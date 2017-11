Unde schiem în acest sezon în România. Lista tuturor pârtiile deschise în Carpaţi şi a facilităţilor oferite turiştilor

Poiana Braşov are cel mai mare domeniu schiabil din România. FOTOArhivă.

Poiana Braşov are cel mai mare domeniu schiabil din România, aproximativ 26 de kilometri de pârtii. Aici schiorii pot găsi 10 pârtii cu grade de dificultate diferite: Drumul Roşu (5,8 kilometri) şi variantele sale, de 2,95 de kilometri lungime, pe pârtia Lupului (2,62 de kilometri) şi Kanzel (0,80 de kilometri) - toate considerate dificile, pe pârtiile Sulinar (2,82 de kilometri) şi variantele sale (1,70 de kilometri), de dificultate medie, pe Bradul (0,50 de kilometri) şi Stadion (0,10 kilometri), de dificultate uşoară. De asemenea, pe pârtia Bradul se poate schia şi în nocturnă. Şi pe Drumul Roşu se pot face ture de noapte, însă doar până la ora 22.00 şi doar până la Cabana Postăvaru. De asemenea, se va putea schia din acest an şi pe „S“-ul mare de pe pârtia Lupului, o porţiune recomandată doar schiorilor experimentaţi.

Biletul pentru urcare/coborâre cu telecabina sau telegondola este de 20 de lei/călătorie pentru adulţi şi 10 lei pentru copii, iar un bilet cu o urcare şi o coborâre este 35 de lei pentru adulţi şi 17 lei pentru copii. În cazul cartelelor de acces, acestea vor putea fi achiziţionate şi/sau încărcate cu 6 până la 240 de puncte. 6 puncte costă 30 de lei pentru adulţi şi 15 lei pentru copii, însă costul pentru fiecare punct scade semnificativ dacă sunt achiziţionate pachete cu mai multe puncte. De exemplu, o cartelă de 30 de puncte costă 100 de lei pentru adulţi şi 55 de lei pentru copii. Pentru fiecare urcare în baza cartelei cu puncte, vor fi taxate 6 puncte pentru telecabina Capra Neagră şi telegondolă, 2 puncte pentru teleschiurile Bradul şi Ruia sub teleferic, şi 1 punct pentru teleschiurile Stadion şi Kanzel. Cazarea în Poiana Braşov este destul de scumpă, o cameră costă între 200 şi 600 de lei pe noapte, iar echipamentul de schi se închiriază în medie cu 40 de lei pe zi.

Predealul, o destinaţie ce nu trebuie ratată

Chiar dacă este o staţiune mică, Predealul are deja un renume printre schiori. A găzduit multiple competiţii internaţionale de schi alpin, dar şi de snowboard. Are însă pârtii pentru toate categoriile de schiori. Pârtia Clăbucet (2,4 kilometri) şi variantele sale pot fi folosite de începători, dar şi de schiorii de nivel mediu, iar pârtia Sub Teleferic (1,2 kilometri) poate fi testată de avansaţi. Şi aici există instalaţii de nocturnă. Un skipass pentru o zi costă în medie 150 de lei, iar cazarea costă între 150 şi 400 de lei pe noapte, în funcţie de pensiune sau hotel. Echipamentul de schi se inchiriază cu 35-40 de lei.

„Poiana Braşov este cea mai căutată staţiune, deoarece oferă condiţii excelente, dar este şi cea mai scumpă. Aici sunt cele mai multe pârtii din ţară, toate au instalaţii de zăpadă artificială şi sunt foarte bine întreţinute. În Poiana Braşov pot veni toate tipurile de schiori, de la experţi până la cei care îşi pun pentru prima dată schiurile în picioare. Sunt şi foarte multe şcoli de schi. În aceea ce priveşte Predealul, aici pot spune că este cea mai bună zăpadă, chiar dacă sunt pârtii de schi mult mai puţine, iar staţiunea nu este foarte mare“, spune Adrian Martin, instructor de schi.

Pârtii la Bran şi Drăguş

La Bran turiştii sunt aşteptaţi cu trei pârtii de schi. Pârtia Zănoaga Sub teleferic are 650 de metri lungime şi o dificultate medie. Pârtia Zănoaga Variantă are 700 de metri şi este considerată dificilă. În zonă există şi o pârtie pentru începători. Toate pârtiile au teleschi şi nocturnă, iar în zonă există şi tunuri de zăpadă. Urcarea cu teleschiul se face pe baza cartelelor cu puncte. Acestea pot fi încărcate cu 5 până la 40 de puncte şi costă între 15 lei şi 85 de lei. O urcare se taxează cu două puncte. De la baza pârtiilor puteţi închiria echipament cu 30 de lei pe zi. Cazarea în zonă pleacă de la 60 de lei pe noapte şi poate ajunge la 250 de lei.

