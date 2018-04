Criminalul de la Braşov şi obsesia pentru cifra 6: spune că a fost blestemat de mama lui şi e convins că va păţi ceva în perioada Paştelui

Florin Mircea Buliga, bărbatul care şi-a ucis soţia şi cei doi copii, continuă să facă declaraţii tulburătoare. Aflat în arestul Poliţiei, el a povestit că a fost traumatizat de moartea mamei sale, care a survenit când el avea 14 ani. Femeia a murit din cauza unei boli incurabile, iar criminalul spune că l-a blestemat de pe patul de moarte, fără să dea însă detalii. De asemenea el a povestit unor prieteni că era convins că i se va întâmpla ceva rău în perioada Paştelui, pe măsură ce se apropie ziua sa de naştere. Vineri, 6 aprilie, bărbatul împlineşte 44 de ani.

Cifra 6 a devenit o adevărată obsesie pentru el, fapt recunoscut şi la audieri. „A povestit că acum şase ani a început să se gândească la modul serios la sinucidere şi să primească informaţii despre Iluminati, Anticrist şi reîncarnare. A spus că numele său este marcat de cifra 6, deoarece toate cele trei cuvinte au câte şase litere. Era născut în data 6 aprilie. A mai declarat că era convins că va muri la 38 de ani, iar anul acesta se împlinesc şase ani de la acea dată“, ne-a declarat Daniel Diaconu, avocatul din oficiu al lui Florin Mircea Buliga.

Şi în jurnalul său a scris pe 9 martie despre această obsesie. „O bună parte din existenţa mea am pretrecut-o sub imperiul unui gând ascuns, că voi muri la vârsta de maxim 38 de ani, vârstă la care a murit şi mama mea când aveam 14 ani şi 6 luni. Cifra 6 a avut o semnificaţie aparte pentru mine. Data naşterii, numărul literelor din numele meu. Am corelat de multe ori cifra 6 cu întâmplări din viaţă. Linia vieţii din palmea mea stângă a fost o enigmă pentru cei care au încercat să citească din ea. Acum, la 44 de ani, gândesc că mi-a venit sorocul (38+6). Toate acestea bineînţeles că sunt în mintea şi pot fi simple închipuiri. Poate că voi mai trăi 44 de ani, poate nicio zi, ce ştiu eu, nu ştiu nimic“, a scris Florin Mircea Buliga.

Potrivit unor surse din anchetă, săptămâna aceasta urmează să se facă şi reconstituirea crimei, după care Florin Mircea Buliga va fi dus la Bucureşti, la Institutul Mina Minovici, pentru expertiza psihiatrică, cea care va arăta dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptelor. Psihologii sunt de părere că Florin Mircea Buliga a comis crimele în urma unei crize psihotice, dar acest lucru nu înseamnă că nu a ştiut ce face. Criminalul a susţinut cu tărie în timpul audierilor că nu are probleme psihice şi nu a urmat vreodată un tratament psihiatric.

