Dor Geta Popescu, desemnată alpinista anului 2016. La doar 13 ani are multiple recoduri mondiale în palmares

Dor Geta Popescu este un fenoment la vârsta ei şi s-a declarat încântată de titlul primit. „Am primit premiul Sportivul Anului 2016, secţiunea Alpinism juniori, acordat de catre Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă, ca o recunoaştere a două cele mai importante ascensiuni pe care le-am făcut anul trecut. Sunt cea mai tânără alpinistă din lume care a urcat pe Aconcagua, cel mai înalt vârf din afara Asiei având 6862 de metri şi pe Denali, considerat Gigantul Americii de Nord cu o înălţime de 6190 de metri. Mă bucur de efortul de a ajunge pe vârf, pentu mine este ceva special. Mă bucur, de asemenea, de reuăita recentă, din 25 ianuarie, a colegului de echipa Erik Gulacsi - cel mai tânăr alpinist din Europa pe vârful Aconcagua – la 12 ani. Ascensiunile noastre în munţii înalţi din afara ţării au fost realizate în cadrul Altitude Expeditions Team, divizia de munti înalţi a Clubului Sportiv Montan Altitudine“, a declarat Dor Geta Popescu.

Alpinista fenomen a României are 13 ani şi a intrat deja în Cartea Recordurilor. A reuşit în luna mai 2016 să doboare două recorduri mondiale de vârstă într-o singură lună după ce a atins vârful Denali din Alaska şi Pico de Orizaba din Mexic. Are în palmares şase recorduri mondiale şi unul european. Denali este cel mai înalt munte al continentului nord american. Este al treilea cel mai înalt vârf din Circuitul 7 Summits cucerit de Dor Geta Popescu (cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent), după Everest (Nepal) şi Aconcagua (Argentina). Cu o înălţime de 6190 de metri Denali (anterior denumit McKinley) este un munte cu grad înalt de dificultate dată de diferenţa mare între bază şi vârf .

Dor Geta Popescu a obţinut primul record când avea 10 ani, în august 2013, devenind cea mai tânără alpinistă din lume care a atins Vârful Ararat (5.137 de metri). Până atunci, recordul era de 12 ani şi 6 luni şi era stabilit de sora ei, în anul 2007. Un an mai târziu, în august 2014, Geta Popescu a reuşit să cucerească Vârful Damavand (5.671 de metri) din Iran, cel mai înalt vulcan al Asiei. Şi în acest caz, Geta a depăşit recordul surorii sale, stabilit în iulie 2008. În decembrie 2015, Dor Geta Popescu a reuşit să devină cea mai tânără alpinistă din lume care a urcat pe Ojos del Salado (6.893de metri) la doar 12 ani depăşind din nou recordul surorii ei din 2008. În luna februarie a anului 2016 a obţinut un alt record mondial de vârstă când a urcat pe Aconcagua (6960 de metri), cel mai înalt vârf din America de Sus. A depăşit astfel un record deţinut încă din 2002 de o sportivă din America.

Vrea să bată toate recordurile

Dor Geta Popescu este legitimată la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Râşnov, este campioană naţională la escaladă şi membră a Lotului Naţional de Escaladă – copii, din anul 2011. Deţine titlul de Căţărătorul Anului în 2013, titlu acordat de Federaţia Naţională de Escaladă. A mai fost desemnată cel mai bun alpinist de altudine al anului 2015.

Vrea să fie prima alpinistă din lume care termină circuitele Seven Volvanoes şi Seven Summits. „Alpinismul de altitudine şi escalada mă definesc, mă fac să mă simt fericită şi împlinită. Faptul că opt alpinişti au încheiat Seven Volvanoes şi Seven Summits şi nicio alpinistă nu a realizat ambele circuite mă face să lupt pentru acest loc. Performanţa şi recordurile sunt ceea ce-mi doresc, sunt motivaţiaa antrenamentelor şi pregătirii mele generale“, a declarat Dor Geta Popescu.