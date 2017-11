Vlad Drăgulin ”Malone” şi Anca Dinicu ”Gina”, pe scena buzoiană, în „Săptămâna Teatrului Tânăr”

„Săptămâna Teatrului Tânăr” este un festival organizat pentru al cincilea an consecutiv de Teatrul „George Ciprian” Buzău. Timp de o săptămână, în perioada 11 – 17 noiembrie, actori tineri care activează la teatre independente din ţară sunt protagoniştii unor spectacole de excepţie.





Pentru tinerii actori români, festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” de la Buzău constituie o rampă de lansare. Organizatorii evenimentului le-au pregătit şi alte surprize buzoienilor care vor veni la teatru săptămâna viitoare. Printre ele, apariţia unor actori tineri dar deja foarte cunoscuţi, precum Dana Rogoz, Vlad Drăgulin şi Anca Dinicu.





Biletul de intrare la un spectacol din cadrul festivalului costă 25 de lei, pentru adulţi, şi 15 lei, pentru elevi. Tichetele pot fi procurate de la sediul Teatrului “George Ciprian”.





Săptămâna Teatrului Tânar- program:





• 11 noiembrie, ora 11.00 - Cocoşelul neascultător de Ion Lucian

Regia: Ion Lucian şi Victor Radovici

Piesa Cocoşelul neascultător, scrisă în urmă cu aproape o jumătate de secol, a fost montată cu succes în numeroase teatre, atât în ţară, cât şi peste hotare – la Paris, Caen, Rennes (Franţa), Montreal (Canada), Bruxelles (Belgia) sau Osaka (Japonia). Cunoscând mai multe versiuni cu distribuţii diferite, ea se joacă la Teatrul Excelsior încă de la înfiinţarea acestei instituţii (aprilie 1990) şi este cel mai longeviv titlu din repertoriu.

Spectacolul Cocoşelul neascultător urmăreşte povestea a trei prieteni – Cocoşelul, Ursuleţul şi Motănelul, pe măsură ce se confruntă cu uneltirile Vulpoiului. Deşi este avertizat de lăcomia acestuia, când rămâne singur, Cocoşelul uită sfaturile prietenilor săi şi îi cade în capcană Vulpoiului. Ursuleţul şi Motănelul, împreună cu celelalte personaje, pornesc în ajutorul Cocoşelului, zădărnicind în final planul de răzbunare al Vulpoiului. Spectacolul ilustrează atât pericolul la care sunt supuşi cei care se lasă pradă propriilor slăbiciuni, cât şi puterea iertării şi a prieteniei de a transforma obstacolele în lecţii despre responsabilitatea fiecăruia pentru faptele sale.

• 11 noiembrie, ora 19.00 - Variaţiuni – O poantă muzicală ...sau mai multe.

Distribuţie, regie şi concept: Petre Ancuţa şi Emilian Mârnea

“Ce au în comun Bethoven, Dave Brubeck, Rolling Stones, Michael Jackson, Sam Brown şi încă alţi compozitori şi fragmente din operele lor celebre? Doi pianişti fistichii, un clovn vesel, care-şi mişcă degetele pe notele acute ale pianului, şi un clovn trist, căruia în revine jumătatea gravă a notelor aceluiaşi pian. Ambii vor să-şi depăşească condiţia, adică să mai strecoare câte un deget pe partea celuilalt, să cânte la mai multe şi mai trăznite instrumente decât celălalt şi, de fapt, fiecare vrea să capete hegemonia acestui recital. Gag după gag, instrument după instrument, spectacolul lor e o variaţiune la posibilităţile de exprimare ale unei fiinţe. În lipsa cuvintelor, intenţiile, sentimentele şi emoţiile se transmit prin sunete, atitudini şi reacţii.

• 12 noiembrie, ora 11.00 - Degeţica după Hans Cristian Anderson

Regia: Aurel Mitran

Degeţica, născută dintr-o floare de nufăr din dorinţa fierbinte a Mamei, pe când se afla la joacă, este purtată de vânt împreună cu prietenii ei Buburuza, Libelula şi Fluturel, toţi încercând să se ascundă de Domnul Broscoi. Însă Degeţica se rătăceşte şi ajunge în ţara de sub pământ a Şobolului şi a Mătuşii Şoarece, de unde este salvată de Rândunică, cea pe care fetiţa nu o lăsase să moară. Împreună ajung în împărăţia Luminii, unde îl va întâlni pe ursitul său, Prinţul Spiriduşilor, pe prietenii de care s-a pierdut, dar şi pe Mama sa.

Cum poate schimba lumea dorinţa unei mame? Cum poate schimba lumea o făptură atât de mică, jucăuşă şi inocentă cum este Degeţica? Ţinutul copilăriei nu-şi pierde nicicând misterul, indiferent de vârstă. Trebuia să redescopere cineva povestea Degeţicăi şi s-o conjuge la timpul prezent. Din clasorul cu amintiri, Aurel Mitran a scos la lumina această istorioară. A şters-o puţin de pulberea timpului, a rescris-o şi a pus-o în scenă cu neastâmpăr, umor şi fantezie.

• 12 noiembrie, ora 19.00

Farse Medievale

Cu: Lucian Ionescu, Ştefan Pavel, Iulia Dinu, Cosmin Teodor Pană

Regie: Vlad Trifaş

Patru actori, patru farse, multe personaje şi cele mai neobişnuite situaţii de viaţă. Un spectacol în care nu există al patrulea perete publicul fiind luat drept martor la tot ce se întamplă, spectacolul funcţionând după vechile reguli ale teatrului comic ambulant.

