Ionuţ Apostu a refuzat un post de conducere în Ministerul Mediului, pentru a rămâne viceprimar al Buzăului

”Întotdeauna am considerat că a fi în serviciul public şi a sluji interesele cetăţenilor este cel mai onorant lucru, indiferent de funcţia pe care o ocupi la un moment dat. Aceasta este raţiunea pentru care am acceptat să ocup funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu rang de secretar de stat. În urma unei analize obiective bazată şi pe motive de natură personală, şi având la dispoziţie un termen legal de 15 zile în care puteam opta între diferitele funcţii publice, am decis să mă retrag din această demnitate şi să fiu în continuare viceprimarul oraşului Buzău. Îi asigur pe toţi buzoienii că îmi voi dedica întreaga experienţă în administraţie pentru continuarea proiectelor de care cetăţenii acestui oraş au atâta nevoie”, a scris Ionuţ Apostu.





Tot printr-o postare pe Facebook, liderul PSD Buzău, deputatul Marcel Ciolacu, îl felicită pe Apostu pentru decizia luată. „Îl felicit pe Ionuţ pentru gestul făcut. De multe ori, în mod nedrept, a face politică se reduce la funcţii şi la oamenii care le ocupă. Iată că Ionuţ a preferat să facă în continuare politica cetăţeanului şi să rămână acasă, la Buzău. Îi apreciez curajul şi onestitatea şi îi urez mult succes în activitatea de viceprimar!”, a scris Ciolacu pe Facebook.