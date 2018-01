Poliţistul local care a ajuns să-şi vândă tablourile pe trei continente. A învăţat să picteze de la „Michelangelo“ al Moldovei şi îmbină arta cu ingineria

Florin Prodan este un angajat al Poliţiei Locale din municipiul Botoşani. Are 44 de ani şi este inginer de profesie. La prima vedere pare un simplu funcţionar public din cel mai nordic judeţ al României, cu preocupări obişnuite. Dincolo de aparenţe, Florin Prodan este însă unul dintre cei mai apreciaţi pictori din zona de nord a României, cu peste 30 de participări la expoziţii, dar şi expoziţii personale în toată ţara.

Totodată tablourile sale pot fi admirate atât pe holurile Primăriei Botoşani, fiind considerate emblematice pentru oraş, dar şi în colecţii personale din ţări de pe trei continente. Şi asta în condiţiile în care Florin Prodan a urmat studii tehnice. A început să picteze pe cartoane în satul natal din nordul judeţului, iar în prezent este preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Botoşani.

Copilul de la Hlipiceni, elevul lui Michelangello din nordul Moldovei

Inginerul Florin Prodan s-a născut pe 4 noiembrie 1962 în satul Hlipiceni, o localitate săracă din judeţul Botoşani. Din copilărie a fost însă atras de culoare şi de frumuseţea naturii. Era cea care l-a inspirat încă de la vârsta de 7-8 ani să reprezinte pe orice apuca frumuseţea peisajelor din satul natal. ”De obicei astfel de aptitudini sunt descoperite destul de devreme. La fel s-a întâmplat şi în cazul meu. În copilărie îmi plăcea foarte mult să desenez. Energia si ambiţia m-au determinat să caut, să descifrez tainele pasiunii, care prin culoare şi formă scot la iveală frumosul. De când mă ştiu, m-am simţit atras de natură, de tot ce este frumos, de viaţă, de lumină şi culoare. Şi mi-am dat seama că trebuie să mă manifest într-un anumit fel, am simţit că trebuie să creez. Iar dacă Dumnezeu m-a înzestrat cu acest har…. Am ajuns la concluzia lui Paul Gauguin, «Singurul mod de a ajunge la Dumnezeu este sa faci ce face el: să creezi»”, spune Florin Prodan.

Talentul i-a fost remarcat de profesori. În special de profesorul George Chihaia, considerat un adevărat geniu ascuns al picturii din România. Totodată acelaşi George Chihaia a fost denumit şi ”Michelangelo” din Moldova după ce a realizat o variantă a Capelei Sixtine în propria casă, oamenii din sat fiind personajele principale. George Chihaia a fost şi cel care l-a încurajat pe Florin Prodan să picteze.

”Primii paşi în pictură au fost sub îndrumarea profesorului George Chihaia, care m-a incurajat şi mi-a inspirat dragostea faţă de lumină şi culoare şi care îmi spunea că «Arta este un foc încins, care trebuie întreţinut continuu şi la temperaturi din ce în ce mai înalte». Primele încercări au fost chiar în perioada claselor primare, cu participarea la cercurile de pictură”, spune Florin Prodan.

Copilul din Hlipiceni picta cu ce avea, materialele fiind rare şi scumpe în aceea perioadă. A avut noroc de o mătuşă care locuia la Bucureşti şi care de altfel i-a trimis culori. Profesorul Chihia i-a făcut rost de un carton pentru pictură şi astfel în clasa a V a a participat la prima expoziţie de grup cu un peisaj urban numit „Casa mătuşii mele”, inspirat de vizita făcută lângă Cotroceni, chiar la ruda care-i trimitea culorile. Au urma apoi şi alte expoziţii în perioada liceului. Cunoscuţii credeau că Florin Prodan va urma cariera de pictor.

