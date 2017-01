Răscoală în toată regula în nordul Moldovei. Sute de oameni vor să scape de primarul care nu le-a organizat manifestări cu obiceiuri de iarnă

Situaţia fără precedent în judeţul Botoşani. Oameni din comuna Corni s-au răsculat împotriva primarului şi vor să organizeze referendum pentru demiterea acestuia. Revolta a izbucnit duminică, atunci când sătenii îmbrăcaţi în costume de Anul Nou au venit să-i ceară socoteală edilului pentru faptul că nu a organizat manifestări în comună dedicate obiceiurilor de iarnă.





Patru zile de revoltă





De duminică şi până în această seară, peste 400 de oameni s-au adunat zilnic în faţa Primăriei din Corni şi au protestat. Sunt oameni de toate vârstele care vor ca actualul primar Dorel Dorneanu să-şi dea demisia. Oamenii adunaţi în faţa Primăriei îi reproşează edilului multe lucruri. Unii spun că nu există gaz şi canalizare în comună, că gropile de gunoi sunt un focar de infecţie şi îl mai acuză pe edil că vorbeşte urât cu cetăţenii. La toate acestea se adaugă şi reproşuri privind nefinalizarea căminului cultural din localitate.





Picătura care a umplut paharul a fost însă neorganizarea unor manifestaţii specifice obiceiurilor de iarnă. Corniul este bogat în tradiţii şi oamenii se plâng că vechile obiceiuri se pierd fiindcă edilul nu le promovează. ”La noi traditiile s-au respectat. Corniul a fost printre cei buni din judet si am ajuns nimic. Am avut fanfara in comuna, echipa de fotbal, formatii de muzica populara, nimic nu mai este. Eu am fost dansator aici in comuna timp de 12 ani si asa ceva nu s-a mai intamplat.”, a precizat pentru stiri.botosani.ro, unul dintre protestatari.





Primarul alungat





Primarul a încercat luni să vorbească cu oamenii dar a fost întâmpinat cu huiduili. Se pare că în aceeaşi zi edilului Dorel Dorneanu i s-a făcut rău şi a fost luat cu ambulanţa. Oamenii cer cu insistenţă demisia primarului scandând sloganuri. Protestarii au blocat timp de patru zile drumul din comună şi au ajuns la o întâlnire cu prefectul Dan Nechifor. Mai mult decât atât răsculaţii din Corni vor să demareze un referendum privind demiterea primarului din Corni.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: