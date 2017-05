Unde sunt crescute roşiile autentic româneşti. Sunt cultivate din seminţe păstrate din generaţie în generaţie şi susţinute guvernamental

Autortităţile agricole din Botoşani spun că o familie de legumicultori din judeţ a reuşit să producă primele roşii autentic româneşti. Este vorba despre un soi crescut natural din seminţe de roşie autohtonă, primite din generaţie în generaţie. Mai precis este unul dintre acele soiuri româneşti create în perioada comunistă şi parţial dispărute după 1990.

Roşiile ”roz” româneşti ale lui Nea Costică

Cel care spune că deţine roşii sută la sută româneşi este Costică Aniculăesei, un legumicultor de aproape 60 de ani din localitatea botoşăneană Hudum, situată chiar în coasta municipiului reşedinţă de judeţ. Nea Costică, cum este cunoscut în zona Hudumului, are o afacere de mai bine de 10 ani cu solarii şi legume. Mai precis are peste 6000 de metri pătraţi, acoperiţi cu solarii în care sunt crescute în special roşii. De fapt aceste fructe ale pământului sunt cele mai căutate de clienţi din tot judeţul şi nu numai. Şi asta după ce li s-a dus faima că sunt româneşti şi naturale.





„Este naturală sută la sută. Nici nu avem de ce să o stropim, că se face bine şi aşa. Are gustul de altădată, al copilăriei la bunici şi pe deasupra este şi foarte căutată. Cu o lună înainte de a se face mă întreabă lumea de ele“, spune nea Costică. De atlfel, roşiile acestea româneşti sunt rezultatul unei munci de aproape 12 ani. Atunci, legumicultorul botoşănean spune că a primit de la un sătean în vârstă seminţele de roşie românească, păstrate ca o tradiţie din perioada comunistă. „Este o roşie românească, fiindcă acum 12 ani am primit aceste seminţe de la un bătrân de 80 de ani. De atunci am început să le plantez, să încerc şi să le cresc. Şi eu perpetuez această specie. Eu în luna august leg aşa două roşii şi scot sămânţa din ea şi apoi o pun iarăşi în pământ“, spune Costică Aniculăesei.

Roşiile româneşti ale lui nea Costică au de fapt culoarea roz, sunt de mari dimensiuni, de multe ori cu forme neregulate şi foarte cărnoase. La sfârşitul lui mai sunt deja coapte. De fapt, astăzi, legumicultorul botoşănean şi-a dus la piaţă prima parte a recoltei. ”Ies primul pe piaţă cu roşiile astea. Şi sunt foarte căutate“, spune Costică Aniculăesei. De altfel, reprezentanţii Direcţiei Agricole confirmă cele spuse de legumicultor şi arată că aceste roşii ”roz” de la Hudum sunt cu adevărat româneşti. ” Avem prima livrare de roşii autentice româneşti de la Hudum. Sunt roşii naturale, cu gust autentic românesc. O roşie pe care ne-am dorit-o. Este de apreciat efortul producătorilor agricoli de a ieşi pe piaţă cu această roşie“, spune Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Agricole Botoşani.

Afacere pornită cu bani guvernamentali şi pentru a-şi ţine copilul acasă

Povestea roşiilor româneşti de la Hudum a început în momentul în care Costică Aniculăesei a dorit să-şi ţină copilul în ţară. ”Proiectul ăsta la Hudum cred că are 10 ani. Am un singur copil şi nu am vrut să-l scap să plece în Italia, Spania sau cine ştie pe unde m-am apucat să-i fac un solar, două. Aveam pământ cumpărat şi pe deasupra aveam şi experienţă, fiindcă am lucrat în străinătate în acest domeniu ani de zile. Şi aşa nu am mai plecat nici eu, nu a mai plecat nici el şi ne-am apucat. La început cu puţin apoi tot mai mult. Ne-am apucat de treabă serioasă şi a ieşit“, spune botoşăneanul.

Totodată afacerea cu roşiil a beneficiat şi de sprijin financiar guvernamental. Mai precis prin programul ”Tomate„. ” Este un program guvernamental de succes la nivelul judeţului Botoşani. Avem înscrişi 59 de potenţiali beneficiari. Conform programului, ei beneficiază de un sprijin de 3000 de euro dacă îndeplinesc cumulativ toate condiţiile din programul ”Tomate„”, spune Cristian Delibaş. În momentul de faţă, legumicutorul botoşănean poate produce între 8 şi 10 tone pe 1000 de metri pătraţi. Iar un kilogram de roşii româneşti ca cele de la Hudum, poate costa la piaţă, în jur de 10 lei kilogramul. Roşiile, fructe originare din America de Sud, au apărut în România abia în secolul XIX ,pe filiera bulgărească, cu soiuri bulgăreşti. Abia în anii 50, în perioada comunistă au apărut primele soiuri româneşti.

