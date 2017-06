Primul concurs de pian organizat la Braşov după mai bine de 25 de ani va fi la Sala Patria

Prima ediţie a concursului "Transylvanian International Piano Competition", primul concurs internaţional de pian din Braşov după mai bine de 25 de ani, va fi organizat între 12 – 16 iulie 2017. „Prin noul concept, se doreşte promovarea unora dintre cei mai buni şi originali pianişti aleşi din rândul concurenţilor şi ca aceştia să fie conectaţi la circuitul internaţional al muzicienilor, managerilor, designerilor şi al altor artişti care îi vor putea ajuta pe parcursul carierei lor. Muzicienii sunt încurajaţi să lase deoparte emoţiile, stresul şi inhibiţiile şi să fie liberi şi cu mintea deschisă în comunicarea cu ceilalţi şi în interpretările lor muzicale, pentru că nu se caută doar o tehnică pianistică perfectă, dar seacă, ci creativitate şi profesionalism în rândul concurenţilor, încurajându-i să-şi dea glas ideilor artistice şi simţirii lor. ”Fii tu însuţi” este mottoul acestui concurs!“, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Toţi concurenţii sunt invitaţi să îmbine utilul cu plăcutul şi să profite de şansa de a vizita Braşovul cu împrejurimile sale. De asemenea turiştii au posibilitatea să descopere scena culturală braşoveană de cea mai bună calitate.

Organizatorii vă invită să participaţi gratuit la toate audiţiile şi concertele susţinute în cadrul concursului care vor avea loc între 12 – 16 iulie 2017 la Sala Patria din Braşov. Pe lângă un juriu international de mare clasă, sunt pregătite o mulţime de surprize pentru publicul larg, precum recitaluri de pian la 2, 4 şi 6 mâini.­­­

Iniţiatorul concursului este Ioan-Dragoş Dimitriu un renumit pianist. „Am participat la multe concursuri atât în ţară cât şi în străinătate, unde am constatat că este necesară o inovare în modul de organizare al acestor evenimente. Consider că focusul nu ar trebui să constea într-un premiu material, ci într-o susţinere pe termen lung a pianiştilor merituoşi aflaţi la început de carieră. Din acest motiv, din dorinţa de a promova şi de a crea un nou centru muzical de valoare în România, am pornit acest proiect împreună cu un grup de oameni la fel de pasionaţi de muzică precum sunt eu, iar ulterior partenerii nu au contenit să apară. Pe lângă faptul că îi susţinem pe tinerii artişti, ne dorim să iniţiem şi publicul, în special pe cel tânăr, către acest gen de muzică. Ţin neapărat să precizez că primăria municipiului Braşov a fost un real partener care ne-a susţinut pe tot parcurusul organizării“, a spus Ioan-Dragoş Dimitriu.