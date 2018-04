Fundaţia Sfântul Sava, la un sfert de secol de existenţă. Deţine centre de ocrotire socială în tot judeţul

Fundaţia Sfântul Sava administrează în prezent o cantină socială în Buzău, două campusuri sau tabere pentru tineri în Bisoca, la munte şi în Delta Dunării, la Maliuc, unde, anual, peste două mii de tineri defavorizaţi sunt găzduiţi gratis, două aşezăminte pentru bătrânii defavorizaţi, unul la Câmpeni pentru femei şi unul la Ulmeni (Pietroasele) pentru barbate, o bibliotecă de carte religioasă, în Buzău şi un centru „violenţa în familie“ în Buzău.





"Am o vorbă pe care o zic mereu: Mare este Dumnezeu! Acest lucru l-am simţit mereu în tot ce am lucrat până în prezent. Fundaţia pentru copii Sf. Sava este un miracol divin. Dumnezeu a făcut multe minuni cu mine. M-a ajutat foarte mult în tot ce am lucrat. Deci nu este meritul meu, ci, în primul rând al lui Dumnezeu şi, în al doilea rând, al voluntarilor, care au fost mereu alături de mine în tot ce am lucrat în domeniul asistenţei sociale. Acestor voluntari le port o veşnică recunoştinţă şi-i pomenesc mereu în umilele mele rugăciuni. Miracolul Fundaţiei Sf. Sava constă în aceea că noi am pornit de la zero. Nu am avut bani la început, dar am reuşit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem ceva”, a declarat părintele Mihail Milea, preşedintele Fundaţiei Sfântul Sava.





Preotul Mihail Milea s-a născut pe 23 aprilie 1958, la Câmpeni, judeţul Buzău. Este preot, profesor la Seminarul Chesarie Episcopul din Buzău şi doctor în Teologie.





Profesia lui de bază este preoţia, însă vocaţia sa este de a-i ajuta pe oameni şi cu o farfurie de mâncare. Mihail Milea provine dintr-o familie cu 12 copii, o familie care s-a confruntat cu multe lipsuri şi greutăţi. Încă din copilărie, Mihail ştia cum arată şi partea umbrită a vieţii şi de aceea ţelul său era încă de atunci cel de a-i ajuta pe sărmani. Imediat după Revoluţie, părintele Milea a demarat un prim proiect în această direcţie, înfiinţând o cantină socială pentru copiii străzii din Buzău.

Primul aşezământ pentru femei a fost deschis la Câmpeni, satul natal, unde bătrânele sunt îngrijite de tineri ieşiţi din sistemul public de asistenţă. Aici, a strâns în anul 1995, aproape 30 de femei în vârstă şi singure, din comunele apropiate. Bătrânele sunt îngrijite de atunci de orfani care au părăsit orfelinatele statului.

Preotul Milea şi fundaţia sa au continuat să amenajeze centre de ocrotire socială în tot judeţul. Un al doilea aşezământ pentru vârstnici, după Câmpeni, a fost deschis în 2006, la Ulmeni – Pietroasele, iar un al treilea, la Năeni, pentru femei, pe care părintele Milea l-a inaugurat în 2011.

Pe lângă acestea, au fost create, ca şi la cel de la Câmpeni, microferme pentru porci, oi şi capre. Produsele fermelor şi ale grădinilor de legume sunt folosite în principal pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor de la centrele pentru vârstnici, ca şi de la taberele fundaţiei.

Proiectul de cea mai mare anvergură al preotului samaritean se numeşte „Savaliada” şi a fost început în anul 2012. Acesta constă în transformarea unei unităţi militare dezafectate, de lângă Mizil, într-un centru socio-medical care să reunească toate tipurile de activităţi ale Fundaţiei creştine ”Sf. Sava de la Buzău”. Toate proiectele concepute de preotul Milea au fost realizate cu bani proveniţi din donaţii.