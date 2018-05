Vieţaşul care vrea în libertate după ce a ucis înfiorător o bătrână pentru un televizor, o vioară veche, 150 de lei şi o ie

Curtea de Apel Galaţi a respins definitiv, pe 21 mai, o cerere de revizuire a condamnării la închisoare pe viaţă pronunţată în cazul lui Sorin Gavrilov, un brăilean condamnat pentru omor calificat prin cruzimi. Peste doi ani, Gavrilov va intra în comisia de eliberări condiţionate, care va decide dacă comportamentul său din ultimii 18 ani de detenţie îl îndreptăţeşte să fie eliberat.

Conform anchetatorilor, o bătrână de 80 de ani a plătit cu viaţa, pe 1 ianuarie 2000, pentru un televizor, o vioară veche, 150 de lei, o ie, câteva lămâi şi o verighetă. Pensionara, fostă profesoară, a fost lovită de zeci de ori cu pumnii, picioarele şi cu o rangă. După trei zile, poliţiştii au găsit-o desfigurată, cu craniul zdrobit, gâtul rupt şi coastele fracturate, într-o baltă de sânge. Criminalul şi-a făcut curaj consumând alcool înainte de a o jefui pe bătrână, despre care ştia că are o pensie frumoasă.

Bunurile furate au fost găsite în locuinţa lui Gavrilov, ba chiar acesta era îmbrăcat cu ia furată de la victimă, însă a negat permanent că ar avea vreo legătură cu cele întâmplate. Fapta de la Brăila este doar una dintr-o serie de atacuri barbare pe care Gavrilov şi alţi parteneri de fărădelegi le-au comis de-a lungul timpului.

În vara anului 1999, într-o localitate de lângă Eforie Sud, un cetăţean turc, care era patronul unui local şi despre care ştia că are bani, a căzut prada atacului înfiorător al lui Gavrilov. "Aveam informaţii despre el, am intrat în casă unde locuia, mai eram cu un tovarăş şi pur şi simplu l-am luat la bătaie. Nu i-am propus să ne dea banii, l-am lovit cu un baros. Probabil avea familie, dar atunci era singur în casă, voiam să punem mâna pe bani. A murit după un an de zile", le-a povestit Gavrilov anchetatorilor.

Alţi doi bărbaţi au căzut victime violenţei ieşite din comun a lui Gavrilov. Individul i-a studiat când se aflau într-un cafe-bar şi a observat că unul dintre ei avea mulţi bani asupra lui şi era băut. În mintea lui Gavrilov a încolţit imediat planul de a-l jefui, astfel că i-a urmărit pe cei doi până la locuinţa acestora. A dat buzna pur şi simplu în casa unde locuiau şi l-a lovit în cap cu o bâtă pe proprietar, însă acesta a scăpat cu viaţă, iar bărbatul vizat de tâlhar a fugit şi a anunţat Poliţia.