Cum ajută ingineria pe un pictor

Florin Prodan a ales însă surprinzător. S-a dus la ”Gheorghe Asachi”, la Iaşi, o Universitate Tehnică. ”Deşi toţi din jurul meu mă vedeau la Instiutul de Arte Plastice, eu am ales ingineria. Am vrut să gândesc şi să trăiesc ca un inginer, iar pentru sufletul meu am rezervat pictura”, precizează Florin Prodan. Mai mult decât atât, pictorul botoşănean susţine că ingineria l-a ajutat să picteze mai bine, să vadă lucrurile şi dintr-o altă perspectivă.

”Profesia mea de inginer m-a ajutat enorm, din inginerie am preluat cunoştinţe despre perspectivă, simţul proporţiei, volumetria. Îţi trebuie o atitudine riguroasă pentru a transpune pe pânză imagini ori matematicile, geometria descriptivă, desenul tehnic, învăţate în liceu şi în facultatea tehnică, toate mi-au deschis calea spre respectarea proporţiilor şi echilibrul sufletesc”, spune Florin Prodan.

Florin Prodan este îndrăgostit de peisaje FOTO Florin Prodan Facebook

Cu toate acestea principala sursă de inspiraţie pentru Florin Prodan a rămas natura. ”Pictura mea este închinată, în principal, naturii, este o pictură de plain air, încerc sa transpun pe pânză impresiile culese din cele mai tainice locuri din natură, atent selectate şi orchestrate compoziţional, potrivit intuiţiei mele artistice”, spune Prodan.

Poliţistul local, tablourile care au ajuns în toată lumea şi lupta cu timpul

În cele din urmă Florin Prodan a ajuns funcţionar public. Mai precis angajat la Poliţia Locală. Timp de un deceniu, din 2005 şi până în 2015, a avut peste 30 de expoziţii personale în toate colţurile ţării. A fost remarcat de critica de specialitate iar profesorul doctor Mihai Păştrăguş, un important critic de specialitate, spunea într-un articol apărut la Iaşi, despre Florin Prodan, că „stilul său de exprimare este al unui artist romantic în expresie impresionistă cu compoziţii bine temperate cromatic şi orchestrate logic.”

Mai mult decât atât profesorul Constantin Tofan spunea despre lucrările lui Florin Prodan că ”îeste atâta căldură în demersul său încât peisajele de primăvară şi vară dobândesc incandescenţe minerale, iar peisajele de iarnă reuşesc să ne emoţioneze prin desfăşurările lor sub imperiul unor ancestrale amintiri din coplilărie. Poliţistul local a expus de nenumărate ori la Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Suceava şi bineînţeles Botoşani. A realizat sute de lucrări.

Lucrare a lui Florin Prodan FOTO Florin Prodan Facebook

”Pentru mine fiecare expoziţie a fost importantă, indiferent că a fost la Botoşani, Bucureşti sau în altă parte. La fiecare expoziţie am trăit emoţii frumoase, care nu pot fi descrise în câteva cuvinte. Întâlnirea cu publicul în expoziţii a fost de fiecare dată un examen şi pot spune că am trecut cu brio examenele”, spune Florin Prodan. Lucrările sale au fost cumpărate de iubitori de artă din toată lumea. ”Lucrările mele au fost achizitionate de iubitorii de artă cu ocazia expunerii în galeriile de artă şi au ajuns în colecţii particulare din: Italia, Franţa, Marea Britanie, SUA, Canada, Portugalia, China, Iran, Grecia, Germania, Istrael”, adaugă artistul.

Totodată pentru Florin Prodan există şi o luptă cu timpul. Este prins între două lumi care nu se întrepătrund. Este vorba despre munca de funcţionar public şi cea de pictor. Are ocazia să lucreze doar în timpul liber. ”Sunt două lumi diferite, care au totuşi un numitor comun...cetăţeanul-publicul...ca funcţionar public lucrez în slujba cetăţeanului, iar ca pictor încerc să le colorez sufletele şi să le bucur inima cu picturile mele”, spune Florin Prodan.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: