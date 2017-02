FOTO Viaţă de supererou: pompierul care a primit distincţia de onoare după ce a salvat un copil din flăcări

Plutonierul major Marian Soare are 32 de ani, este pompier din anul 2008, după ce a absolvit Şcoala de pompieri şi protecţie civilă Boldeşti, judeţul Prahova. Dorinţa de a se face pompier i-a încolţit în suflet încă din anii copilăriei.

”Tatăl meu este pompier civil; de o viaţă pot spune că a făcut acest lucru. A lucrat în cadrul fostei întreprinderi Textila, iar acum este pompier la Spitalul Judeţean Buzău, în formaţiunea civilă. De mic copil mi-a plăcut să ajut oameni, să mă implic, mai ales când mergeam la bunici, în zonă de munte, unde sunt oameni bătrâni care au nevoie de sprijin, de ajutor”, spune Marian Soare.





După ce a terminat liceul, în Buzău, Marian a efectuat stagiul militar obligatoriu la unitatea de pompieri din Buzău, între 2005 şi 2006, apoi a urmat cursurile şcolii de subofiţeri din Boldeşti, între 2006 şi 2008. S-a ambiţionat să urmeze o carieră la pompieri, deşi cu numai câteva luni în urmă se întâmpase la Mihăileşti o mare tragedie, în urma căreia au murit şapte pompieri iar alţii au rămas mutilate pe viaţă. A făcut parte din ultimul contingent de militari în termen, înainte de profesionalizare.

”Eram în liceu, în mai 2004, când a fost explozia de la Mihăileşti. Vedeam la televizor, citeam mult despre eveniment. Am perceput-o ca pe o tragedie dar nu mi-a anulat hotărârea de a mă înrola la această armă. După ce am terminat liceul am lucrat un an de zile după care m-am dus la centrul militar pentru a solicita să merg în armată. Ca militar, a fost uşor în primul ciclu. Abia în ciclul doi mai ieşeam la incendii şi am început de jos, ca mânuitor de ţeavă. Apoi, la şcoala de subofiţeri, am ştiut cât de cât ce înseamnă meseria de pompier iar prima intervenţie ca subofiţer pot să recunosc că a fost un pic mai dificilă pentru că era altă răspundere faţă de colegi. Nu a fost o intervenţie dificilă, însă fiind prima îţi rămâne întipărită”, povesteşte subofiţerul.

Are o experienţă de peste opt ani în lupta cu focul şi calamităţile, Marian Soare specializându-se pe aproape toate tipurile de intervenţii care intră în respunsabilitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Este de câţiva ani comandant gardă de intervenţii, poziţie din care răspunde de aproximativ 50 de subordonaţi.

Odată cu promovarea, au crescut şi reponsabilităţile. ”Unii poate zic că sunt un pic mai dur, deşi de pe funcţia în care sunt încerc să îi împac pe toţi, să găsesc un numitor comun. Prefer rigoarea, pentru a fi toate lucrurile bune. Lucrul în echipă necesită coordonare. Am ajuns să ne cunoaştem şi ne înţelegem foarte bine, ştim fiecare ce avem de făcut la fiecare intervenţie”, spune Marian Soare.

Pompierul buzoian a învăţat repede secretele meseriei. Spune că a ajuns să viseze măsurile de securitate pentru incendii, care diferă de cele pentru inundaţii ori cele care se impun pe timpul salvării unui animal, de exemplu. Recunoaşte că mai are multe de învăţat, fiecare intervenţie fiind o lecţie pentru fiecare pompier.

”Orice incendiu de locuinţă are un grad de risc pentru că proprietarul uită poate să ne spună că are o butelie lăsată acolo. Au fost intervenţii unde au fost implicate substanţe periculoase. Chiar zilele trecute a fost un tir cu sodă caustică, care a impus intervenţia cu echipament de protecţie, măşti de gaze, costum de protecţie, păstrarea unor anumite distanţe pentru a nu intra în contact cu aerosolii de la soda respectivă. Există permanent instinctul de conservare, teama de necunoscut, pentru că nu ştii ce găseşti la faţa locului. Şi atunci tu, cu toate că eşti pregătit în şcoală şi prin aplicaţii, câştigi experienţă după fiecare intervenţie”, explică plutonierul major Marian Soare.

