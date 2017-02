Primarul tractorist care se pune în slujba oamenilor din comună. „Serviciile sunt contra cost, simbolic, pentru motorină“

Pavel Petrişor Rădulescu are 47 de ani şi se află la cel de-al treilea mandat în fruntea comunităţii din Colţi, care numără 1.200 de suflete.

Când a venit la primărie, în 2008, nu avea niciun utilaj în curtea administraţiei locale. A început să cumpere mai întâi un tractoraş, apoi un buldoexcavator, vehicule extrem de utile. Comuna sa era prea des lovită de alunecări de teren sau surpări de drumuri şi mereu închiria utilaje de la firme sau alte primării vecine. „Prin 2009 ne-am hotărât să achiziţionăm propriul buldoexcavator, am căutat pe internet şi am găsit unul foarte bun, la Huedin. Am negociat şi l-am scos cu 13.500 de euro, cu aducerea lui cu tot", a declarat primarul.



Întrucât la acea vreme erau blocate angajările în primării, Pavel Rădulescu a găsit rapid soluţia: s-a urcat chiar el pe utilajul comunei. A învăţat repede să conducă buldoexcavatorul, pentru că s-a bazat pe cunoştinţele acumulate în liceu, unde a obţinut permis de conducere a unui tractor.



”Tractor am condus la liceul silvic de la Nehoiu, pe care l-am terminat în 1982, când am dat de permis de tractoare rutiere. De atunci am condus doar autoturisme, categoria B. Când am primit buldoexcavatorul, am stat pe capul specialistului care a venit cu el de la Huedin şi mi-a arătat toate manetele, butoanele", povesteşte Pavel Petrişor Rădulescu.

Pentru că era singurul capabil să conducă utilajul, primarul a fost nevoit de atunci să renunţe frecvent la hârtiile din birou, pentru maneta buldoexcavatorului. Între timp, parcul auto al primăriei din Colţi s-a îmbogăţit cu un buldozer, încă două tractoraşe şi două lame de deszăpezire.

”Am strâns cureaua şi ne-am cumpărat toate utilajele necesare. Ultima achiziţie a fost în 2013, când am cumpărat două tractoraşe. Ne facem treaba cu ele şi nu mai depindem de alţii. Dacă apare o alunecare, o surpare, intervenim rapid. Buldozerul îl folosim când vine gârla mare, ca să îndreptăm”, spune Pavel Petrişor Rădulescu.

Criza angajărilor a trecut, iar acum primarul are doi colegi în ale şofatului. Pavel Petrişor Rădulescu are mereu salopeta în birou şi lasă hârţogăria deoparte imediat ce desele alunecări de teren din zonă necesită intervenţia utilajelor din proprietatea primăriei Colţi. ”Acum mai este o persoană angajată ca mecanic pentru aceste utilaje, iar cu tractoraşul mai intervine şi viceprimarul când este nevoie. Nu îmi este ruşine pentru ceea ce fac, pentru că înainte de a fi o plăcere, munca pe aceste utilaje este o necesitate”, spune primarul din Colţi.





De aproape cinci ani, primarul are propriul tractoraş pe care îl foloseşte mai ales la transportul de lemne pentru oamenii din sat. Nu ezită deloc să îşi dezvăluie pasiunea pentru tractoare, dovadă fiind numeroasele postări pe Facebook în care apare alături sau în cabina unor astfel de vehicule.

”În 2011 m-am împrumutat la bancă şi în 2012 mi-am luat un tractor românesc, pe care l-am rupt de vreo trei ori. Cetăţenii din sat au păduri şi, o dată pe an, după ce le marchează cei de la Ocolul Silvic copacii, îi taie şi eu le duc din pădure în gospodăriile lor. Serviciile sunt contra cost, simbolic, pentru motorină, dar şi la schimb cu lemne, un troc. Înainte erau 60 de perechi de boi pe Valea Buzăului, acum nu prea mai au mijloace de transport”, spune primarul din Colţi.





Pavel Petrişor Rădulescu este la al treilea mandat de primar în Colţi, zonă cunoscută pentru chihlimbar şi biserica în piatră, de la Aluniş. În calitate de prim gospodar al comunei, acesta a reuşit să asfalteze un drum de interes turistic iar acum aşteaptă aprobarea unor proiecte pentru consolidarea unor versanţi şi asfaltarea drumurilor din comună.