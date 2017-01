Drama copiilor adoptaţi în anii '90 care îşi caută părinţii pe Facebook. Românca din Irlanda care face miracolele posibile

Lucian Ionuţ Nistor s-a născut la 2 iulie 1997 la Călăraşi. Şansa i-a surâs însă când era bebeluş şi a fost adoptat de o familie din Malta. Trăieşte încă drama copilului abandonat, deşi părinţii adoptivi l-au înconjurat cu dragoste şi afecţiune.

Ca mulţi alţi copii care duc această povară în suflet, şi Lucian îşi caută mama. Ştie că se numeşte Florina Nistor şi are aproximativ 41-43 de ani. Noua sa familie nu o cunoaşte pe mama naturală a lui Lucian, deoarece copilul era internat deja în orfelinatul din Călăraşi când a fost adoptat.



Acum, tânărul în vârstă de 19 ani, aşteaptă reîntâlnirea cu cea care l-a născut şi l-a părăsit atunci când avea doar 3 săptămâni.

George Oprea(Jordan), la propria nuntă, trăieşte în Minesota

Alături de el, încă doi băieţi din Călăraşi fac eforturi disperate pentru a-şi cunoaşte originile. Este vorba despre George Oprea stabilit, alături de familia adoptivă, în Minesota, USA, şi Ion Iordan, născut la 1 octombrie 1991 la Călăraşi, care locuieşte în Malta. George ştie doar că s-a născut în oraşul de pe malul Borcei, iar mama sa se numeşte Emilia şi are 3 fraţi mai mari decât el.

Ion Iordan, născut la Călăraşi, a fost adoptat de o familie din Malta

Ion Iordan, adoptat în Malta, vrea să dea de urma familiei sale naturale, însă nu are niciun fel de detalii. Al patrulea caz este cel al unei fete, Simona Mădălina Sandu, născută la Călăraşi pe 31 mai 1998, care îşi caută cu disperare mama naturală. Ştie doar că s-a născut la ţară, iar mama se numeşte Ştefana sau Ştefania Sandu.

Simona Mădălina Sandu este mămică, dar vrea s-o cunoască pe cea care i-a dat viaţă

Duc o viaţă liniştită, frumoasă, alături de cei care i-au salvat din ghearele abandonului, însă se simt incompleţi. Doresc să vină la Călăraşi pentru a-şi privi mama în ochi. “Le este teamă de respingere, având în vedere că au fost abandonaţi, însă au credinţă câ într-o bună zi îşi vor privi părinţii naturali în ochi. Sunt tineri care cer ajutor pentru a-şi închide rănile sufletlui”, spune Ileana Cunniffe Băiescu.

Platforma online, un succes negândit

Ileana Cunniffe Băiescu(39 de ani), o româncă stabilită în Irlanda, a creat pagina de Facebook „The never forgotten children of Romania“ (n.r. – „Copiii niciodată uitaţi ai României“) special pentru copiii daţi spre adopţie în anii '90 în străinătate şi care acum îşi caută părinţii naturali.

Statisticile arată că, numai în perioada 1994-1999, peste 10.500 de copii români au ajuns la familii adoptive din străinătate. Neoficial, numărul copiiilor români daţi spre adopţie în anii `90 este mult mai mare. Pentru străini, România anilor `90 a fost o adevărată piaţă de copii şi multe dintre adopţii s-au făcut fără a fi înregistrate în documentele oficiale.

Ileana Cunniffe Băiescu, tânăra din Buzău stabilită în Irlanda care ajută copiii adoptaţi în străinătate să-şi găsească originile

Ajunşi la vârsta maturităţii, copiii români daţi spre adopţie în anii `90 sunt, astăzi, cetăţeni străini, iar mulţi dintre ei îşi caută părinţii. Cei mai mulţi pornesc la drum cu o fotografie, numele mamei sau al tatălui, numele judeţului sau al localităţii de baştină. Nu ştiu mai nimic despre România şi nu vorbesc limba română. Speranţele lor se îndreaptă către mediul online şi mulţi dintre ei şi-au găsit drumul către origini prin intermediul paginii ”The never forgotten Romanian children”.

