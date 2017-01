Mamă la 13 ani: copila trăieşte într-un fost grajd şi a renunţat la şcoală

Ana Maria este o copilă de 13 ani din cătunul Balta Roşie, o localitate departe de lumea civilizată. A terminat clasa a VI-a la Şcoala din satul alăturat Prisăcani. Anul acesta nu a mai mers la şcoală şi nu va merge nici următorul.

Şi asta fiindcă atunci când colegii ei începeau anul şcolar, Ana Maria dădea naştere unui băieţel frumos şi sănătos, pe care l-a botezat Marian. Ana Maria nu are buletin şi s-ar fi jucat cu păpuşile sau pe telefon la fel ca şi colegele ei. Acum are însă alte responsabilităţi şi a luat viaţa în piept într-un loc ce pare la capătul pământului. Copilăria ei s-a încheiat.

Copil născut din dragoste

Povestea Anei Maria şi a micuţului Marian începe acum un an de zile. Atunci a fost conceput din iubire, spune fata de numai 13 ani, cu iubitul ei în vârstă de 20 de ani, Alexandru Cluci. Se cunoşteau de mult şi s-au îndrăgit, însă au ajuns să fie împreună abia acum un an şi jumătate. Din acel moment viaţa lor s-a schimbat. Ana Maria a rămas gravidă la doar 12 ani şi a decis cu orice preţ să păstreze copilul.

”Eu nici nu m-am gândit să-l lepăd. Noi ne iubim şi a fost făcut din dragoste, nu din altceva. Când le-am spus părinţilor, m-au certat, dar apoi au fost bucuroşi că nu am renunţat la copil. Spuneau că ar fi fost mai rău”, spune Ana Maria. Recunoaşte că sarcina a speriat-o, dar nu s-a gândit niciodată să dea înapoi. ”Am fost speriată că nu mă aşteptam. Dar sarcina a fost uşoară şi apoi m-am obişnuit cu ideea. Acum îmi place”, spune copila. De altfel tatăl copilului, Alexandru Cluci, nu a dat nicio clipă înapoi. Şi-a recunoscut copilul şi a decis să întemeieze o familie alături de iubita sa. Munceşte pentru ei şi îi sprijină.

”Sunt fericită”

Ana Maria este o copilă care are în grijă un copil. A renunţat la şcoală intrând în concediu maternal şi trăieşte la doar 13 ani o viaţă de femeie casnică în gospodăria soţului. Tot ceea ce face este să aibă grijă de micuţul de numai trei luni, să-l schimbe şi să-l alăpteze. Deşi tinerele de vârsta ei văd altfel viaţa, Ana Maria se simte fericită. ”Sunt foarte bucuroasă că îl al pe cel mic. Este frumos şi sunt fericită. Am văzut la mătuşile mele cum schimbă copilul şi am învăţat din mers. Eu nu am avut niciodată grijă de un copil, fiindcă fratele meu este doar cu un an mai mic. Dar mă descurc este bine. Mă ajută şi Alexandru”, spune Ana Maria.

Casa in care locuieste tanara familie FOTO Cosmin Zamfirache

De cel mic se ocupă şi fratele Anei Maria, Petrică. Este unchi la doar 12 ani, dar îşi ia în serios sarcina. ”Eu am grijă când trebuie şi ajut la lemne să fac focul când este plecat Alexandru cu treabă. Am să-i spun când o să fie mai mare să fie cuminte şi să înveţe”, spune copilul ajuns unchi la 12 ani. Au fost ceva probleme cu poliţia, în condiţiile în care Ana Maria este minoră, iar Alexandru major. Au fost rezolvate, spune Alexandru, cu intervenţia părinţilor fetei, care au şi semnat actele necesare.

Viaţa într-un fost grajd

Alexandru este singurul sprijin al familiei. Munceşte toată ziua la animale sau merge la muncă cu ziua pentru a aduce bani în casă. Nu aveau unde să stea, dar tatăl fetei, Vasile Pricop, le-a oferit o cămăruţă într-o casă mică şi ponosită. În aceea cameră, încălzită doar cu un cuptor moldovenesc de lut, se poate intra cu capul aplecat din cauza tavanului. Lumină nu au în cameră. Satul Balta Roşie nu a avut niciodată reţea electrică.

Drumul către Balta Roşie FOTO Cosmin Zamfirache

Au panouri solare, care le asigură doar două ore de lumină pe zi. Despre maşini de spălat, frigidere sau alte utilităţi nici nu poate fi vorba. Tânăra familie are doi viţei, câteva gâşte şi doi cai. Vor să-şi renoveze o casă bătrânească în care să stea, dar deocamdată nu au bani. Ana Maria, cea mai tânără mamă din judeţul Botoşani, şi Alexandru, tată la 20 de ani, au luat deja viaţa în piept şi se străduie să răzbească pentru micuţul Marian.