În comuna Drăguş, care se află la aproximativ 80 de km de Braşov sau Sibiu, există o pârtie de 500 de mteri, de talia pârtiei Bradul din Poiana Braşov. Patru urcări cu teleschiul costă 10 lei, iar echipamentul se închiriază cu 30 de lei. Cazarea pleacă de la 50 de lei camera pe noapte şi poate ajunge până la 100 de lei.

Sporturi de iarnă la Covasna şi Harghita

În Covasna puteţi găsi alte două pârtii de schi. Una de 1.000 de metri pentru schiorii avansaţi, dar şi una de dimensiuni mai reduse, respectiv 400 de metri, pentru începători. Pârtiile au teleschi şi nocturnă, iar în sezon sunt deschise până la ora 21.00. De asemenea, în Covasna, studenţii şi pensionarii au 50% reducere. Preţurile pentru teleschi sunt: 3 lei pentru o urcare pe pârtia mică şi 4 lei, pe pârtia mare. Se fac şi abonamente pentru un weekend întreg, iar acesta costă 60 de lei.

Şi la Şugaş Băi, o staţiune aflată la 8 kilometri de Sfântu Gheorghe, există o pârtie de 500 de metri cu teleschi şi nocturnă. O urcare cu teleschiul costă 3 lei, dar există şi abonamente care pleacă de la 10 lei pentru patru urcări şi pot ajunge la 50 de lei pentru 30 de urcări. Abonamentele sunt valabile 100 de zile. În Covasna echipamentul de schi se închiriază cu 25 de lei, iar cazarea costă între 50 şi 100 de lei camera pe noapte.

În Harghita există o pârtie de schi de 500 de metri cu teleschi şi nocturnă. Până la ora 16.00, skipass-ul pentru trei urcări costă 8 lei. Pentru 12 urcări veţi plăti 25 de lei, pentru 20 de ture, 35 de lei, iar pentru 30 de urcări, 45 de lei. Dacă vreţi să schiaţi seara, după aprinderea nocturnei, veţi scoate din buzunar între 10 şi 50 de lei, în funcţie de skipass-ul pe care doriţi să-l achiziţionaţi. Un echipament complet de schi se poate închiria cu 30 de lei. O cameră costă între 80 şi 150 de lei pe noapte.

„Pârtiile din Covasna şi Harghita nu sunt de calitatea celor din Poiana Braşov sau Valea Prahovei, dar sunt foarte bune pentru schiorii care vor să se relaxeze. Avantajul este că aici este mult mai frig, mai ales în Harghita şi de obicei este multă zăpadă. În Harghita, sezonul de schi este mult mai lung din cauza temperaturilor scăzute şi se poate schia în condiţii bune chiar şi la sfârşitul lunii aprilie“, mai spune Adrian Martin.

Schi la altitudine în Sinaia

Staţiunea Sinaia deţine singurul domeniu schiabil de altitudine din România, având 20 de pârtii şi trasee de schi, respectiv 20 de kilometri schiabili. Pârtiile ajung şi până la doi kilometri lungime. Cele mai cunoscute şi apreciate de schiori sunt: Carp (1.382 de metri) şi Papagal (900 de metri) pentru schiorii avansaţi, dar şi Valea Mioriţei (500 de metri) şi Furnica (600 de metri).

Pentru schiorii care nu sunt experţi, dar au ceva experienţă este recomandată pârtia Valea Soarelui 1 (1.190 de metri), de dificultate medie. Schiorii începători pot alege pârtia Valea Soarelui 2 (1.200 de metri) şi varinatele sale. O cartelă cu 24 de puncte costă 75 de lei şi se taxează între 2 şi 8 puncte pentru o urcare în funcţie de pârtia aleasă. O urcare cu telegondola costă 20 de lei, iar un skipass pentru o zi costă 120 de lei. Echipamentul de schi se închiriază cu 40 de lei, iar o noapte de cazare costă între 150 şi 500 de lei.

Specialiştii spun că Sinaia este o destinaţie perfectă pentru peisajele superbe, dar aici de multe ori bate vântul, iar schiorii pot avea surpriza ca instalaţiile de transport pe cablu să fie oprite din această cauză. „La Sinaia există practic singurul domeniu schiabil care este cu totul la altitudine. Peisajele sunt superbe, iar pârtiile sunt într-o stare impecabilă. Eu recomand, însă, Sinaia schiorilor avansaţi“, mai spune Adrian Martin.