• 13 noiembrie, ora 19.00 - Teatru povestit şi cântat...pe scurt

Regie, concept şi muzică : Alex Ştefănescu

Cu: Alex Ştefănescu

Piese de teatru faimoase, repovestite, cântate şi parodiate pe muzică de un actor cu o chitară. Intră în lumea marilor creaţii dramatice cum ar fi “Romeo şi Julieta”, “Hamlet”, “O scrisoare pierdută” şi altele, într-un fel neaşteptat şi original. Cine le-a citit, le redescoperă cu totul altfel iar cine nu, cu siguranţă va prinde pofta de a o face. Spectacolul e ca un ghid teatral pe înţelsul oricui, cântat pe muzică de toate genurile, la pachet cu multă bună dispoziţie şi umor.

• 14 noiembrie, ora 19.00 - Me, myself and I

Distribuţie : Diana Chira, George Pleşca, Călin Mureşan, Marian Sas

Actual şi adevărat, sunt cele două cuvinte care stau la baza realizării acestui spectacol. Situaţiile scenice înseamnă ceva şi transmit o idee clară şi puternică publicului, schimbă ceva în spectator, dar mai ales în interpret căci acesta a fost obiectul de interes. Interpretul, omul, aşa cum este el, nejucând un personaj , neinterpretând o fantomă , el pe scenă sincer şi curajos, deschis, întocmai ca la o autopsie, în faţa publicului .

• 15 noiembrie, ora 19.00 - Buzunarul cu pâine- de Matei Vişniec

Regia: Alexandru Bogdan

Cu: Alexandru Nagy şi Ştefan Pavel

Câte adevăruri despre om pot încăpea într-un buzunar de teatru? Două personaje se motivează reciproc şi îi încurajează pe spectatori să recunoască faptului că majoritatea acţiunilor noastre sunt absurde, întrucât ele nu reuşesc să tulbure inerţia lucrurilor mai mult decât o face o pietricică aruncată în apa unei fântâni.

,,Buzunarul cu pâine’’ spune o poveste despre oameni şi câini. Intrigate de sunetele ciudate, două personaje se opresc să salveze vietatea captivă în puţul adânc. Operaţiunea devine dificilă, dar niciunul dintre cei doi bărbaţi nu pare să renunţe.

Spectacolul te invită la un exerciţiu de voinţă într-o lume care ne îndeamnă spre pasivitate şi nepăsare. Cum poţi schimba lumea prin simplul act de a scoate mâinile din buzunar?

• 16 noiembrie, ora 19.00 - 30+- de Laura Shaine Cunningham

Cu: Corina Moise, Ana Covalciuc, Ioana Anastasia Anton, Florina Gleznea, Dana Rogoz, Andreea Mateiu

Regia: Alex Bogdan

"Ne traim vietile cu viteza. Cu acest spectacol nu vrem sa condamnam viteza, ci sa o legalizam si sa ii gasim doza de umor. Un copil poate fi considerat o greseala in timp ce treci cu 200 km/h prin viata? Sase prietene, ajunse la varsta "critica" de 30 de ani, incearca intr-o noapte sa raspunda la aceasta intrebare. Nu este un spectacol didactic, nu ne-am propus sa gasim un raspuns, asadar in noaptea cu pricina o sa fie multa distractie, certuri, impacari, confesiuni si mai ales un tort! 30 + inseamna ca viata e frumoasa. Asa cum e ea. In viteza si cu multe greseli pe care le facem si cu care trebuie sa traim pana la capat. Pentru ca greselile noastre ne duc mai departe. 30 e doar inceputul"

• 17 noiembrie, ora 19.00 - Vicleniile lui Scapin de Molière

Distribuţia: Vlad Drăgulin, Ştefan Pavel, George Rotaru, Vladimir Purdel, Lucian Ionescu, Bogdan Florea, Anca Dinicu, Catinca Maria Nistor.

Regie şi ilustraţie muzicală: Vlad Trifaş

Despre: Justiţiarul Scapin - Conf.univ.dr. Paul Chiribuţă

Spectacolul imaginat de Vlad Trifas si de talentata sa echipă la Teatrul „George Ciprian” din Buzău face o distincţie fină între vicleniile tuturor personajelor angrenate în poveste şi atitudinea de justiţiar după care se conduce personajul titular. Construcţia dramatică imaginată de Molière este o sarabandă de viclenii după puterea si inteligenţa fiecărui personaj. Acest veritabil concurs a fost foarte bine înţeles, asumat şi realizat de către regizor si de tânăra echipă de interpreţi. Invenţia comică nu este niciodată gratuită, ci în slujba dinamismului acţiunii. Spectatorul este deseori surprins de rezolvările amuzante ale situaţiilor, dar convins de fiecare dată de justeţea lor în construcţia savant elaborată a acţiunii. Scapin evoluează cu dezinvoltură în această lume, în care fiecare este pe rând păcălitor si păcălit, reuşind să-şi impună maniera proprie în care înţelege justiţia. Toţi interpreţii dau dovadă de o imaginaţie comică şi de o mobilitate intelectuală şi fizică remarcabilă care plasează spectacolul printre reuşitele genului pe plan naţional. Generozitatea cu care tinerii actori s-au pus în slujba spectacolului încântă publicul, care îi răsplăteşte la final cu aplauze entuziaste