 lei şi 150 lei, în functie de complexitate. Brăţările costă între 25 lei şi 75 lei, cele din piele pictată, sau cercei de la 20 lei la 100 lei.





Cele mai scumpe produse CeraBijou sunt din colecţia Arhitectural, colectie ce-i aparţine 100% şi este lucrată din bandă eloxată şi lut polimeric pictat şi lăcuit. Fiecare piesă este lucrată de la cadru până la finisaj doar din accesorii de bază. O piesa costă 100 lei.





Perle, cristale şi pietre semipreţioase

Bijuteriile sunt cerute în functie de anotimp, motiv pentru care Cerasella Zangor lucrează cu o multitudine de materiale. Pentru bijuterii foloseşte cristale, perle, pietre semipreţioase, sârme modelatoare, accesorii din argint tibetan sau placate, lut polimeric (fimo), porţelan, lână împâslită, piele naturală.





Pentru că nu tot timpul anului se cer bijuterii, Cerasella realizează din ianuarie şi până în martie aranjamente florale. „Eu lucrez flori realistice din porţelan, pe care le aranjez în tot felul de vase, biciclete, stropitori, cutii de lemn, decoratiuni pe pahare, căni/ceşti de alpaca, din lut polimeric.





Pe timpul verii pictez tricouri sau lucrez veste şi bluze din bumbac sau tercot, apoi le pictez cu vopsea specifică textilelor. Toamna şi iarna fac bijuterii, genţi şi gulere din lână împăslită, lemn şi pietre de râu pentru tablouri. Acestea toate se lucrează concomitent cu bijuteriile din materiale cunoscute”, explică artistul plastic.





Mulţumirea artistului vine din iubire

Despre creaţiile sale, Cerasella Zangor spune că le imprimă suflet şi iubire înainte de a le da stăpânei de drept şi le consideră pe fiecare a fi copilul cel mai mic din familie.





„Un pic din sufletul meu pleacă odată cu piesa cerută, din mulţumirea celei ce o poartă sufletul meu renaşte. Sunt fericită cand purtătoarea este multumită şi se reîntoarce la creaţiile CeraBijou”, mărturiseşte Cerasella Zangor.





Liniştea, armonia şi optimistul îi sunt aliaţi de nădejde în procesul creativ. Inspiraţia o găseşte întotdeauna în mediul înconjurător din curtea din faţa casei, din apusurile spectaculoase, din florile pe care le admiră în fiecare zi. Îi place să spună că o bijuterie CeraBijou se naşte în vise, apoi este schiţată pe hârtie, se aleg accesoriile şi culorile, după care începe asamblarea. Poate să lucreze o oră la o piesă sau două zile, important este să iasă aşa cum a visat-o. Este atentă la detalii şi exigentă cu munca pe care o face din respect pentru oameni şi pentru bun gust.





Artistul care face de toate

Şi pentru că munca la atelier nu înseamnă doar creaţie, Cerasella Zangor se ocupă de tot bunul mers al lucrurilor: de la plasarea comenzilor la poştă sau la firme de curierat şi până la promovarea produselor pe site-uri de socializare. “Simt că îmi dau energie. Fac ceea ce-mi place şi mă simt liberă. De fapt, acesta este şi scopul creaţiei: să laşi imaginaţia să lucreze, să construieşti, să lucrezi continuu pentru a-ţi atinge scopul. Dacă reuşesc să aduc bucurie pe chipul unui om, sunt pe deplin împlinită.





În fiecare bijuterie se ascunde o fărâmă de poveste şi se tăinuie un strop de fericire”, spune Cerasella Zangor.

S-a promovat singură

La început obiectele au fost vândute prietenilor şi cunoştinţelor, apoi s-a făcut făcut cunoscută prin diverse grupuri de handmade. Ulterior şi-a făcut reclama la pagina oficială CeraBijou pe Facebook şi uşor-uşor s-au strâns persoane care au îndrăgit bijuteriile şi care au început să le comande. În străinătate au plecat bijuterii, tricouri, genţi şi decoruri, duse de persoane cunoscute către prieteni necunoscuţi din Franţa, Germania, Anglia şi Portugalia. „Eu am trimis personal doar în Paris, ceea ce m-a bucurat enorm, ţinând cont că-i capitala modei” spune Cerasella Zangor, care se arară încântată de faptul că românul a reuşit să-şi educe gustul pentru calitate şi frumos.





“Da, românul sau cel puţin 90% dintre ei ştiu ce vor, văd calitatea şi frumosul într-un produs, ştiu să aleagă ce este de bun gust şi comentează la ce nu-i place sau nu mai este la modă. Dar nu vor să accepte munca din spatele produsului, nu recunosc valoarea obiectului handmade bine făcut. Vor mult, bun şi ieftin, aici trebuie intervenit. Multe grupuri au făcut un pact: să nu se mai vândă ieftin şi unii au reusit, ca si mine de altfel, să nu-si subevalueze munca”.

Ce dai pe mere iei pe pere

Cu toate acestea, spune că este extrem de greu să supravieţuieşti doar din munca de artizan: dacă este o completare a venitului deja existent(cum zic mulţi), părerea mea este că nu există...ce dai pe mere iei pe pere...daca mai ai şi o formă juridică în care funcţionezi, atunci cu siguranţă nu te descurci. Legile pentru artizani sunt proaste şi făcute în necunoştiţă de cauzăp. Un artizan nu câştigă constant lunar salariul minim pe economie, el vinde în salturi din Paşte în Crăciun şi de 1-8 martie. Dacă plătesti şi dările la stat...nu vreau să mai comentez”, explică Cerasella Zangor.