Dacia 1300 ajunsă faimoasă în Statele Unite. Maşina unui român va apărea în celebrul serial TV „The Americans“

Eduard Palaghiţă (33 ani) a ajuns în SUA în 1995, când avea 12 ani. A locuit în Florida un an, iar apoi s-a mutat la New York. Când avea 16 ani a plecat cu familia în Michigan, unde a terminat liceul. A făcut facultatea la San Francisco. Nu a putut uita însă oraşul care i-a cucerit inima, iar acum locuieşte la New York. Mai exact în Queens, la 15-20 de minute de Manhattan.



„Prefer să locuiesc în suburbie pentru că aici pot să am casă şi garaj pentru maşini, ceea ce în Manhattan este imposibil. Acolo sunt doar blocuri zgârie nori şi parcări subterane. În plus, este şi foarte scump, doar parcarea costă în 500-600 de dolari pe lună“, povesteşte Eduard Palaghiţă.

Iubeşte Dacia românească

Pasiunea pentru Dacie vine din familie. Bunica sa a avut cu Dacia 1300 roşie, iar părinţii o Dacia 1310. „De când eram mic mă pasionau maşinile. Îmi plăcea să le desenez şi am desenat Dacia lui mama cu tot cu şurubelniţa care ţinea geamul să nu cadă. Când mergeam sus la bunica în Poiana Braşov, stăteam pe bancă lângă casă şi mă uitam la maşinile care treceau pe acolo. În Poiană vedeai cele mai tari maşini, Mercedes, Audi. Tot acolo am văzut pentru prima oara un Harley Davidson“, spune Eduard.

Povesteşte că pasiunea pentru maşini a fost stârnită şi de surprizele care se găseau în gumele Turbo. Ca orice băiat abia aştepta să vadă o imagine cu un Ferrari sau Lamborghini. Era singura modalitate ca în România şi vadă poze cu mai multe mărci de maşini. A cumpărat chiar surprize de alţi tineri pentru a avea colecţia completă.

Odată ce a ajuns în SUA a reuşit să cumpere o maşină la care doar visa în copilărie: un Camaro decapotabil din 1989. Se întâmpla acum 10 ani. L-a restaurant complet, a investit 15.000 de euro şi poate spune că este o maşină de colecţie. „I-am pus un motor de Corvette, nu ştiu exact câţi cai putere are, dar pot să fac toată ziua drift-uri cu el. Maşina de zi cu zip e care o conduc este un Fiat 500 Abarth“ , povesteşte Eduard Palaghiţă.



A căutat ani întregi o Dacie autentică

Când a ajuns în SUA a întrebat dacă acolo sunt Dacii. Îşi aduce aminte să mătuşa lui a râs cu poftă, dar Eduard nu s-a lăsat. A găsit un Renault, i-a pus embleme şi volan de dacie, dar nu era acelaşi lucru. A mai încercat să tranforme un Renault în Dacie, dar a renunţat. Apoi a aflat că în SUA, orice maşină mai veche de 25 de ani se poate înmatricula ca şi vehicul istoric. Aşa a reuşit să aducă din România, de la un prieten, o Dacia clasică. „Maşina a fost dusă cu platforma până în Germania, apoi cu vaporul până în New Jersey. De aici a condus-o Dacia la New York. De acolo am venit cu ea pe roţi până la NY. În momentul ăla am realizat un mare vis“, mai spune Eduard.

Dacia tânărului este din 1977 şi merge încă foarte bine. Multe dintre piese sunt orginale, iar motorul nu a fost modificat. A devenit vedetă în 2014 când a atras toate privirile la parada de Ziua României din Times Square din New York. De atunci participă la paradă în fiecare an. „Americanii apreciază maşina foarte mult. Este ceva unicat ce nu au mai văzut, sunt curioşi să afle detalii despre ea şi sunt impresionaţi cât de bine arată pentru vârsta ei. Mulţi cred că e Alfa Romeo, Fiat, Datsun, Saab sau ceva de genul“, mai spune tânărul.



Cu dacia pe Route 66

După ce Dacia a devenit celebră la paradele de Ziua Naţională a României în Times Square şi imaginile cu ea au ajuns la mai multe telviziuni americane, Eduard a început o nouă provocare. După ce văzut filmul Cars s-a gândit cum ar fi străbată Route 66. Nu avea atunci Dacia, dar anul acesta a decis să plece în marea aventură. Bătrâna Dacia a reuşit că mulţi nu credeau, să străbată 4000 de kilometri. Eduard a făcut şi o pagină de Facebook specială, Dacia on Route 66, iar peste 12.000 de oameni au putut urmări aventura pas cu pas, zi de zi.

„Drumul nu a fost deloc uşor. Au fost călduri mari, dar Dacia e echipată cu sistem GD (geam deschis), aşa că am fost ok. Au fost multe dealuri, care au pus Dacia la test, dar bătrânica le-a arătat cine e şeful. Drumul are aproape 4.000 km. Am mers în fiecare zi cam 400 km, unele zile mai puţin, unele zile mai mult. Ne opream cam în fiecare oră, sunt multe de văzut pe drum. Cu toate astea, 10 zile nu au fost de ajuns să le vedem pe toate, dar am ajuns la destinaţia finală precum am plănuit“ spune Eduard.



Pe drum au fost şi probleme tehnice. „În a doua zi, motorul a început să meargă prost, scotea fum negru. Cam pe la mijlocul zilei ne-am oprit să mergem la o peşteră. Când dăm să plecăm, pauză, s-a dus electromotorul. Am împins-o, a pornit şi am plecat spre următoarea destinaţie. Când am ajuns acolo, mirosea a benzină. Am ridicat capota, pompa de benzină a decis să fie fântână artizanală. Am schimbat pompa şi electromotorul chiar înainte să plecăm la drum. Totul a mers apoi fără alte probleme“, mai spune tânărul.



Un Renault din 1971, vedetă de film

Eduard mai are în colecţie un Renault 12 din 1971, model USA. Maşina a fost găsită într-o şură în Wisconsin, unde a fost parcată de mai mult de 20 de ani. „Am adus-o la New York, i-am refăcut motorul, cutia automată, sistemul de frânare. O să o trimit în ţară pentru o restaurare completă, după care o să mă prezint cu ea la întâlnirea Dacia Clasic din Braşov. Apoi, vreau să fac turul Europei cu ea, împreună cu alţi Dacioţi. Eu deţin doar maşini de suflet. Maşinile numite de fiţe nu sunt pentru mine“, mai spune Eduard Palaghiţă.

Pasiunea pentru maşinile de colecţie a lui Eduard a atras atenţia producătorilor de film. Aşa se face că Renaultul a fost ales să fie vedetă în serialul de acţiune The Americans. Va apărea în primul episode din sezonul 5 care va fi difuzat în SUA din ianuarie. „The Americans” este un serial de televiziune creat şi produs de fostul ofiter CIA, Joe Weisberg. Acţiunea se petrece la începutul anilor 1980, în timpul „Războiului Rece”, fiind vorba despre povestea lui Elizabeth (Keri Russell) şi Philip Jennings (Matei Rhys), doi ofiţeri KGB care se dau drept un cuplu căsătorit american din suburbiile Washington-ului, cu copiii lor (Holly Taylor şi Keidrich Sellati), avându-l vecin pe Stan Beeman (Noah Emmerich), un agent FBI care lucrează în contraspionaj. În episodul în care va apărea Renaultul acţiunea se petrece la graniţa dintre Austria şi Iugoslavia.