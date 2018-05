Un proiect inedit de milioane de euro pentru a-i scăpa pe oameni de sărăcie: bani pentru săpun, educaţie şi mutarea toaletei în casă

Cu peste 3,5 milioane de euro, celor mai săraci săteni le vor fi construite toalete în casă, vor primi zilnic produse de igienă saniată şi cel mai important, vor fi învăţaţi o meserie căutată pe piaţa muncii. Pe lângă toate acestea vor fi făcute programe prin care copiii famililor sărace să primească mâncare la şcoală şi să fie ajutaţi la lecţii. Nu în ultimul rând, în comună vor fi deschise 20 de firme noi, la care să fie angajaţi localnicii.

Hilişeu Horia are în componenţă cinci sate, dintre care Hilişeu Crişan şi Corjăuţi cu o populaţie foarte săracă. Oamenii din aceste cătune trăiesc de multe ori la limita subzistenţei, iar proiectul le este destinat tocmai lor, unui număr de 600 de săteni. Lansarea proiectului a avut loc vineri, 4 mai. „Este un mega-proiect care urmăreşte scurt şi la obiect ridicarea nivelului de trai. Dar nu dăm de pomană şi nici nu încurajăm traiul din ajutoare sociale. Prin acest proiect nu le dăm peşte, ci îi învăţăm cum să-şi facă undiţă şi să pescuiască. Încercăm să facem ceva durabil, care să ridice şi să salveze aceste comunităţi“, spune Ioan Butnaru, primarul din Hilişeu Horia.

Educaţia, prima componentă

„Aşa cum am conceput acest proiect, educaţia reprezintă punctul cheie. Este viitorul în lumea satului. Generaţiile care vin nu trebuie să mai aibă metehnele celor de dinainte. Să fie conectaţi unei societăţi în dezvoltare“, spune edilul. De asemenea, în acest proiect va fi organizat un sistem after-school. Copiii implicaţi în proiect, obligatoriu din familii sărace alese prin anchetă socială, vor primi masă la prânz şi apoi rămân să-şi facă lecţiile la şcoală. „De multe ori sunt puşi la muncă sau au condiţii atât de precare încât nu le mai arde de carte. Aici vom avea grijă să înveţe“, spune mediatorul educaţional din comună. Totodată vor fi educaţi şi părinţii. Cei implicaţi în proiect vor fi obligaţi să discute cu specialişti în educaţie şi să facă cursuri de sprijinire şi creştere a copilului. În cadrul aceluiaşi proiect sunt organizate şi cursuri de alfabetizare pentru adulţi. Aceştia vor fi aduşi la nivelul de opt clase. De asemenea, a început amenajarea unei şcoli de arte şi meserii prin care sătenii, mai ales cei cu ajutor social, vor învăţa o meserie căutată pe piaţa muncii.

Ioan Butnaru edilul din Hilişeu Horia FOTO Cosmin Zamfirache

Civilizaţia, a doua componentă

Pe lângă educarea oamenilor din comună, se urmăreşte inclusiv creşterea gradului de civilizaţie. Tot prin fondurile oferite de acest proiect, 25 de case, ale celor mai săraci oameni, vor fi reabilitate şi vor beneficia de toalete în interiorul locuinţelor. Cei care nu au bani de facturi la energie electrică vor primi panouri solare. Zilnic toţi beneficiarii proiectului vor primi materiale de igienă personală, adică săpun, pastă de dinţi, deodorante. Totodată autorităţile locale vor finanţa prin proiect şi 21 de mici firme. „Acestea vor fi constituite în comună, iar solicitanţii vor primi 113.000 lei să-şi înceapă o afacere. Va fi o mană cerească pentru şomeri“, spune edilul din Hilişeu Horia. Noii angajatori vor primi o subvenţie prin proiect pentru fiecare angajat din comună.

„DGASPC apreciază în mod deosebit iniţiativele acestea comunitare care duc la servicii dezvoltate cât mai aproape de domiciliul beneficiarilor. Faptul că acest proiect urmăreşte reducerea inechităţilor sociale, promovarea incluziunii sociale, ne bucură foarte mult“, a precizat şi Lăcrămioara Radu, reprezentant DGASPC.

Ciprian Amăriuţei şi casa sa FOTO Cosmin Zamfirache

„Nu ştiam încotro să o mai apuc“

Ciprian Amăriuţei este unul dintre beneficiari. Este un om muncitor, dar are o casă plină de copii şi venituri foarte mici. Munceşte cu ziua pe unde apucă. „Sunt singurul care aduce bani în casă. Am şase copii şi o coşmelie de casă. A rămas de la bunici şi o cârpesc cum pot. Am numai două camere“, spune Ciprian Amăriuţei. Când a aflat că este inclus în acest proiect şi că va fi angajat la o nouă firmă din comună, a simţit că-i este salvată viaţa.

„Eu nu ştiam încotro să o mai apuc. Mergeam cu ziua. Acum o să avem baie, ne repară casa. Dar cel mai bine este că vor primi servici. Aşa mai apuc şi eu un pic de vechime la 40 de ani“, spune Amăriuţei. El va participa şi la cursurile de calificare şi completare a studiilor. „Pentru mine este o viaţă nouă. Am şi caiete. Mă simt altfel, cu totul altfel“, concluzionează săteanul. În acest proiect sunt implicaţi zeci de specialişti în sănătate, educaţie şi proiecte europene, existând şi o colaborare cu asociaţia „Zile cu soare pentru îngeraşi“.

