Noaptea Muzeelor pe malul Borcei. Surprize, ghicitori şi expoziţii inedite, pregătite pentru vizitatori

Expoziţiile pot fi viziate gratuit la muzeul Dunării de Jos FOTI I.S.

« Cu toţii am păşit, măcar o dată în viaţă, într-un muzeu. Dar câţi dintre noi am înţeles oare menirea sa într-o lume ce tinde mereu spre o viaţă din ce în ce mai superficială? Pe înţelesul tuturor, un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile civilizaţiei, viaţa în toată complexitatea ei, ba chiar de a-l face pe vizitator să înţeleagă mai profund lumea, cu tainele ei ». Acesta este invitaţia pe care o lansează reprezentanţii Muzeului.

Călăraşenii sunt aşteptaţi să viziteze gratuit expoziţiile temporare organizate la sediul Muzeului Dunării de Jos, precum şi expoziţiile permanente ale Secţiei Arheologie şi ale Secţiei Etnografie.

În acest an cu ajutorul partenerului Questo, oamenii vor putea experimenta o aplicaţie interactivă pentru Android şi iOS, care invită vizitatorii să rezolve o serie de ghicitori pentru a primi în schimb poveştile muzeului.

De asemenea, pe lângă vizitarea expoziţiilor permanente, călărăşenii vor avea ocazia să cunoască şi să facă fotografii cu un personaj istoric, legat de meleagurile călărăşene.

Ce puteţi vitiza:

Sediu, str. Progresului, 4

- Colecţii şi colecţionari – Ediţia a III a

- Retrospectiva Tudor Lorman

- Arta ca viaţă – Alexandru Paraschiv

La sediu, vizitatorul va avea ocazia să participe la o expoziţie atelier, intitulată “1914 – 1918 – Drumul spre Unire”. Expoziţia se află în amenajare, iar publicul va putea urmări unele din etapele de realizare a unui astfel de proiect. De asemenea, prin intermediul unor chestionare aflate in diferite locuri din muzeu, vizitatorii vor fi consultaţi în legătură cu viitoarea expoziţie, modul cum ar trebui să fie realizată, conţinutul acesteia, care ar putea fi contribuţia personală la realizarea acestui proiect.

Secţia Arheologie, str. 1 Decembrie 1918, 1

- Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos

- Exponatul lunii – Vas suport neolitic (mil. V a Ch.)

- Program: 19.30 – 22.00

-Sabia creştinătăţii – moment susţinut de trupa de teatru “Giganţii” a Şcolii Gimnaziale Cuza Vodă

-Ansamblul folcloric “Spicul” Dorobanţu

-Obiceiuri de nuntă – moment susţinut de trupa de teatru a Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu

- Program recreativ - Copiilor le propunem să - şi exprime creativitatea prin participarea la atelierul de modelaj.

Secţia Etnografie, str. 1 Decembrie 1918, bl. A 17

- 18.00 – Vernisajul expoziţiei Meşteşuguri tradiţionale la apus

- Demonstraţie – atelier de lucru la războiul de ţesut tradiţional