Dunărea, la un pas de promovare în Liga 1 de fotbal. Sâmbătă, 5 mai, meci cu Ripensia Timişoara

Prezent la joc, preşedintele Florin Brişan a declarat: „Am avut ceva emoţii, dar am câştigat şi am revenit acolo unde ne e locul. Suntem pe primul loc şi ca să fim şi matematic calificaţi mai avem nevoie doar de un punct. Sâmbăta viitoare jucăm acasă cu Ripensia Timişoara şi dacă vom fi atenţi ne putem asigura promovarea cu 5 etape înainte de final. Mi-aş dori din toată inima ca stadionul să fie plin până la refuz. Să ne bucurăm împreună de această izbândă unică în istoria fotbalului călărăşean de aproape 100 de ani. Lansez încă de pe acum invitaţia tuturor călărăşenilor să fie prezenţi sâmbătă, 5 mai, de la ora 12.00, pentru a fi alături de băieţi. Îi felicit pe toţi pentru aceste momente frumoase de care avem parte de mai bine de 6 luni” a declarat Florin Brişan, citat de site-ul oficial al echipei, afcdunareacalarasi.ro.

Până la finalul sezonului, Dunărea va mai juca acasă cu Ripensia Timişoara (et. 33), Dacia Brăila (et. 35) şi Chindia Târgovişte (et. 37) şi în deplasare cu FC Argeş (et. 36) şi Metaloglobus Bucureşti (et. 38). În runda a 34-a, Dunărea ar fi trebuit să se deplaseze la Tg. Mureş pentru partida cu ASA dar mureşenii au spus demult „pas” competiţiei.





"Este un moment în care trebuie să ne gândim la toţi cei care au pus umărul la această promovare istorică şi să mulţumim tuturor! Felicitări din partea Primăriei Municipiului Călăraşi, principalul finanţator al echipei de fotbal, pentru tot staff-ul tehnic şi jucători! Ne vedem cu toţii sâmbăta viitoare, pe 5 mai, pe stadionul Ion Comşa să sărbătorim promovarea istorică în Liga I de fotbal", a scris pe pagina sa de socializare, primarul oraşului, Daniel Ştefan Drăgulin.