Buzoianul de Oxford. Mircea Bejan vrea să devină cercetător în domeniul fizicii

Elevul din Buzău a acumulat până la 18 ani multe premii, medalii şi diplome la concursuri şcolare naţionale şi internaţionale. Mărturiseşte că de-a lungul celor patru ani de liceu a participat la mai multe olimpiade şi că fizica este materia sa preferată. A avut şansa participării la Olimpiada Internaţională de Fizică, însă nu a mai prins lotul lărgit deoarece era în an terminal.





Pentru că nu concepe altceva decât să facă cercetare în domeniul fizicii, Mircea Bejan va studia la Universitatea Oxford, acolo unde simte că se poate realiza cu adevărat.





”Mi-a plăcut dintotdeauna fizica, dar, prin clasa a XI-a, mi-am dat seama că eu asta vreau să fac cu adevărat. Am discutat şi cu colegii mai mari, am văzut că unii dintre ei pleacă la studii în străinătate şi mi-am zis: de ce nu? Anglia mi s-a părut cea mai bună universitate pentru că are facultăţile cele mai prestigioase, cel puţin pe fizică”, spune elevul eminent.





Admiterea la Universitatea Oxford a presupus în prima fază trimiterea unei scrisori prin care să-şi motiveze opţiunea pentru studierea fizicii în cadrul universităţii britanice. A parcurs apoi testele la matematică şi la fizică despre care Mircea spune că nu au fost foarte grele.





”După aceste teste, am fost chemaţi în Anglia, concurenţa fiind cam de 2,5 candidaţi pe loc. Acolo am susţinut interviurile prin care ei urmăreau nu atât bagajul de cunoştinţe, cât modul în care alegem să rezolvăm o problemă de fizică, soluţiile pe care suntem capabili să le formulăm”, spune Mircea.





Buzoianul lasă de înţeles că vrea să revină în ţară, după terminarea facultăţii, masteratului şi apoi a doctoratului. Mircea va începe studiile la Oxford pe 1 octombrie 2017. Între timp, se pregăteşte pentru examenul de bacalaureat, pe care trebuie să îl finalizeze cu peste 9.00.