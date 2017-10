Idee de afacere cu prepeliţe japoneze: „Ouăle sunt o bombă de vitamine şi costă cât jumătate de pachet de ţigări“

Ideea de a înfiinţa o fermă i-a venit în martie 2011, după ce a cumpărat din hypermarket o caserolă cu ouă pentru consum propriu. S-a gândit că este o afacere profitabilă, motiv pentru care a început să se intereseze în ce condiţii se pot creşte aceste păsări. Acum a ajuns să comercialize material biologic de cea mai bună calitate: ouă pentru incubat, pui şi matcă, rase specializate pentru producţia de ouă şi pentru producţia de carne pe care le-a importat, iar prin selecţie naturală încearcă să le îmbunătăţească mai mult genetica.



La început s-a informat citind de pe internet, iar pe parcurs spune că a învăţat din lucurile cu care s-a confruntat. ”Acum, după 6 ani şi zeci de mii de serii de pui incubate şi duse la maturitate, pot spune că am dobândit o experienţă care îmi permite să-i învăţ şi eu la rândul meu pe alţii“.



”Am clienţi din toată ţara care vin şi cumpără an de an material biologic direct din fermă pentru consum propriu sau pentru înfiinţarea de microferme. Vin, văd păsările, văd condiţiile în care sunt crescute, le place ce văd, îmi cer informaţii despre creşterea lor şi cumpără în funcţie de necesităţile fiecăruia. În general, cumpără pui şi tineret în perioada de primăvară pe care îi cresc singuri şi beneficiază de ouă proaspete până toamna târziu, iar toamna, când nu mai au condiţii să le crească, le sacrifică şi consumă carnea“.

„Mai sunt şi clienţi care cumpără ouă pentru incubat sau clienţi care cumpără prepeliţe ouătoare şi le ţin şi peste iarnă, iar cand îmbătrânesc le schimbă, cumpărând iar tineret. Produse pentru consum vând într-o cantitate mică mai mult rudelor, prietenilor şi unui număr restrâns de clienţi fideli care cumpără în special de sărbători. Dacă nu aş avea material biologic de calitate să pot vinde păsări vii nu as supravieţui din ce vând pe consum”, spune Andrei Ciota.

A adus ouă din străinătate

În 2011, când a înfiinţat ferma de la Nana, aflată la 45 km de Bucureşti, tânărul a investit 950 de lei. Banii au fost alocaţi pentru un incubator de tip gospodaresc (150 de lei), 200 de ouă pentru incubat din rasa de ouătoare japoneze (circa 100 de lei) şi un rastel de 5 cuşti profesionale (aproximativ 600 de lei). A ales să-şi dezvolte afacerea în judeţul Călăraşi deoarece la Nana are rude şi pentru că nu este foarte departe de Capitală, acolo unde locuieşte.



“Am cumpărat ouă pentru incubat de la un crescător din Frumuşani, iar ulterior am început să import ouă pentru incubat din Germania, Ungaria şi Bulgaria pentru a imbunatăţi calitatea şi performanţele materialului biologic. Nu am un număr fix de păsări, numărul lor fluctuează în funcţie de cerere. În perioada de vară reduc foarte mult numărul de păsări păstrând numai matca pentru reproducţie, maximum 300 de păsări, iar în restul anului fluctuează între 1.000-3.000 de păsări mature şi pui”, povesteşte tânărul.

Munceşte singur

Pasiunea pentru creşterea şi îngrijirea păsărilor şi-a descoperit-o pe parcurs, iar munca la fermă, de dimineaţă şi până seara spune că îl încarcă de energie. Este mulţumit că nu a dat greş, iar cel mai important este faptul că şi-a demonstrate că se poate gospodări singur. La Nana, Andrei Ciota se ocupă de majoritatea treburilor: selecţia şi reproducerea păsărilor, problemele tehnice care mai apar, marketing (site şi promovare), comenzi,livrări si suport tehnic pentru clientii care cumpără material biologic. O mătuşă îl ajută la curăţenia din fermă şi mai sunt câţiva colaboratori pe partea de furaje şi echipamente.







