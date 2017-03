Ion Iliescu împlineşte 87 de ani. Amintiri din copilăria fostului preşedinte: „Bunica făcea totdeauna dulceaţă de gutui. Şi acum am slăbiciunea asta“

Despre copilărie grea petrecută pe malul Dunării, marcată de lipsuri şi de afecţiunea mamei naturale care l-a abandonat la vârsta de un an, Ion Iliescu povesteşte în cartea autobiografică "Destinul unui om de stânga". Fostul preşedinte îşi aminteşte că lipsurile au fost compensate de bunătatea bunicilor care l-au crescut. Iliescu a povestit despre copilăria la Olteniţa şi într-un interviu acordat prof. Sorin Danciu, jurnalist şi directorul Direcţiei de Cultură Călăraşi. Politicianul vorbea în toamna anului 2015 despre imaginea sfântă a bunicilor de la Olteniţa, care l-a însoţit mereu. De cei doi îşi aduce aminte mereu cu drag şi spune că dulceaţa de gutui a bunicii sale l-a cucerit pentru totdeauna:





Pe locul casei unde s-a născut şi a trăit fostul preşedinte, la Olteniţa a fost ridicat un bloc de locuinţe FOTO: ceausescunicolae.wordpress.com

„Erau şi pomi fructiferi, domina curtea un gutui care a fost una din slăbiciunile mele. Bunica făcea totdeauna dulceaţă de gutui şi acum am slăbiciunea cu dulceaţa de gutui! Erau pruni, meri, un dud. Era o gospodărie foarte vie şi bunica şi bunicul o gospodăreau", a povestit fostul preşedinte.

Stăpâna casei

Dacă bunicul era omul care aduce bani în casă, despre bunică, spunea Ion Iliescu, era stăpâna casei, o gospodină desăvârşită, îndrăgostită de florile pe care le planta. Pe prispa casei erau aliniate zeci de ghivece pe care numai bunica le îngrijea.



Regina nopţii, o floare cu parfum îmbătător, este cea despre care Ion Iliescu spune că înmiresma seara toată gospodăria, iar el, copil fiind, se simţea ca într-o lume de basm, într-un colţ mic de rai. Cel mai important politician al României după 89 îşi aminteşte şi că mânca roşii din grădină, direct de pe vrej, plantate şi îngrijite de bunici, atunci când venea de la joacă şi nu mai aştepta ca bunica să aşeze masa.

Om deosebit, modest, cu 4 clase

Fostul preşedinte al României mărturiseşte că imaginea Olteniţei se confundă cu cea a bunicilor care l-au iubit, dar şi cu a familiei unite. Bunicul său erau „un om deosebit, un om modest”, cu doar 4 clase, dar care avea un scris extrordinar.

„Nu avea decât patru clase elementare, era din Ulmeni. Însă ceea ce am apreciat la bunicul meu a fost scrisul, avea un scris extraordinar! A avut un profesor bun de caligrafie, spuneam eu. Avea un scris caligrafic, a fost şi una din virtuţile care l-au ajutat în viaţă. Pentru că, totuşi, copil fiind cu cele 4 clase a venit în Olteniţa, s-a angajat ca băiat de prăvălie la un negustor al oraşului. Negustorii apelau la el ca să le scrie firmele din oraş. Iar Primăria a apelat la el ca să le scrie catastifele. Deci virtutea acestui scris l-a ajutat în viaţă pe un copil de la ţară”, povesteşte Ion Iliescu.

Revoluţia din 1989

Ion Iliescu a devenit cunoscut în timpul evenimentelor din decembrie 1989, lucru care l-a adus în prim-planul vieţii politice. În urmă cu mai bine de 27 de ani, alături de alţi disidenţi, fondează Consiliul Frontului Salvării Naţionale.

De aici începe expansiunea politică a lui Ion Iliescu, cel ce va deveni la 20 mai 1990, data alegerilor libere, primul preşedinte al României. În ianuarie 1990, FSN, iniţial, la nivel declarativ, organizat ca organism provizoriu al exercitării puterii, a hotărât să se transforme în partid politic. Întrucât acesta era format în principal din al doilea eşalon al fostului PCR, au izbucnit proteste anti-FSN, aprobate de partidele politice de opoziţie Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD). În replică, Iliescu a lansat o chemare către „clasele muncitoare” să sprijine FSN împotriva „forţelor fasciste, care încearcă să destabilizeze ţara”. Acest îndemn a dus la declanşarea primei Mineriade, atunci când ortacii din Valea Jiului, conduşi de Miron Cozma, au sosit în Bucureşti şi au reprimat demonstraţiile opoziţiei democratice.

