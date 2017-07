Olimpic la astronomie: stă cu ochii-n stele şi câştigă medalii de aur

De la an la an, numele elevului Cristian Ardeleanu devine din ce în ce mai cunoscut printre elevii generaţiei sale şi nu numai. Este multiplu medaliat la olimpiadele de matematică, fizică, informatică şi astronomie. Deşi este un copil de doar 14 ani, Cristian Ardeleanu, elev în clasa a şaptea, la Şcoala nr. 11 din Buzău, are preocupările şi atitudinea unui om matur, conştient de drumul său în viaţă.

Şi-a făcut mândră familia şi a adus cinste şcolii care îl pregăteşte obţinând şi în acest an premiul întâi şi medalia de aur atât la Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică de la Călimăneşti-Căciulata, cât şi la cea de Fizică, de la Târgu Jiu. Rezultatele deosebite au făcut posibilă selectarea lui în lotul lărgit pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică.

Cristian Ardeleanu „colecţionează“ diplome şi medalii de la începutul ciclului gimnazial. Prima realizare a fost în clasa a cincea, când a obţinut premiul al doilea la Olimpiada Naţională de Matematică. În 2016, în clasa a şasea, buzoianul a atins performanţa de a obţine două medalii de aur, la Olimpiadele Naţionale de Matematică şi Fizică. Ulterior, elevul Şcolii nr. 11 s-a întors cu o altă medalie, de bronz, de la Olimpiada Naţională de Informatică.

„Sunt fericit că în acest an am luat locul întâi, cu medalia de aur, şi la fizică, şi la astrofizică. Cu aceste rezultate, m-am calificat în lotul naţional lărgit, de zece persoane, dintre care se vor alege trei participanţi la olimpiada internaţională. Astronomia şi astrofizica mă fascinează pentru că reprezintă o disciplină despre planete, cosmos şi stele. Dacă la astronomie este despre poziţia corpurilor cereşti, despre distanţe, măsurat pe harta cerului, la astrofizică este vorba despre mişcarea stelelor şi planetelor şi se fac diferite calcule. Implică foarte multă matematică şi fizică“, spune Cristian.

„Este profund în ceea ce face“

Încă de când avea 5-6 ani, Cristian citea enciclopedii despre natură, geografie, istorie şi mai ales despre cosmos. Pasiunea pentru ştiinţele exacte a început să-l cuprindă pe Cristian din ciclul primar, când participa la multe concursuri, la îndemnul învăţătoarei Maria Puşcaragiu. A avut norocul să ajungă apoi în grija profesoarei de matematică, Mihaela Chirac, şi a profesoarei de fizică, Ticuţa Iftime, care l-au ghidat pe copil către performanţă.

„Cristian învaţă cu uşurinţă şi de aceea el nu trebuie să lucreze permanent. Ceea ce face este foarte bine realizat. El nu începe să realizeze ceva dacă mai întâi nu analizează şi nu găseşte calea de rezolvare. Este profund în tot ceea ce face“, spune Ticuţa Iftime, profesoara de fizică de la Şcoala nr. 11 Buzău.

Olimpicul de 14 ani îşi îmbunătăţeşte bagajul de cunoştinţe la Centrul de Excelenţă de la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu“ din Buzău. Aici, beneficiază de îndrumare din partea profesorului Dănuţ Ilie, de la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman“, care se ocupă de pregătirea lotului elevilor care merg la olimpiada naţională de astronomie. A asimilat uşor ceea ce i s-a predat la ore şi la pregătirea din centrul de excelenţă şi a parcurs rapid manualele de specialitate, ajungând să întreacă la olimpiada de astronomie şi astrofizică elevi mai mari, unii chiar de liceu.

„La astronomie şi astrofizică am avut trei probe. Prima a fost proba observaţională, la care am avut o hartă a cerului din care trebuia să recunoaştem stele, constelaţii, să calculăm unghiuri, să măsurăm şi să descoperim ora la care a fost făcută harta. La teorie au fost probleme de astrofizică, noţiuni de fizică aplicate pe cer, stele şi planete. Prima a fost despre fazele lunii, iar a doua, despre un satelit ce orbita pământul. La următoarea probă, de analiza datelor, au fost probleme de teorie“, ne explică elevul de gimnaziu.

„N-aş prea vrea în America“

În ciuda aparenţelor, Cristian are o copilărie normală. Are colegi cu care se plimbă în parc, cu bicicletele, merge des cu părinţii şi sora lui în drumeţii, iar ori de câte ori are chef, butonează telefonul mobil sau laptopul.

„După ce mă trezesc dimineaţa, îmi fac temele la materiile de la şcoală şi, după aceea, am timp şi pentru altceva. Îmi place să mă joc cu câinele meu, Rocky, un Golden Retriever. Ajung la ora 13.00 la şcoală. După ora 18.00, când ajung acasă, îmi fac iar o parte dintre temele pentru a doua zi, apoi îmi rămâne suficient timp şi pentru alte lucruri. De exemplu, stau pe telefon sau pe laptop, mă uit la documentare pe Youtube şi uneori fac diferite programe pe calculator. Îmi plac şi activităţile fizice foarte mult. Mă simt bine în natură şi, de aceea, am mers de multe ori la aventura parc de la Sărata Monteoru şi din Braşov“, spune Cristian.

La originea succesului, spune copilul, sunt trei poli: pasiunea pentru ştiinţele exacte, dascălii care-l ghidează şi părinţii pe care îi vede că îşi sacrifică timpul şi resursele pentru viitorul său. În toate deplasările la olimpiadele naţionale, părinţii au fost alături de Cristian. „Faptul că am fost lângă el a contat. Un părinte nu trebuie să aibă deloc ezitări atunci când trebuie să investească în propriul copil. Pentru fizică şi astronomie, două săptămâni am fost plecaţi şi nu putea participa dacă nu eram cu el să îl ducem dintr-o parte în alta“, declară Aurora Ardeleanu, mama olimpicului.

Pentru Cristian, urmează o vacanţă binemeritată apoi un an greu, presărat cu examene importante, precum Evaluarea Naţională, dar şi cu viitoarele olimpiade la care se încăpăţânează să participe.

Cristian vrea să meargă la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti ori la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu“, două dintre instituţiile de vârf ale învăţământului românesc, apoi ar vrea să ia calea străinătăţii.

Ţinteşte sus de pe-acum. Ar vrea să devină astronom la Agenţia Spaţială Europeană, însă nu ar ignora nici o ofertă de la NASA. „N-aş prea vrea în America, pentru că acolo este o societate foarte diferită. Aş vrea în Uniunea Europeană sau, cine ştie, la Turnu Măgurele, unde va fi un pol al cercetării“, speră micul astrofizician.