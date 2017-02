Copilă cu handicap promovată pe ascuns din clasa a VI-a direct într-a VIII-a. Mama elevei a aflat din întâmplare

Supărată că familia nu a fost consultată în vreun fel de către comisia de evaluare din şcoală care a decis trecerea elevei din clasa a şasea, în a opta, mama a cerut explicaţii de la fosta şi cu actuala conducere a unităţii de învăţământ.

”Nemulţimirea mea asta a fost, că de ce au trecut-o din clasa a şasea direct în clasa a opta fără să fim anunţaţi, să ni se explice, să fim de acord cu argumentele lor. Mi s-a justificat cu nimic, doar cu nişte zâmbete. Mi-au spus că după clasa a opta va ajunge la Profesională, iar eu vă spus că ea nu e de profesională, pentru că are grad de handicap grav. Nici nu ştiu când a fost evaluată pentru că eu merg zilnic cu fetiţa la şcoală”, a declarat Daniela M., mama Mădălinei.

Femeia a insistat să poarte o discuţie cu membrii comisiei vinovaţi de această situaţie, dar a avut parte de o atitudine refractară din partea acestora. Când a văzut că nu primeşte niciun răspuns concret de la fosta conducere a şcolii, vinovată de această situaţie, dar nici de la noua conducere, mama Mădălinei a decis să se adreseze Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

”La toate insistenţele mele de a afla cum şi când în România recuperarea unui copil cu handicap grav se poate face 2 ani într-un singur an, nu am avut nici un răspuns din partea şcolii, doar o foaie matricolă din clasa a VII-a, deşi a absolvit clasa a XVI-a”, a scris Daniela M. în memoriul adresat conducerii Consiliului, datat cu 31 ianuarie 2017.

Reprezentanta în Buzău a acestui for, mediatorul social Ionica Tarău (foto jos), a constatat că situaţia reclamată este adevărată, iar copilul, chiar şi potrivit documentelor, a fost trecut din clasa a şasea, direct în clasa a opta.

Mama fetei şi mediatorul social au participat, zilele trecute, la o discuţie împreună cu membrii comisiei care a făcut posibilă această situaţie dar şi cu noua conducere a şcolii. Reprezentanţii Centrului de Educaţie Incluzivă nu au avut nici de data aceasta un argument solid în explicaţiile cu privire la decizia de promovare a elevei din clasa a şasea în clasa a opta şi nu au putut justifica nici lipsa de comunicare cu familia.

”Am luat toate actele pe fiecare an şi, atunci, în calitate de mediator social, am vrut să mediez să zicem o faptă care deja există, abuzul şi trauma prin care trece eleva, fiind schimbată dintr-un grup de copii, într-o altă clasă. Din ce am discutat cu mama copilului reiese că are chiar şi o evaluare pe o foaie matricolă de final de clasa a şaptea, deşi ea termina clasa a şasea. Fişa psihologică este cea care precizează unde urmează să treacă elevul, urmare a unei orientări şcolare, a unui consiliu care emite aceste decizii”, a declarat Ionica Tarău, mediator social.