Redeschiderea dosarelor

Despre redeschiderea dosarelor Revoluţiei şi mineriadelor a spus că nu ştie cui slujeşte aşa ceva, că acele evenimente ar trebui cercetate de istorici, nicidecum de procurori, el precizând că, „în loc să stăm să plângem morţii, ar trebui să tragem concluziile politice adecvate”. ”Nu ştiu cui slujeşte aşa ceva. Altminteri, nu-i nicio problemă”, a spus Iliescu, întrebat cum comentează redeschiderea dosarelor Revoluţiei şi mineriadelor.



”A fost un moment de istorie, cu părţile lui bune şi cu părţi mai puţin bune, cu stări conflictuale. Am trecut peste ele, am depăşit. Ce rost are să dezgropăm? Ele trebuie să formeze obiectul unor asemenea dezbateri, unor oameni care stau şi studiază istoria ca să tragem învăţăminte, nu să tot întreţinem o stare", a declarat fostul preşedinte.

La scurt timp, Ion Iliescu a revenit cu precizări pe blogul să: “Revoluţia Română a fost un eveniment extrem de complex, şi a spune că poţi să-l cuprinzi într-un dosar înseamnă a ignora o întreagă realitate. Orice sentinţe ar da un tribunal sau altul, ele nu înseamnă că reprezintă adevărul despre Revoluţie. Sunt doar soluţii particulare, date unor cazuri particulare. Iar acolo unde au fost identificaţi vinovaţi de represiune, aceştia au fost judecaţi şi condamnaţi. Nu pentru o vină în general, ci pentru fapte concrete. Regret faptul că o exprimare eliptică, în contextul acestei discuţii, poate suna drept indiferenţă faţă suferinţa rudelor celor morţi în acele zile. Nu este, iar tot ceea ce am făcut pentru cinstirea memoriei lor stă dovadă că nu este vorba de indiferenţă sau de lipsa empatiei”.

Inculpat în dosarul Mineriadei

În ianuarie 2017, fostul preşedinte a fost prezent la Parchetul instanţei supreme, unde a luat la cunoştinţă că i s-a schimbat încadrarea în inculpat şi că este învinuit de infracţiuni contra umanităţii în dosarul Mineriadei, urmând să îşi pregătească apărarea.

Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a arătat că fostul preşedinte a mers la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru că aceste activităţi nu s-au putut desfăşura în decembrie 2016, când a fost pusă în mişcare acţiunea penală. Acesta a precizat pe 16 ianuarie 2017 că procurorii i-au adus la cunoştinţă fostului preşedinte că i s-a schimbat încadrarea juridică, în inculpat şi i-au prezentat învinuirea.

"Domnul Iliescu nu a dat nicio declaraţie. A fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de dumnealui, a căpătat o calitate nouă, alta decât cea pe care o avea, adică inculpat, învinuirea este de infracţiuni contra umanităţii", a declarat Adrian Georgerscu, la ieşirea de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după plecarea lui Ion Iliescu.

Întrebat cum a reacţionat Ion Iliescu după ce a fost pus sub acuzare, avocatul a spus: "A reacţionat foarte bine, a luat act, urmează să ne pregătim apărarea. Acest dosar a fost redeschis în 2014 printr-o ordonanţă data de fostul procuror general Niţu. O să vedem ce-i acolo, evaluăm materialul dosarului şi o să primiţi toate informaţiile".

Ion Iliescu a fost preşedinte ales al României între anii 1992-1996 şi 2000-2004. Între 1996-2000 şi 2004-2008 a fost senator din partea PSD. Din 2006 este preşedinte de onoare al PSD. În timpul celui de-al doilea mandat al său, pe 29 martie 2004, România a aderat la NATO şi a încheiat negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. Vineri, 3 martie 2017, fostul preşedinte împlineşte 87 de ani.



