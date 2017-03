5 beneficii uimitoare ale celei mai banale legume. Ceapa verde, un puternic antialergic şi antioxidant natural

Specialiştii spun că este unul dintre cele mai puternice medicamente oferite de natură. Se mai poate spune că reglează eficient activitatea renală, mai ales dacă este asociată cu un consum mare de lichide. Ceapa verde este ideală şi pentru cei care au afecţiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf.

“Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol şi în acelaşi timp vă ajută să aveţi o sănătate de fier. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptic”, spune medicul Daniela Stan.

Elimină sarea din organism

Ceapa este şi un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism şi are şi proprietatea de a calma tusea şi de a desfunda căile respiratorii. De asemenea, este bine cunoscut faptul că ceapa este un somnifer natural foarte bun, fără efecte secundare, care nu dă dependenţă de niciun fel, explică specialistul. Stările nervoase şi de agitaţie pot fi de asemenea calmate cu ajutorul unei cepe zdrobite, pe care să o ţinem la nas. Ceapa este considerată a fi cel mai puternic detoxifiant natural, deoarece curăţă organismul de toxinele din corp.

Cinci beneficii neştiute:

Creşte rezistenţa în faţa microbilor: Conţine mulţi compuşi cu rol antioxidant, precum carotenii, vitaminele A, E, C şi antioxidantii quercetina, zeaxanthina, care cresc rezistenţa organismului în faţa microbilor, dar şi a radicalilor liberi, acei produşi toxici exogeni sau proveniţi din metabolism.

Antiinflamator: Quercetina, un antioxidant regăsit în ceapa verde, are proprietăţi antiinflamatorii şi antihistaminice. Aceasta face ca ceapa verde să fie benefică în toate bolile cronice şi în alergii.

Tratează acneea: Acneea poate fi tratată cu ajutorul unei cure alimentare cu ceapă verde. Nutriţioniştii recomandă consumul de ceapă verde în combinaţie cu mărar şi ţelină, cel puţin o dată pe zi, timp de 15 zile, pentru rezultate remarcabile. Această combinaţie are un efect puternic în curăţarea pielii, de la interior spre exterior.

Inhibă dezvoltarea celulelor canceroase: Efectul anticancerigen are legătură cu următoarele tipuri de cancer: colon, sân, ovar, prostată, plămâni. Rolul anticancerigen este atribuit antioxidanţilor şi compuşilor sulfurici, care inhibă dezvoltarea şi multiplicarea celulelor tumorale.

Scade colesterolul: Consumul de ceapă verde duce la creşterea colesterolului bun, cu efect antiaterosclerotic. Compuşii cu sulf se transformă în alicina, o substanţă care inhibă enzima hepatică necesară pentru sinteza de colesterol.



