Cea mai veche reţetă pentru Anul Nou. Cum faci pogăcele cu jumări ca pe vremea bunicii, ce ingrediente pui în cel mai ieftin preparat pentru Revelion

Gela Dumitrache, o gospodină din Bărăgan, pasionată de gătit, nu concepe sărbătorile de iarnă fără pogăcele cu jumări. “Bucuria de a pregăti pogăcelele cu jumări, reţetă veche, fără fast, dar nelipsită de pe mesele neamului meu în perioada sărbătorilor de iarnă, este imensă.

Reţeta nu este una grasă deloc, deşi aşa am fi tentaţi să credem când vorbim de jumări. Ingredientele se combină perfect într-o armonie de gusturi deosebite, iar pentru mine acestea au o valoare sentimentală deosebită ”, povesteşte gospodina. Bunătăţile pregătite de învăţătoarea din Bărăgan pot fi descoperite şi pe blogul culinar cufarulcubucurii.wordpress.com.

Ingrediente:

500-550 gr. făină(şi ceva în plus pentru înfăinat planşeta)

200 ml. lapte dulce

25 gr. drojdie proaspătă, un cub mic, sau 7 gr. drojdie uscată

250 gr. jumări (de bună calitate)

1 ou mare

2 linguri cu ulei

1 linguriţă rasă de sare

1 linguriţă de zahăr sau miere

1/2 linguriţă piper proaspăt măcinat

(1 ou şi seminţe pentru presărat deasupra, opţional)

Mod de preparare:

Reţeta moştenită spunea aşa „Se frământă cu totul, drojdia, laptele călduţ, zahărul, uleiul, sarea şi oul, până se obţine un aluat potrivit, care se lasă la crescut o jumătate de oră.”

Eu am facut aluatul din aceste ingrediente la maşina de pâine, folosind programul de frământare. Am adăugat în cuvă întâi ingredientele lichide, apoi zahărul şi sarea, făina şi la urmă am sfărâmat drojdia şi am lăsat-o să-şi facă treaba. Dacă aveţi maşină de pâine, faceţi şi voi la fel şi veţi câştiga timp! Dacă nu aveţi maşina respectivă, se procedează aşa:

-se încălzeşte laptele;

-se freacă drojdia cu zahăr, se adaugă o lingură cu vârf de făină şi se amestecă apoi cu laptele călduţ, lăsându-se la dospit 12/15 minute, într-un loc destul de călduros;

-după ce drojdia şi-a dublat volumul, se amestecă sarea, oul, uleiul şi făina, frământându-se până se obţine o cocă potrivită.

-se lasă la crescut într-un loc destul de cald, 30/35 de minute; În timp ce aluatul creşte, se macină jumările: fie cu maşina de tocat, fie la robot. Va rezulta o pastă pe care o veţi freca apoi cateva minute cu o lingură de lemn, adăugând piper şi dacă doriţi, chiar şi alte condimente. Se împarte această compoziţie de jumări în trei.

Se procedează astfel: se unge foaia cu pasta de jumări, se pliază, se dă la rece, se repetă operaţia şi când coca e gata de prelucrat pogăcele se taie porţiuni mai mici din cocă, având grijă să mergem până jos cu tăietura, să cuprindem toate straturile înfoiate.

Se întinde foaie groasă de 7/8 mm. pe planşeta de lucru, se taie cu o forma dorită, se mai lasă la crescut 10 minute, după care se ung cu ou şi se presară cu seminte de mac, susan, chimen.

Se aşeaza în tava pregătită cu hârtie de copt la distanţă de un cm. una de cealaltă, se coc timp de 15/20 de minute, la 180 de grade. Rezistă fără probleme câteva zile ţinute la răcoare, nu la frigider. Poftă bună!

