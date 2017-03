Românii care vor să fie „Suveran Fiinţă Vie Născut Viu“. Cer acte de identitate fără Cod Numeric Personal

„Creatorii sau deţinătorii de documente sunt obligaţi la solitarea persoanelor fizice şi juridice să elibereze documente sau copii care atestă că sunt conforme cu originalul. De şase luni, am venit cu 20 de cereri la Primăria Codlea şi mie mi-au invocat o altă lege. Am mers şi la procuratură şi în instanţă, pe motiv că ei nu au voie să elibereze. În alte judeţe, Olt, Galaţi, la Ploieşti, Timiş, Iaşi sau Sibiu s-au eliberat. Vreau acest document pentru este dovada existenţei mele pe pământ, certificatul născutului viu. Este cel mai puternic act pe care noi îl avem. Procesul este pe fond, la Tribunalul Braşov, Am făcut şi plângere penală la procuror, pentru abuz în serviciu, dar mi se pare că se trage de timp, de aceea şi protestez. Se trage de timp să mă las păgubaş, să uit... Am fost în două audienţe la primar, dar nu rezolv nimic. Este o copie după un act al meu şi cât timp ei îl deţin sunt obligaţi să îl elibereze. Am fost şi la Arhivele Naţionale, dar nu au mai primit acte din Codlea din 1920. M-au trimis la spital, că ei nu au voie, de la Primărie, dar în alte judeţe s-au eliberat copii după aceste acte conform cu originalul”, ne-a declarat Mihai Poenar.