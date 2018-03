Fotbal. Partida Dunărea Călăraşi-Sportul Snagov se joacă sâmbătă, 17 martie

“Sportul e o echipă bine organizată care are şi un antrenor cu experienţă. E obligatoriu însă să câştigăm ca să păstrăm distanţa faţă de Hermannstadt şi de Chindia. Din păcate avem absenţe importante, jucători accidentaţi de ceva vreme. Dar am încredere în jucătorii care vor juca. Indiferent de joc, cele 3 puncte sunt obligatorii!” a anunţat Dan Alexa, antrenorul călărăşenilor. După 23 de partide jucate, Dunărea e pe primul loc cu 53 de puncte în vreme ce Sportul Snagov, care anul trecut a evoluat în liga a 2-a sub titulatura Metalul Reşiţa, e pe 10 cu 30 de puncte. În tur, Dunărea a câştigat cu 1-0.