Spune că a reuşit să se menţină pe piaţă datorită seriozităţii şi a lucrului bine făcut, însă sunt perioade în care trebuie să fie foarte atent pentru a nu da greş. Ca în orice afacere, antreprenorul are nevoie de fler. “Este destul de greu întrucât trebuie să simţi piaţa să ştii perioadele în care exista cerere pentru material biologic şi perioadele în care există cerere pentru produse de consum, să te organizezi, să îţi pregăteşti seriile de pui şi stocurile de produse astfel încât să ai să vinzi exact ce trebuie atunci când trebuie. Când intervine pasiunea şi faci totul cu suflet şi cu dăruire, totul devine mai uşor”, spune tânărul.

Profitul se reinvesteşte

Profitul pe care îl obţine, aproximativ 10.000 de euro anual, se împarte între întreţinerea personal şi cheltuileli de la fermă: furaje, electricitate, combustibil, promovare, mentenanţă hală si echipamente, da rşi dezvoltarea afacerii. “În general, perioadele mai bune acoperă perioadele mai slabe, dacă e sa fac o medie lunară pot spune că ferma îmi asigură un salariu decent, iar atunci când mai rămâne ceva reinvestesc pentru a mă dezvolta şi a tine pasul cu piaţa”, spune Andrei Ciota. Pentru punerea pe pcioare a fermei, ceea ce înseamnă investiţia în hală, echipamente şi site a avut nevoie de 10.000-12.000 euro, jumătate din sumă fiind obţinută în urma contractăriii unui credit bancar.







Hrană de calitate

Păsările pe care le creşte au nevoie de îngrijire deosebită pentru a fi sănătoase şi producţie. Sunt hrănite cu furaje special pentur diferite categorii de vârstă. Furajul conţine cereale combinate: grâu, porumb, şrot de floarea soarelui, şrot de soia, complex de vitamine şi minerale şi calciu furajer. “Păsările nu se cresc greu dar trebuie să le asiguri un furaj de calitate şi anumite condiţii de igienă şi temperatură, iar asta necesită investiţii. La noi la fermă, păsările beneficiază de cele mai bune condiţii, fiind cazate într-o hală special construită pentru ele, constând în camere izolate termic, dotate cu sistem de ventilaţie şi scurgere în pardoseală, iar pereţii şi pardoseala au suprafaţa lucioasă pentru a putea fi curăţaţi şi dezinfectaţi periodic”, spune antreprenorul

Cât costă

Prepeliţe Japoneze Matcă Selecţie Import Germania şiBulgaria (productie ouă): ouă pentru incubat 0.50 lei/ buc., pui 1 zi 3 lei/buc, pui 1 săptămână-4 lei/buc, tineret 1 lună- 8 lei/ buc, prepeliţe mature /12 lei femele / 6 lei masculi / buc.



Prepeliţe Jumbo Gold Matca Selecţie Import Germania şi Ungaria (productie ouă şi carne): ouă pentru incubat 1 leu/ buc., pui 1 zi -5 lei/buc., pui 1 săptămână- 6 lei/buc., tineret 1 lună- 10lei/ buc., prepeliţe mature -16 lei femele / 10 lei masculi / buc.

“Dacă ne gândim că o caserolă de 24 de ouă de prepeliţă costă aproximativ cât jumătate de pachet de ţigări şi reprezintă o bombă de vitamine, minerale, aminoacizi şi proteine de cea mai buna calitate, iar 1kg de carne de cea mai bună calitate, fără grăsime şi colesterol, echivalentul a 2 pachete de ţigări, eu spun ca nu, prepeliţa nu este un produs de lux .Produsele de prepeliă dau impresia unui produs scump întrucât o mare parte a populaţiei când vine vorba de mâncare se orientează mai mult după raportul cantitate/preţ decât calitate/preţ, iar prepeliţele sunt mici şi fac ouă si mai mici”, spune Andrei Ciota.







