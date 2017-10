Maşina Oneliei Pescaru, directorul MixTV, ar fi fost incendiată de un şoarece

Maşina Oneliei Pescaru, directorul MixTv, a fost mistuită de flăcări în noaptea de 10 spre 11 octombrie. Jurnalista este convinsă că la mijloc a fost vorba de o mână criminal. Expertiza anchetatorilor a arătat că vinovat ar fi un şoarece. Onelia Pescaru a declarat pentru BizBrasov.ro că a fost informată luni că vinovat de incendiere este un scurt-circuit cauzat de rozătoarele care au un apetit aparte în această perioadă a anului pentru cablurile electrice.

Onelia Pescaru nu este convinsă de variant anchetatorilor şi se gândeşte să facă o expertiză. Ea este convinsă că la mijloc ar fi o mână criminală. „Semnalul l-a dat câinele. Am ieşit de două ori pe balcon, lătra, era foarte agitat, era dubios. Probabil în momentul în care ieşeam pe balcon s-a ascuns persoana respectivă. Sunt sigură 100% că este vorba de o mână criminală. Nu are cum să ia foc o maşină în toiul nopţii, la cinci ore după ce a fost oprită. S-a auzit o bubuitură, am ieşit a treia oară pe balcon, în momentul acela a apărut flacăra şi în 10 minute a ars ca o torţă”, a povestit Onelia Pescaru, imediat după incident.