Cerbul de Aur ar putea fi organizat la începutul lunii septembrie

Preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, şi managerul proiectului „Cerbul de Aur 2018“, Cristian Zgabercea, au avut o primă întâlnire la Braşov, cu primarul şi cei doi viceprimari pentru a discuta despre organizarea Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur“. Perioada luată în calcul pentru organizarea festivalului este sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie.

„A fost o primă întâlnire aici, la Braşov, în care am discutat chestiuni generale legate de organizarea festivalului. După sărbătorile de Paşte, la sfârşitul lunii aprilie, vor veni din nou pentru a ne prezenta un proiect structurat, mult mai detaliat. Primăria Braşov şi braşovenii îşi doresc acest festival la Braşov şi vom contribui la realizarea acestei ediţii aşa cum am făcut-o de fiecare dată, atât din punct de vedere logistic - domeniu public, utilităţi, avize etc, cât şi cu o parte din cazare şi protocol. Avem certitudinea că ediţia din 2018 a Cerbului de Aur va fi organizată“, a declarat primarul George Scripcaru.

Ediţie aniversară

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la prima ediţie din 1968 a Festivalului Cerbul de Aur. Prima ediţie a avut loc în 1968 la actualul Teatru Sică Alexandrescu din Braşov. După patru ediţii festivalul a fost oprit, dar reluată 20 de ani mai târziu într-o nouă locaţie: Piaţa Sfatului. Ultimul an în care s-a organizat festivalul a fost în 2009, iar de atunci au tot fost promisiuni că va fi reluat.

Printre artiştii străini care au urcat pe scena din Piaţa Sfatului de-a lungul timpului s-au numărat Kyle Minouge,Toto Cutugno Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Sheryl Crow, Tom Jones, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Pink, Scorpions şi Patricia Kaas.