Una dintre cele mai valoroase plante medicinale din lume, aclimatizată în România. Este folosită pentru prevenirea Alzheimerului sau tratatea sterilităţii

Mursalski chai este o plantă de talie mică, perenă. Se dezvoltă mai mult pe orizontală, face o tufă care se multiplică pe orizontală. Originară din zona Balcanilor, unde creşte la peste 1.500 metri altitudine, a fost aclimatizată condiţiilor şi solului din România, graţie specialiştilor de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău. Planta este în curs de omologare şi în curând va fi oferită fermierilor interesaţi.

”Sideritis scardica, cunoscută popular şi ca Mursalski chai, iarba de fier sau ceaiul ciobanului îşi are originea în două mici zone din munţii Bulgariei. Am cunoscut un bulgar care s-a ocupat de ea şi cu ajutorul căruia am reuşit să fac rost de material valoros din zona de origine. Am reuşit să o aclimatizăm, s-o adaptăm la condiţiile noastre şi să facem un soi stabil. Deja am şi înscris-o pentru omologare. De şase ani o avem în lucru”, spune Costel Vânătoru, coordonator al Laboratorului de Genetică şi Ameliorare din cadrul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău.

Planta are o rezistenţă deosebită la temperaturile scăzute, precum şi la căldură, datorită rădăcinii sale puternice şi adânci. În urma analizelor, s-a demonstrat că Mursalski chai are o compoziţie chimică deosebită, având cupru, zinc, magneziu, cobalt, fier, seleniu, calciu, precum şi sodiu şi potasiu. Din ea se obţin cele mai rafinate ceaiuri din lume, iar datorită proprietăţilor sale numeroase a fost folosită chiar în programul de pregătire a astronauţilor sovietici.

”Este foarte apreciată pentru că este cea care a dat speranţe oamenilor de ştiinţă, prin cercetările care s-au făcut în laboratoarele înalte ale lumii, ca având o contribuţie importantă la tratarea Alzheimerului. Este cea care are capacitatea să contribuie la eliminarea proteinelor reziduale care se depun pe creier, practic între neuronii creierului, care formează în timp aşa-zisele plăci proteice. Pe lângă aceasta, pune la punct aparatul urinar, aparatul reproductiv, este benefică pentru imunitate şi, conform unor cercetări recente din Elveţia, este plantă antioxidantă”, spune Costel Vânătoru.

La prepararea ceaiurilor sunt folosite frunzele şi florile, acestea din urmă fiind însă mai valoroase, prin concentraţia mai mare de substanţe benefice. Pentru înfiinţarea culturilor de Mursalski chai sunt recomandate răsadurile, aceasta fiind cea mai eficientă metodă de plantare. Răsadul se poate semăna în câmp după cel puţin două luni, în general după mijlocul lunii aprilie.