Puţine opţiuni la Buşteni şi Azuga pentru începători

În staţiunea Buşteni se poate schia pe pârtiile Kalinderu 1 (1.500 de metri), de dificultate medie, şi pe Kalinderu 2 (1.500 de metri), recomandată schiorilor avansaţi. Tot la Buşteni există şi un Fun Park unde există o pârtie de schi pentru începători. Are 150 de metri şi poate fi folosită de copii. Pârtiile sunt dotate cu telescaun, baby ski şi bandă de transport, iar pârtia Kalinderu 1 are şi nocturnă. La Buşteni, skipass-ul pentru o zi costă 140 de lei. Echipamentul de schi se închiriază cu 30-35 de lei pe zi. O noapte de cazare costă între 100 şi 300 de lei.

În staţiunea Azuga se poate schia pe pârtia Sorisca (2.100 de metri), dar şi pe pârtia Cazacu (2.200 de metri) şi variantele sale. Ambele pârtii au o dificultate medie şi nu sunt recomandate schiorilor începători. Totuşi, aceştia pot schia pe pârtiile La Stână (910 metri) şi Azuga Sud (770 de metri). Pârtiile sunt deservite de o telegondolă, şase teleschiuri şi o bandă pentru începători. O urcare cu telegondola costă 20 de lei, iar o cartelă cu 5 călătorii cu teleskiul este 30 de lei. Preţurile la cazare pleacă de la 80 de lei şi până la 200 de lei pe noapte. Echipamentul de schi se poate închiria cu 30 de lei.

Sezonul de schi la Rânca va începe la 1 decembrie

În Rânca, judeţul Gorj, sunt amenajate şase pârtii de schi, dar nu toate sunt funcţionale. Pârtia de la baza vârfului Păpuşa (2.135 de metri) este orientată către soare, astfel că de câţiva ani nu a mai funcţionat, pentru că zăpada s-a topit foarte repede.

În Rânca, iubitorii sporturilor de iarnă au la dispoziţie pârtii de dificultate medie şi uşoară, cu lungimi cuprinse între 200 şi 860 de metri (pârtia de la baza vârfului Păpuşa). Cea mai căutată este Pârtia M1, de dificultate uşoară, care este dotată cu teleschi, instalaţie de nocturnă şi tunuri pentru zăpadă. Este singura pârtie din Rânca dotată cu instalaţie de nocturnă. De asemenea, singurul telescaun este la pârtia de la Rânca 1, de la baza vârfului Păpuşa, care a fost amenajată şi dotată pe fonduri europene. O cartelă cu trei urcări a costat anul trecut 12 lei.

„Vrem să deschidem pârtiile la 1 decembrie. Nu am stabilit deocamdată tarifele, dar, de obicei, s-au menţinut faţă de anii trecuţi. Un abonament cu număr nelimitat a costat anul trecut 85 de lei“, a spus Călălin Mitroi, administratorul pârtiei.

Pârtie de 1 km în staţiunea Parâng

Staţiunea Parâng, din judeţul Hunedoara, este situată la 15 km de municipiul Petroşani, la o altitudine de 1.700 de metri. Şase pârtii sunt puse la dispoziţia pasionaţilor de sporturi de iarnă, acestea fiind administrate de către Primăria Petroşani. Cea mai lungă este Pârtia B, de 3.200 de metri, care cuprinde trasee pentru începători, dar şi pentru avansaţi. Accesul către domeniul schiabil se face cu un telescaun care se găseşte la o altitudine de 950 de metri, diferenţa de nivel urcată cu telescaunul fiind de 700 de metri. În staţiune mai există un telescaun mai nou care coboară la Hotel Rusu.

Daniel Vişan director al Direcţiei Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul primăriei Petroşani, a precizat că începând din acest an o pârtie de schi în lungime de un kilometru va fi dotată cu tunuri pentru zăpadă artificială: „S-a finalizat staţia de pompe pentru producerea zăpezii artificiale pentru o parte din pârtii, care nu aveau în dotare astfel de echipamente. Din acest an putem asigura zăpadă artificială şi pe pârtia de sub telescaun în lungime de un kilometru. Investiţia a fost suportată de Primăria Petroşani şi se ridică la peste 100.000 de lei. Tarifele la telescaun şi teleschi sunt aceleaşi ca şi anul trecut. Mai precis, de 15 lei dus-întors, 10 lei dus şi avem abonamente pe o zi, trei şi cinci zile“, a mai precizat Daniel Vişan.