Pentru devotamentul său şi rezultatele înregistrate anul trecut în misiunile la care a participat, plutonierul major Marian Soare a fost recompensat de conducerea ISU cu disticţia „Pompierul de onoare al judeţului Buzău“.

”Posedă solide cunoştinţe militare generale, de specialitate şi de cultură generală, o bună capacitate de autoperfecţionare, de comunicare orală, interpersonală şi în scris, şi mai presus de toate, reale capacităţi de conducere şi coordonare a personalului subordonat, motive pentru care a obţinut în ultimii 5 ani de activitate numai calificative de foarte bun şi a meritat aproape toată gama de recompense prevăzută în regulamentele militare”, se arată în motivarea propunere de acordare a distincţiei plutonierului major Marian Soare.





”Mă onorează această recunoaştere, mă simt mândru şi ţin să le mulţumesc colegilor, comenzii subunităţii, a unităţii, pentru că de fiecare dată m-a sprijinit, m-a îndrumat în activitatea pe care am desfăşurat-o. Îi mulţumesc şi soţiei care este foarte mândră de mine şi mă sprijină în tot ceea ce fac. Contează mult sprijinul moral”, este reacţia pompierului.

A participat în 2016 la un număr de 52 de incendii, contribuind în mod direct la salvarea bunurilor cetăţenilor, precum şi la misiunile de înlăturare a efectelor inundaţiilor din raionul de intervenţie. A coordonat misiunea de stingere a unui incendiu, pe 9 februarie, izbucnit la o gospodărie din Gura Câlnăului, unde a salvat o persoană. În iunie, a limitat la timp efectele unui incendiu de vegetaţie uscată înainte ca flăcările să cuprindă depozitul de armament al unei unităţi militare.





În portofoliul de intervenţii dificile se mai găsesc misiunea de stingere a unui incendiu de pădure la Lopătari, în august, pe teren deosebit de greu accesibil, şi coordonarea dispozitivului de intervenţie la complexul restaurant ”La Căsuţe”, din Poşta Câlnău”, unde flăcările au făcut prăpăd pe 1.000 de metri pătraţi de constructive.

Cea mai importantă realizare din 2016, pentru plutonierul major Marian Soare, a fost salvarea unui copil dintr-un apartament cuprins de flăcări. Se întâmpla pe 18 noiembrie, la miezul nopţii. Incendiul a plecat de la un fier de călcat lăsat în priză care a apris materialele textile din apropiere. Singur acasă, băiatul de 14 ani a sunat la 112 şi, la sfatul dispecerilor, s-a refugiat pe balcon până la sosirea pompierilor.

”Când am ajuns, era fum şi pe casa scării. Am spart uşa şi am intrat, după ce ne-am asigurat cu cordite, cu aparate de respirat. Ştiam cât de cât poziţia balconului şi, în poziţia târâş, m-am deplasat către el, i-am pus masca după ce l-am găsit, colegii noştri ne-au tras înapoi cu cordiţa apoi am ieşit din apartament. La astfel de evenimente se merge târâş pentru că jos, la pardoseală, este vizibilitatea mai bună. O altă regulă este ca pompierul să scoată masca lui şi să i-o dea victimei, ca să o protejeze. A fost preluat de echipajul SMURD şi transportat la UPU Buzău. E o bucurie când ştii că ai salvat o viaţă, mai ales a unui copil”, povesteşte plutonierul major Marian Soare.

Tot pentru merite deosebite, colegul lui Marian Soare, plutonierul major Ferentz Alexandru, care îndeplineşte funcţia de comandant gardă de intervenţie la Staţia de Intervenţie Mărunţişu, a fost desemnat ”salvatorul de onoare al judeţului Buzău”. În data de 22 ianuarie 2017 a condus intervenţia la un accident rutier produs în localitatea Siriu, punctul Bonţu Mare, unde un autoturism era căzut într-o râpă de aproximativ 15 metri.

În urma accidentului au rezultat două victime, dintre care una încarcerată. Intervenţia deosebit de dificilă a determinat luarea unor măsuri extraordinare care au dus la descarcerarea şi salvarea victimelor.

Marian Soare s-a remarcat prin contribuţia sa directă la 52 de intervenţii de stingere incendii în cursul anului trecut şi, în mod deosebit, pentru modul cum a acţionat pe 18 noiembrie 2016, la salvarea unui copil de 14 ani din flăcările care au cuprins un apartament dintr-un bloc din municipiul Buzău.