Fratele avocatului Piperea, fermier care face agricultură bio: „Românii nu ştiu ce înseamnă să mănânce sănătos“

La Singureni, în judeţul Giurgiu, la mai puţin de 40 de km de Bucureşti, bărbatul a început să cultive legume româneşti, ca pe vremea bunicii, sănătoase şi deosebit de aromate. Marfa, deşi are preţuri mult mai mici decât cea din piaţă ori de la supermarket, este foarte puţin căutată: doar prieteni, cunoştinţe şi rude sunt clienţii fideli ai fermei. Viorel Piperea nu se dă bătut, este convins că în câţiva ani, marfa românească şi de calitate, produsă ca odinioară, va umple rafturile magazinelor.

“Muncă este enormă, stai de dimineaţă şi până seara să le îngrijeşti, să faci totul ca la carte. Profitul însă este inexistent, pot spune chiar că nu am recuperat nici măcar un sfert din investiţia de aproximativ 50.000 de euro la cele 8 solarii construite în 2006.

Nu m-am gândit la bani când am demarat această afacerea de familie, am încercat să investesc pentru a-i convinge pe oameni să mănânce sănătos, pentru ca familia noastră să trăiască frumos, să ne întoarcem încet la gustul de altădată.

Era şi păcat, având în vedere că la Singureni avem din start un avantaj: pământul de cea mai bună calitate care se pretează la cultura de legume şi care le dă un gust aparte. Afacerea este gândită pentru anii care urmează, cu siguranţă românii vor deprinde gustul legumelor fără chimicale. La început a fost dorinţa de a mânca sanatos, după care am considerat că este necesar să învăţ şi alţi oameni să traiască la fel ca mine, din păcate am reuşit să conving foarte puţini", a precizat fermierul de la „Agricooltural”, site-ul pe care îşi promovează produsele.





“Mă cheamă pământul, îmi place să muncesc”



Viorel Piperea are 45 de ani, este căsătorit şi are doi copii. Din 2016 este şi viceprimar la Singureni. Cu toate acestea, nu se sfieşte să spună că lucrează pământul cu propriile mâini pentru că nu-şi imaginează viaţa altundeva.

”Eu n-am putut să rezist trei zile în Bucureşti, nu m-am putut adapta. Aici m-am născut, aici trebuie să trăiesc. Mă cheamă pământul, îmi place să muncesc. Ce altă satisfacţie poate fi mai mare decât să mergi în solar să culegi o legumă sănătoasă, cu gust deosebit, dulce şi aromată pe care ai crescut-o de când era sămânţă? Am fost asistent manager la firma de avocatură a fratelui meu, dar munca de birou nu este pentru mine. Am fost încurajat şi sprijinit de familie în acest demers, pentru că altfel nu dai randament. Ambiţia şi pasiunea pentru munca la câmp sunt esenţiale, dar ai nevoie şi de suport moral. Eu nu m-am descurajat în nicio situaţie, ştiu că trebuie să merg înainte, oamenii vor descoperi până la urmă că nimic nu se compară cu o roşie de la ţară.

Deocamdată am redus motoarele, deoarece livrările lasă mult de dorit, românii nu ştiu ce înseamnă să mănânce sănătos. Când vom avea cerere mare de legume eco, cu siguranţă ne vom extinde”, spune Viorel Piperea.



A făcut studii horticole



Pentru fermierul din judeţul Giurgiu, agricultura este un mod de viaţă. Ca să poată produce legume adevărate, Viorel Piperea s-a documentat, a întrebat specialişti în domeniu şi chiar s-a înscris la facultate pentru a îngriji plantele ca la carte.

“Am obţinut diploma de inginer horticol pentru a face totul aşa cum trebuie. În teorie e una, practica e cu totul alta. Până nu stai cu mâna în pământ şi nu vezi cum cresc plantele, degeaba tot citeşti cărţi. Am întrebat în stânga şi în dreapta, am citit, am avut şi consiliere, dar la un moment dat am hotărât să merg să fac studii de specialitate", spune viceprimarul din Singureni.



A cumpărat solarii profesionale



Fermierul poveşteşte că totul a început ca un hobby, acum 11 ani. “Atunci am facut un solar mic în curte unde am cultivat câteva legume. La ceva timp după, m-am gândit că poate fi o afacere, aşa că am achiziţionat solarii profesionale din străinătate şi am demarat în forţă. Nu există niciun secret pentru a avea legume de calitate. În primul rând trebuie să ai fonduri pentru a cumpăra solarii, sistem de irigat şi material săditor. Condiţii ideale pentru cultura eco nu există, doar multă muncă”, spune Viorel Piperea.





În ultimii ani, pentru că cererea de legume nu este foarte mare, a redus suprafaţa cultivată. În prezent deţine 2.500 mp de teren cultivat cu legume în circuit ecologic, în spaţiu protejat şi 3.000 mp de viţă de vie, căpşuni şi pomi, toate certificate eco.



Preţuri mai scăzute



Afacerea nu este grea, atâta vreme cât faci ceea ce-ţi place. Acesta este motto-ul fermierului care produce şi materialul săditor, iar roşiile pe care le cultivă sunt soiuri româneşti.

“Cultivăm roşii, castraveţi, ardei, vinete, dovlecei, toată gama de legume. Nu este greu, trebuie doar să îţi placă ce faci. Cum am mai spus, totul se face cu mâna şi necesită prezenţă în cultură mult timp. Preţurile legumelor sunt mult mai mici faţă de produsele convenţionale.

Un kilogram de roşii se vinde la noi cu 4 lei, în timp ce la piaţă cele tratate costă 7-8 lei/kg. La noi, legumele primesc drept îngrăşământ doar bălegar de grajd, nimic altceva, multă atenţie şi îngrijire clipă de clipă. Putem să producem oricât, numai să avem comandă fermă. Într-un an bun, producţia de roşii se ridică la 7-8 tone”, spune fermierul.



Clienţii, aşteptaţi să-şi culeagă legumele



Pentru a-i convinge pe oamenii că ceea ce produce este o marfă incomparabilă cu ce se găseşte pe raft, Viorel Piperea îi invită pe clienţi la Singureni. Oamenii pot să-şi culeagă singuri legumele şi pot vedea, totodată, procesul de producţie. “Cred că acesta este primul pas: să vina la noi la fermă să vadă cum se fac legumele eco. Să guste din produsele noastre şi după, mai văd dacă vor mai mânca legume convenţionale . Deosebirea dintre roşiile eco şi cele din magazine este că ale noastre nu sunt perfecte, nu rezistă o lună pe raft ca celelalte. În schimb au un gust deosebit şi miros a legume”, explică fermierul.