Cea mai lungă pârtie din ţară, întreruptă de un drum

Staţiunea turistică Straja, situată la aproximativ nouă kilometri de municipiul Lupeni, la o altitudine cuprinsă între 1.350 şi 1.580 de metri este una dintre cele mai căutate din ţară. Zona schiabilă este compusă din 12 pârtii, din care opt sunt amenajate şi omologate. Şase pârtii sunt iluminate facilitând schiatul nocturn, iar 11 sunt dotate cu instalaţii de zapadă. Gradul de dificultate al acestora se încadrează de la uşor la dificil. În staţiune sunt zece instalaţii de transport pe cablu. „Este în curs de execuţie un nou telescaun care va înlocui unul dintre teleschiuri, care era depăşit tehnic şi moral. Este vorba de teleschiul doi de la cabana veche până pe vârful muntelui. Va avea o lungime de peste 1.100 de metri. Telescaunul va fi funcţional din acest sezon de iarnă. Investiţia este privată“, a precizat Andrei Ostrowsky, consilier superior în cadrul Biroului de Dezvoltare Locală. Preţul unui abonament zilnic cu un număr nelimitat de urcări este de 100 de lei. În zonă există o pârtie de peste opt kilometri, cea mai mare din ţară, dar care, la kilometrul cinci este înreruptă de o şosea. Primăria Lupeni intenţionează să construiască un pasaj pentru schiori peste drum „Am început acum doi ani construcţia unui pasaj care să depăşească acest obstacol. Dacă se va finaliza proiectul, atunci pârtia va avea o lungime de opt kilometri“, a spus Andrei Ostrowsky.

În zona Vidra-Voineasa, din judeţul Vâlcea, există opt pârtii de schi, cea mai lungă având peste 2,2 kilometri, cu nivel de dificultate mediu. Cinci dintre pârtii, printre care şi cea mai lungă, sunt deservite şi de o telegondolă modernă, care funcţionează pe două trasee.

Ce le oferă Moldova schiorilor

Iubitorii de schi din ţară şi din străinătate pot opta şi pentru pârtiile din judeţele Suceava şi Neamţ. Cele mai multe pârtii se găsesc în staţiunea Vatra Dornei. Pârtia Parc are o lungime de 775,5 metri şi este dotată cu teleschi. Cinci urcări cu teleschiul costă 25 de lei, iar cei ce doresc să primească lecţii de schi sau snowboard trebuie să scoată din buzunar între 50 şi 200 de lei. Această pârtie este deschisă zilnic între orele 09.00 şi 17.00.

Pârtia Veveriţa (Vatra Dornei) are o lungime de 850 de metri şi este dotată cu teleschi. O urcare cu teleschiul costă 4 lei, iar la cinci urcări, a şasea este gratuită. Programul este zilnic de la 10.00 la 20.00. Pârtia Dealu Negru (Vatra Dornei) are o lungime de 3.200 de metri şi dispune de telescaun. Biletul dus-întors costă 15 lei, iar doar dus ajunge la 10 lei. Programul de funcţionare este de la 10.00 la 17.00. Tot în zona Vatra Dornei mai există Pârtia Poieniţa şi Pârtia Şaru Dornei. La toate pârtiile din Vatra Dornei se face accesul pe drumuri modernizate.

Zona Humorului le oferă schiorilor ocazia de a-şi testa abilităţile pe Pârtia Şoimul. Această pârtie are o lungime de 1,5 kilometri şi este dotată cu telescaun, o urcare costând 10 lei. Programul este de luni până vineri de la 14.00 la 20.00, iar în weekend, de la 09.00 la 20.00. În judeţul Suceava mai există pârtiile Voievod (Suceviţa), Pojorâta (Mălini) şi Măgura (Cârlibaba). De asemenea, autorităţile locale din Câmpulung Moldovenesc speră să poată da spre funcţiune şi pârtia din localitate, care a fost finalizată şi mai are nevoie doar de operator.

În judeţul Neamţ, cea mai mare pârtie de schi este Pârtia Cozla, aflată în municipiul Piatra Neamţ. Aceasta are o lungime de 2.300 de metri şi este dotată cu telescaun şi telegondolă. O urcare cu telescaunul costă 7 lei pentru adulţi şi 5 lei pentru copii, o urcare cu telegondola costă 10 lei pentru adulţi şi 6 lei pentru copii, iar o călătorie dus – întors cu telegondola costă 20 de lei pentru adulţi şi 12 lei pentru copii. Programul este următorul: luni, 12.00-22.00, marţi, miercuri, joi, 10.00-22.00, vineri, sâmbătă, duminică, 09.30-23.00.

În Neamţ, mai există şi Pârtia Durău ce măsoară 406 metri. Aceasta are teleschi, cinci urcări costând 8 lei. Programul de funcţionare este de luni până joi între 09.00 şi 18.00, iar vineri, sâmbătă şi duminică, de la 09.00 la 20.00.