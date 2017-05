Caşcavalul şi usturoiul din Botoşani caută recunoaştere europeană. Cele două produse sunt unicat în ţară şi ar putea fi vândute în toată Uniunea Europeană

Judeţul Botoşani este o adevărată patrie a produselor tradiţionale din lapte dar şi a usturoiului. Mai precis în anumite zone ale judeţului se prepară brânzeturi speciale şi se cultivă specii unicat de usturoi. Aceste produse aparte ale Botoşaniului au fost propuse pentru a primi recunoaştere europeană. Mai precis se fac demersuri pentru ca acestea să devină produse cu indicaţie geografică protejată.

Delicatesa din lapte, cu gust floral

Unul dintre aceste produse, aflat deja în omologare, este caşcavalul de Săveni. Acest preparat se pregăteşte în zona Săveniului din lapte de vacă. Atât laptele cât şi caşcavalul rezultat dobâneşte un gust unicat de la păşunile din Valea Başeului. „Aici sunt păşuni bogate în flori şi plante medicinale. Este o abundenţă aparte şi toată aroma lor se duce în lapte şi apoi în caşcaval. De aici gustul delicios. Are şi o grăsime naturală”, spune Viorel Şvabu unul dintre producătorii acestui caşcaval de Săveni.

Pentru producerea lui s-a format o adevărată asociaţie de producători de caşcaval de Săveni, majoritatea cu experienţă în industria prelucrării lactateor la fosta fabrică de lactate de la Săveni, din anii comunismului. Propriu-zis acest caşcaval s-a născut în această fabrică de prelucrarea laptelui din ”Epoca de Aur”. Aici tehnicile tradiţionale rămase tocmai din evul mediu au fost perfecţionate ducând la apariţia acestei reţete. În momentul de faţă întreaga documentaţie privind recunoaşterea caşcavalului de Săveni ca produs protejat în Uniunea Europeană se află la Bruxelle, iar acest produs este doar la un pas de a fi înregistrat şi de a deveni produs cu indicaţie geografică protejată.

Ţara usturoiului-medicament de la Botoşani

Pe lângă acest caşcaval de Săveni, candiat la produs recunoscut în toată Uniunea Europeană este şi celebrul usturoi de Copălău. Este propriu-zis o specie de usturoi unicat cultivată doar în comuna Copălău, judeţul Botoşani, cu o tradiţie de câteva sute de ani. ”Tradiţia este foarte veche. De la bunici, străbunici. Eu de când m-am trezit la viaţă, aşa am ştiut, că se pune usturoi. De mult de tot oamenii de aici şi-au câştigat pâinea de toate zilele cu usturoiul”, precizează Mihai Rohozneanu, un producător loal. De altfel pste 40 din populaţia comunei Copălău, se ocupă cu plantarea acestui tip de usturoi. Îl vine mai ales la poartă, având în vedere că aceast comună este traversată de un drum european, ce leagă Botoşaniul de Iaşi.

Caşcavalul de Săveni este la un pas de recunoaşterea europeană FOTO Cosmin Zamfirache

Producătorii autohtoni spun acest tip de usturoi este unicat, are proprietăţi medicinale şi este cultivat şi recoltat sută la sută natural. ”Usturoiul de la Copălău, nu miroase deloc, spre dosebire de cel importat care are un miros puternic, inclusiv de pesticide. La gust, cel de Copălău,este aromat şi plăcut, nu-ţi arde stomacul. Pe deasupra, usturoiul cultivat aici se spune că are calităţi medicinale. Noi nu punem chimicale. Chiar dacă avem de pierdut. Nu putem concura de multe ori cu cel tratat din import. Al nostru fiind natural se strică mult mai repede”, spune Mihai Rohozneanu. Acest produs a atras atenţia autorităţilor care au început demersurile pentru omologarea usturoiului de Copălău atât la nivel naţional dar şi la nivelul întregii Uniuni Europene şi întregistrarea lui ca produs cu idicaţie geografică protejată. „Usturoiul de Copălău, este o tradiţie în zonă. Am putea spune că numai în aceea zonă găsim acel usturoi.”, spune Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Agricole.

”Putem să le promovăm produsele româneşti de calitate şi să le punem pe piaţa europeană acolo unde le este locul şi ne dorim foarte mult să punem şi o etichetă gastronomică judeţului Botoşani.”, a precizat Ionuţ Diaconeasa, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii prezent la o întâlnire avută loc în această săptămână cu producătorii de usturoi de Copălău şi cu autorităţile de la Botoşani. Recunoaşterea acestor produse pe plan european este deosebit de importantă pentru producători. ” Prin această denumire de origine protejată se înţelege denumirea unor produse cu caracteristici datorate exclusiv arealului geografic în care sunt produse, dar şi priceperii meşterilor locali care deţin reţete unicat.

Cu alte cuvinte, produsul trebuie să fie procesat într-o zonă geografică bine delimitată, prin metode tradiţionale recunoscute. Cu această certificare de denumire de origine protejată, nimeni din Uniunea Europeană nu mai poate produce acel produs”, spune Cristian Delibas, directorul Direcţiei Agricole Botoşani. În aceste condiţii judeţul Botoşani ar fi singurul din ţară cu două produse recunoscute la nivel european.

