Fostul primar din Botoşani, Ovidiu Portariuc, a fost numit director general la Loteria Română. Cum au motivat şefii companiei decizia

În 28 septembrie, Consiliul de Administraţie al societăţii l-a numit director general pe Alexandru Mircea Croitoru, ca urmare a rezultatelor obţinute în cadrul Direcţiei Reţea Vânzări, motiva compania.



"Întrucât durata contractului de mandat stabilită pentru funcţia de director general a fost limitată la patru luni, în urma unei analize serioase a propunerii Consiliului de Administraţie, Alexandru Mircea Croitoru a luat hotărârea de a nu accepta numirea, considerând că timpul este foarte scurt pentru a iniţia şi implementa noi proiecte şi că experienţa acumulată poate fi valorificată mult mai bine în cadrul domeniului în care a activat până la data de 28 septembrie 2017, respectiv director al Direcţiei Reţea Vânzări”, spune Loteria Română într-un comunicat transmis miercuri.



Astfel, Consiliul de Administraţie al Loteriei Române l-a desemnat miercuri director general pe Ovidiu Portariuc, fost consilier al ministrului Finanţelor,



Compania şi-a planificat investiţii de 63,7 milioane lei în acest an, la venituri totale de 925,4 milioane lei, potrivit bugetului Loteriei, aprobat în Guvern în luna mai. De asemenea, compania estimează pentru acest an un profit net de 61,17 milioane lei şi şi-a bugetat cheltuieli totale de 853,7 milioane lei.



Potrivit unor informaţii transmise de companie, în luna februarie, în urma unei solicitări News.ro, Loteria Română şi-a propus să-şi extindă reţeaua mandatară în acest an cu un număr de 200 noi puncte de vânzare. În prezent, Loteria Română are peste 1.900 de agenţii loto.



Ovidiu Portariuc, în vârstă de 40 de ani, este membru al PSD din anul 2009, iar din ianuarie 2016 este preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Botoşani. El a fost primar al municipiului Botoşani în perioada 2012-2016, iar apoi consilier al fostului ministru de Finanţe Viorel Ilie, dar şi al actualului ministru Ionuţ Mişa.