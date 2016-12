Spectacolul tradiţiilor păgâne din nordul Moldovei. Măşti tradiţionale care au făcut înconjurul lumii şi vechi dansuri ritualice în ajun de Anul Nou

În nordul Moldovei, în judeţul Botoşani, sunt conservate tradiţii de Anul Nou, cu rădăcini în neoliticul românesc dar şi într-o serie de obiceiuri medievale de iarnă. Dansurile ritualice ale cailor, caprelor şi urşilor impresionează. Cu atât mai mult cu cât costumele urătorilor sunt realizate de un adevărat maestru al măştilor şi portului specific de Anul Nou. În acest an, în comuna Băluşeni, a avut loc un adevărat regal al măştilor şi costumelor specifice obiceiurilor de iarnă, realizate de Stan Dănuţa, un meşter popular recunoscut pentru priceperea sa inclusiv în Statele Unite şi ţările Europei.

Dansurile ritualice cu urşi

Băluşeniul este o comună situată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Botoşani. În acest loc sunt păstrate obiceiuri vechi de câteva sute de ani, unele dintre ele cu rădăcini în vechi ritualuri neolitice. În fiecare an în Ajunul Anului Nou, cele mai reprezentative grupuri de urători sau bande de mascaţi se adună în centrul satului pentru a-şi arăta măiestria. Unul dintre cele mai impresionante momente a fost dansul urşilor din Băluşenii Noi, un cătun în care s-a păstrat un joc ritualic cu adânci rădăcini în istorie. Un staroste al urşilor înarmat cu o tobă, îi conduce pe urşi la locul reprezentaţiei.

Urători la Băluşeni FOTO Cosmin Zamfirache

În faţa zecilor de oameni strânşi să-i vadă, începe un dans frenetic, asemănător vechilor ritualuri de îmbunare a forţelor naturii şi de venerare a ursului. Cei îmbrăcaţi în costumele de urs imită mişcările şi comportamentul marelui carnasier, ca şi zgomotele produse de acesta. În timp ce „urşii” execută acel dans ritualic, starostele intonează versuri, pe care spune că le-a învăţat din tată-n fiu şi loveşte ritmic toba. ”Nu ştiu de când a început acest dans. Aşa am învăţat unii de la alţii din generaţie în generaţie. Noi doar îl transmitem mai departe. Ştiu doar că este atât de vechi, că nimeni nu ştie cine l-a inventat”, spune starostele urşilor din Băluşenii Noi.

Capre, cai şi spectacol tradiţional

Dansul urşilor lui Stan Dănuţa FOTO Cosmin Zamfirache Dincolo de jocul urşilor din Băluşenii Noi, pe aceste meleaguri ură şi caprele, caiuţii şi alte personaje din lumea folclorică românească. A impresionat un întreg ansamblu venit din satul Zăiceşti, comuna Băluşeni. Alaiul condus de doi gospodari în costume tradiţionale şi înarmaţi cu bice a ajuns în centrul satului.

După tradiţionala urătură cu versuri inspirate din folclor şi ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor din zonă, astăzi în mare parte dispărute, a început jocul căiuţilor şi al caprelor. Întreaga reprezentaţi s-a terminat în mod spectaculos cu un dans al urşilor din Zăiceşti. Practic totul a fost realizat după un scenariu deja tradiţional, desprins din practicile ţiganilor ursari din evul mediu. Urşii cad bolnavi după un dans vioi şi în cele din urmă sunt vindecaţi de ursari şi de pirande, continuându-şi jocul. Ceea ce a impresionat în special la urătorii din Zăiceşti au fost costumele lucrate cu o mare măiestrie şi după modele tradiţionale ale zonei.

Măştile de la Zăiceşti promovate în Statele Unite

Stan Dănuţa FOTO Cosmin Zamfirache Artizanul costumelor de Anul Nou prezentate în cadrul spectacolului tradiţional de la Băluşeni, este Stan Dănuţa, un meşter popular din Zăiceşti renumit în toată lumea. Stan Dănuţa îmbracă în fiecare an cele mai bune formaţii de urători din zonă. El confecţionează echipamentul cailor, caprelor şi al urşilor, dar şi numeroase alte măşti populare specifice sezonului. Este atât de priceput încât prin intermediul târgurilor naţionale a ajuns cunoscut în toată lumea. ”Îmi place să fac măşti şi toate costumele specifice tradiţiilor de Anul Nou şi nu numai.

Tradiţia populară este sufletul meu. Simt ca o misiune în onoarea strămoşilor să continui şi să promovez aceste tradiţii. Am fost de ani de zile la diferite târguri şi de acolo am ajuns să fiu cunoscut. Am trimis măşti şi tot felul de accesorii în toată Europa. Dar şi în Statele Unite, Canada. În toată lumea„, spune Stan Dănuţa. Cele mai solicitante sunt costumele de urs, care respectă un canon tradiţional al zonei şi care i-au mult timp. „Costumele de urs necesită mult timp, multe materiale şi sunt foarte costisitoare. Ele trebuie realizate doar tradiţional. Altfel nu lucrăm. Continuăm metodele foarte vechi„, spune Dănuţa.

Meşteşug învăţat în copilărie

Stan Dănuţa, spune că măştile şi costumele de Anul Nou sunt pasiunea sa din copilărie. A învăţat să lucreze de mic de la cei mai bătrâni, care la rândul lor au învăţat de la alţii. Lucrează singur, ajutat când şi când de câţiva tineri. Fiecare mască şi fiecare costum respectă vechile tradiţii populare. „Lucrez măşti de când mă ştiu. Singur le fac. Fac pentru urşi, căiuţi şi capre. Tot, de la măşti la costume. Este o plăcere aparte când văd bucuria de pe feţele oamenilor. Venim parcă din alte vremuri şi trebuie să ne asigurăm că tradiţia nu moare. Este cea mai importantă avere pe care o deţinem„, spune Stan Dănuţa. Meşterul popular spune că imediat ce trece Anul Nou, va începe din nou lucrul pregătindu-se pentru târguri şi alte evenimente dedicate tradiţiilor populare.

