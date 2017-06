“CineLatino”, festivalul care aduce filme de Oscar pe malul Borcei, programat în perioada 4-6 iulie

Cinefilii sunt invitaţi şi în acest an la un eveniment de marcă, organizat de Tenaris Silcotub. Compania aduce din nou iubitorilor de film din Călăraşi, Zalău şi Câmpina poveşti trăsnite, umor negru, drame pline de emoţie, comedie şi multă bună dispoziţie. În perioada 4-6 iulie, la Călăraşi se va desfăşura cea de-a VI-a ediţie a Festivalului de Film ,,CineLatino”, care aduce în prim-plan cele mai bune filme româneşti şi latino-americane ale ultimului an.



Vă recomandăm şi:

Retrospectivă Corneliu Porumboiu, la Festivalul Internaţional de Film din Syros

A început festivalul Pelicam. Publicul poate viziona filme nominalizate la Oscar