Stabilită în Irlanda de 21 de ani

Pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children” este creaţia româncei Ileana Cunniffe Băiescu (39 ani), de origine din judeţul Buzău, stabilită în Irlanda de 21 de ani. Ileana are cinci copii şi lucrează la o grădiniţă din Galway. A fost mulţi ani în căutarea fraţilor daţi spre adopţie în străinătate în anii `90. Şi-a găsit una dintre surori în urmă cu nouă ani în Anglia, dar familia nu a fost completă.



Căutări disperate timp de 26 de ani

Şi-a căutat vreme de 26 de ani celălalt fratele, pe Marin Constantin Victor, dat spre adopţie în vara anului 1990, la vârsta de 3 ani. Aşa a ajuns să lanseze în ianuarie 2015 o platformă de socializare dedicată celor care vor să-şi cunoască rădăcinile. „Am luat cazul unui băiat din Vrancea care îşi căuta fratele adoptat în Irlanda. I-am spus că am să încerc să îl ajut. Mai târziu, în acea seară, am creat «Copiii niciodată uitaţi ai României», o pagină de comunitate pe Facebook, şi m-am mai implicat în alte două căutări. A doua zi, una dintre ele a avut succes, a fost prima familie pe care am reunit-o. Am plâns şi am râs cu ei în acelaşi timp. Le-am simţit emoţiile cele mai profunde şi le-am înţeles sentimentele de dragoste şi regăsire, din toate punctele de vedere . A fost minunat!“, îşi începe povestea Ileana.

Ceream ajutor unii de la alţii

De altfel, Ileana spune că a încercat să intre în legătură cu cât mai mulţi copii adoptaţi din România, cu speranţa că printre ei îşi va regăsi fratele. “ Eu ceream ajutor şi ei, la rândul lor, cereau ajutor de la mine pentru a-şi găsi familiile. Este o luptă continuă pentru toată lumea, dar este şi impresionant atunci când reuşeşti să reîntregeşti o familie. Eu îi ajut cu sfaturi, îi pun în legătură cu autorităţile, apelăm la mass-media, facem tot posibilul pentru a-şi găsi familiile”, explică Ileana. Tânăra spune că nu s-a gândit nicio clipă la impactul pe care îl avea o astfel de platform online. “Intenţia mea a fost de a-mi regăsi fratele, acum sunt în mijlocul unei avalanşe de solicitări pentru a ajuta alţi tineri să dea de urna familiilor lor”, spune Ileana.

Peste 7.000 de membri

Din ianuarie 2015 şi până în prezent, comunitatea „The never forgotten Romanian children“ a ajuns să numere peste 7.000 de membri. Peste 500 de solicitări au venit pe adresa paginii, din care 300 de la copii adoptaţi în căutarea familiilor din România au apelat la Ileana Cunniffe Băiescu pentru a-şi găsi identitatea, iar 164 de cazuri au fost rezolvate graţie iniţiativei româncei. 200 de cazuri au venit din partea rudelor şi familiilor din România, disperate să-i găsească pe copiii care ajunseseră, prin adopţie, în străinătate. “Noi ajutăm şi sustinem numai căutarea familiilor pentru copii. Invers ar fi aproape imposibil, pentru că nu cunoaştem unde sunt acesti tineri adoptaţi. Totuşi, reţinem numele copiilor adoptaţi şi căutaţi de familiile lor, şi dacă aceştia ajung la noi în căutarea famililiei, îi punem în contact”, a explicat Ileana.

Găsirea propriului fratelui a fost al 70-lea caz rezolvat. „Pe o pagină de Facebook, «Adopted from Romania» (n.r. - «Adoptaţi din România»), unde copiii adoptaţi lăsau mesaje în speranţa că vor fi găsiţi, fratele meu, stabilit în Anglia, lăsase mesaj în urmă cu doi ani“, spune românca din Irlanda. La scurt timp, a urmat o emoţionantă revedere.

