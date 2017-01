Menta, remediul miraculos care poate ucide. Cum faci corect ceaiul care vindecă diareea şi te scapă de indigestii

Se spune că este un dar de la Dumnezeu pentru drumeţii obosiţi care se revigorau şi se răcoreau în zilele fierbinţi de vară. Datorită efectelor miraculoase asupra organismului, astăzi planta este folosită şi în industria cosmetică, în medicină, în sănătate, dar şi în alimentaţie.

Cum se prepară infuzia

Infuzia de mentă, cea mai cunoscută şi utilizată variantă a mentei, este eficientă pentru deblocarea căilor respiratorii, dar şi pentru tratarea diareei. Aceasta se prepară din două linguriţe de frunze de mentă mărunţite la o cană de 200 ml de apă clocotită şi se lasă să se infuzeze vreme de 10-15 minute.

“Ceaiul de mentă se consumă cald şi are efect decongestionat, calmant şi antispastic. Pe de altă parte, menta uscată poate fi folosită şi ca pulbere, prin măcinarea plantei şi cernerea acesteia. Pentru un efect maxim, se ia o linguriţă de pulbere de mentă ce se ţine sub limbă vreme de câteva minute, apoi se înghite cu apă. Tinctura de mentă, uleiul volatil de mentă sau băile terapeutice cu macerat de mentă sunt alte modalităţi binecunoscute de folosire a mentei. Menta conţine uleiuri volatile esenţiale, principala componentă fiind mentolul, foarte folosit şi des întâlnit în societatea actuală, dar menta mai conţine şi vitamina C, săruri minerale, acizi organici şi chiar substanţe antibiotice”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.



Uleiul, deosebit de periculos

Printre cele mai frecvente afecţiuni ce pot fi tratate cu mentă se regăsesc indigestiile şi senzaţiile de balonare, dar şi diareea acută. Mai mult decât atât, spun specialiştii şi crampele abdominale, balonarea şi tulburările de tranzit intestinal pot fi combătute foarte uşor cu uleiul volatil de mentă. Nici gastritele nu au nicio şansă, dacă se administrează infuzie de mentă. La fel şi voma şi stările de greaţă. Cu toate acestea, spun specialiştii, uleiul de mentă poate fi mortal, dacă nu este administrat la recomandarea unui specialist.

“Uleiul volatil de mentă nu trebuie consumat în exces sub nicio formă, deoarece o doză mai mare de 17 ml poate provoca chiar decesul. De asemenea, curele de mentă trebuie gestionate cu mare atenţie de persoanele ce suferă de constipaţie cronică”, explică dr. Cătălin Luca, medic medicină internă.

Combate stresul şi oboseala

Infecţiile urinare şi cele ale tractului digestiv pot fi prevenite cu ajutorul mentei, datorită efectelor antibiotice şi fungicide ale substanţelor volatile din plantă. De asemenea, pentru a combate stresul, oboseala şi epuizarea, se recomandă consumul de ceai revigorant de mentă. O cană de ceai de mentă scade uşor temperatura, dar calmează şi migrenele şi previne fomarea mătreţii şi căderea părului, dacă acesta este clătit cu soluţia-minune.





Vă recomandăm şi:

Planta care vindecă toate bolile. Mâna Maicii Domnului, floarea binecuvântată care ţine inima în formă şi închide rănile

Efectele miraculoase ale porumbului fiert: topeşte grăsimea rapid şi ţine inima în formă. Ce vitamine importante conţine

La ce e bun bicarbonatul de sodiu. Minunile pe care le face banalul praf din bucătărie, un leac excelent pentru înţepături