România lucrului prost făcut. Epopeea WC-urilor la preţ de vilă proiectate pentru o şcoală ruptă de civilizaţie

Comuna Coţuşca, situat la 60 de kilometri de municipiul Botoşani, în nordul extrem al României, se confruntă cu depopularea, sărăcia şi lipsa apei potabile. Pe de altă parte, Grupul Şcolar Tehnologic din localitate, unde învaţă copiii de ţărani din împrejurimi, se poate lăuda cu WC-uri mai scumpe decât un apartament cu trei camere în municipiul Botoşani. Iniţial, toletele corpului de liceu în care învaţă în jur de 300 de elevi au fost proiectate să coste cât o vilă: 90.000 de euro.

După ce proiectul aberant a fost mediatizat la nivel naţional, edilii locali au descoperit că se poate şi mai ieftin. Chiar şi aşa, „au reuşit“ să cheltuiască peste 50.000 de euro. Totuşi, istoria modernizării WC-ului la şcoala din Coţuşca nu se opreşte aici. Autorităţile locale au accesat un proiect pe fonduri europene în valoarea de 500.000 de euro, prin care liceul local va fi modernizat. Printre altele, urmează să fie amenajate la aceeaşi şcoală alte două grupuri sanitare.

Cum s-a născut proiectul





Epopeea WC-ului la preţ de vilă din Coţuşca a început în 2010. Atunci, conducerea Liceului Tehnologic a solicitat un aviz sanitar din partea Direcţiei de Sănătate Publică pentru modernizarea grupurilor sanitare. În proiectul întocmit în acest scop, au apărut şi detaliile financiare de domeniul ştiinţifico-fantasticului, precum şi amănunte legate de structura construcţiei. Se dorea ridicarea, la preţul de 322.045 lei fără TVA, adică 88.700 de euro, a unui WC pe două nivele, care să comunice între ele printr-o scară interioară. Întreaga investiţie urma să fie suportată din banii bugetului local al comunei Coţuşca.

Liceul Tehnologic din Coţuşca FOTO Cosmin Zamfirache

„Aşa era proiectul de atunci, avea inclusă fosă septică şi canalizare de 800 de metri. Aşa a fost întocmit de directorul şcolii din acea perioadă“, spune Dan Vezeteu, primarul actual din Coţuşca. Proiectul şi costurile exorbitante au fost mediatizate de presa locală şi s-au viralizat la nivel naţional. Constructorul, firma Cornell Floor SRL Botoşani, era deja tocmit, banii tocmai fuseseră alocaţi, iar lucrarea stătea să înceapă. „Într-adevăr, comuna Coţuşca a fost un fel de vedetă pentru toaletele acestea“, spune Sandu Marinică, actualul director al Liceului Tehnologic Coţuşca, despre proiectul predecesorului.

De la preţ de vilă, la preţ de apartament

Sandu Marinică directorul Liceului din Coţuşca FOTO Cosmin Zamfirache În 2012, Dan Vezeteu (PNL) a câştigat alegerile pentru funcţia de primar în comuna Coţuşca şi a preluat de la fosta administraţie inclusiv proiectul mega-toaletelor de la Liceul Tehnologic. Impulsionat şi de scandalul mediatic stârnic în acest caz, noul edil s-a gândit să facă economie. A renunţat, printre altele, la ideea toaletei pe două nivele. „Proiectul din 2010-2011 s-a făcut pentru un singur corp - toaleta cu parter plus etaj. Primarul şi consiliul local de după 2012 au zis să se facă o toaletă şi în corpul celălalt, pentru gimnaziu. Deci s-a hotărât să se facă două WC-uri distincte, în loc de unul cu etaj“, explică directorul Sandu Marinică.

Actualul edil din Coţuşca se arată deranjat de subiectul WC-urilor de la liceu. „M-am săturat de ele. M-am făcut de râs în toată ţara! Am copiii şi îmi este ruşine. Şi nici măcar nu este proiectul meu“, spune Vezeteu. Primarul adaugă că a fost obligat să continue lucrările începute de predecesorul lui, un primar pe nume Andronic Cirimpei, dar că a reuşit să reducă pe cât de mult s-a putut costurile. „De comun acord cu constructorul, fiindcă aveam nevoie de acordul lui, noi am redus cheltuielile. În loc de WC-ul cu etaj am făcut două, aferente unor corpuri distincte de şcoală, cu un cost total de aproximativ 50.000 de euro“, explică Vezeteu.

Terminate în 2014

WC-urile sunt ataşate de corpul de clădire principal FOTO Cosmin Zamfirache În cele din urmă, după modificări şi reevaluări repetate, cele două toalete au fost amenajate şi sunt funcţionale începând din anul 2014. Fiecare WC este „ataşat“ de câte un corp de clădire aparţinând liceului. Practic, este vorba de două construcţii colorate în galben, ataşate clădirii principale, ca un apendice. Au dimensiunile unei garsoniere de lux, adică peste 40 de metri pătraţi fiecare, 80 de metri pătraţi în total. Au fost folosite materiale sanitare comune, care nu pot justifica un asemenea buget. Sunt îmbrăcate în gresie, au câte patru chiuvete şi patru cabine WC, oglinzi, geamuri temopan, plus o ţâşnitoare. Oficialii liceului mai spun că, în verile foarte secetoase, când sunt probleme cu alimentarea cu apă, clădirea se umple de mirosuri greu de suportat.

Conform agenţilor imobiliari, cu banii cheltuiţi pe WC-urile de la Coţuşca s-ar fi putut cumpăra un apartament cu două sau trei camere în zona centrală a municipiul Botoşani. „Un apartament ultracentral în Botoşani, cu 40 de metri pătraţi, decomandat, se vinde cu 27.000 de euro“, spune un agent imobilar din municipiul Botoşani.

Un expert în proiectare consultat de „Adevărul“ explică faptul că un preţ onorabil pentru construirea acestor toalete ar fi 400 de euro pe metrul pătrat construit. Raportat la dimensiunile celor două WC-uri, cheltuiala totală a Primăriei Coţuşca s-ar fi putut ridica la doar 32.000 de euro.

Se va construi la Coţuşca şi toaleta cu etaj

Aşa arată toaletele de la Coţuşca FOTO Cosmin Zamfirache Reprezentanţii liceului şi ai autorităţilor locale din Coţuşca au, în continuare, planuri mari cu şcoala. Noul proiect de extindere a liceului prevede construirea mult-visatei toalete cu etaj. Din vara anului 2017, va începe proiectul de prelungire a corpului principal al liceului, urmând să fie amenajate şase noi săli de clasă, pe două nivele. În capătul acestora se va afla un nou grup sanitar, cu etaj, în afara celor două deja construite.

De acestă dată, proiectul va fi realizat cu fonduri europene. „Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale ne alocă fonduri pentru acest corp de clădire, deorece avem liceu tehnologic cu domeniul agricultură, atât clase de liceu cât şi de profesională. Este o reablitare, suma fiind de 500.000 de euro, adică şase săli de clasă, parter, plus etaj şi bineînţeles toaleta va ajunge şi aici cu etaj“, explică directorul Liceului Tehnologic Coţuşca.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: