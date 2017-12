Absolventul de Teologie care şi-a făcut fermă de măgăriţe. Litrul de lapte costă 80 de lei şi e căutat pentru calităţile sale terapeutice

Pe un teren arendat de aproximativ 1.200 mp, Ovidiu a construit un adăpost şi un ţarc pentru animale. El se ocupă de ferma unde trăiesc nouă animale, femele şi masculi. Tânărul face naveta zilnic de la Vâlcea pentru a le îngriji. „Nu sunt pretenţioase deloc, însă trebuie să aibă condiţii bune de trai: hrană, apă, curăţenie şi libertate. Ziua stau libere într-un ţarc, iar seara, în adăpost. Le hrănim cu lucernă, porumb, ovăz, mere şi pâine. Pentru creşterea productivităţii, este de preferat o alimentaţie cât mai variată. Şi păşunea este diversificată. Animalele petrec toată ziua în aer liber, iar speciile de plante care îmbogăţesc pajiştile înnobilează până la urmă şi laptele. Pe timp de iarnă, le completez hrana cu morcovi, sfeclă furajeră, fân de bună calitate, paie. De asemenea, ele sunt destul de pretenţioase la apă, nu beau dacă nu e curată“, ne spune tânărul întreprinzător.

Măgăriţa dă în medie un litru de lapte pe zi, doar timp de şase luni de la fătare, în timp ce o vacă dă 10-12 litri. Laptele de măgăriţă, este recunoscut pentru calităţile sale terapeutice. Se consumă numai proaspăt, pentru că prin fierbere sau congelare îşi pierde proprietăţile. „Am avut clienţi din Bucureşti, Piteşti care au venit la fermă pentru a cumpăra lapte pentru tratamentele copiilor sau pentru ei înşişi. Oamenii îl consumă în familie pentru diverse alergii, infecţii gastrointestinale, dureri în gât, pentru creşterea imunităţii. Benefiiciile sale le-am observat pe propriul nostru copil, o fetiţă în vârstă de 2 ani“, povesteşte Ovidiu Porfire.

Colectează 1,8 litri de lapte zilnic

Încă nu s-a amortizat investiţia

Ideea unei astfel de ferme i-a venit în vara acestui an, după ce a văzut o afacere similară la Oradea, acolo unde a absolvit Facultatea de Teologie. Şi el, şi soţia s-au gândit bine înainte de a începe afacerea . „Noi am vrut, în primul rând, să facem ceva pentru noi, dar şi să-i ajutăm pe alţii. La început, toate par uşoare şi în regulă, însă când te loveşti efectiv de ele, îţi dai seama că e dificil. Nu ne-am dat bătuţi, am învăţat din fiecare experienţă şi am simţit că Dumnezeu a fost întotdeauna alături de noi. Dacă mă uit în urmă, cu siguranţă aş renunţa, însă mergem înainte. E prematur să spun dacă este sau nu o afacere profitabilă, noi încă nu am reuşit să amortizăm investiţia“, spune Ovidiu Porfire.