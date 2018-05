Un individ violent, care a atacat un poliţist cu un par, plasat sub control judiciar. Omul legii e cercetat disciplinar

Chiar în noaptea de Înviere, Florin Râpaş, care este agent de ordine publică de 24 de ani, a intervenit la o sesizare făcută prin 112, prin care se semnala faptul că mai mulţi indivizi disturbă liniştea publică şi ascultă muzică tare în cartierul Ghinda, al municipiului Bistriţa.

Acesta era însoţit şi de un jandarm, într-o patrulă mixtă. La faţa locului, cei doi au întâlnit un grup de 6 indivizi, care ascultau muzică tare, la o boxă, care se afla într-o căruţă. Oamenii legii le-au solicitat celor şase să dea muzica mai încet şi să bage atelajul într-o curte. Cei 6 s-au conformat şi au dus atelajul într-o curte, însă au continuat să consume alcool şi să asculte muzică cu volum ridicat.

„Unul dintre indivizi a început să înjure, a spus că el face legea în acel cartier şi a refuzat în nenumărate rânduri să ne aducă la cunoştinţă datele personale pentru sancţionarea contravenţională. Într-un moment de agitaţie maximă m-a împins cu cotul în piept, moment în care am scos spray-ul lacrimogen, am dat un jet în direcţia suspectului. Acesta s-a ferit şi a fugit în curte şi a aruncat spre noi un par, care a trecut razant pe lângă capul jandarmului. În acel moment am scos pistolul din toc, am somat legal «stai că trag» de mai multe ori şi am efectuat trei focuri de avertisment în plan vertical, conform legii. Nesupunându-se şi căutând alte obiecte să ne agreseze, am pătruns legal pe terenul acestuia. Am mai efectuat somaţii legale şi trei focuri în plan vertical sperând că se liniştesc, moment în care ei au fugit spre uşa locuinţei. Acesta a deschis uşa locuinţei şi a aruncat cu un scaun de lemn spre cei doi, rănindu-l la picior pe jandarm. Am tras două focuri spre tocul uşii. Aveam precizie, trag foarte bine, puteam să îl nimeresc, dar am evitat acest lucru, să îi protejez viaţa şi să nu-l rănesc. A fost foarte intimidat de acţiunea mea (n.r. suspectul). S-a retras în locuinţă. Am solicitat sprijin de la trupele speciale ale poliţiei”, povesteşte Florin Râpaş aventura din prag de Paşte.

Ulterior, procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, care instrumentează cazul, a hotărât ca individul să fie cercetat pentru ultraj sub control judiciar şi nu să fie reţinut pentru 24 de ore şi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă, cum s-a acţionat în alte cazuri similare.

Florin Râpaş, care este şi liderul biroului Bistriţa-Năsăud al Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, spune că nu s-au respectat procedurile stabilite pentru astfel de cazuri, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne:

„Conform procedurii nu mi s-au respectat nişte drepturi clare consemnate acolo. Nu mi s-a asigurat cât mai curând posibil cum scrie acolo asistenţă psihologică, juridică şi medicală, nici mie, nici jandarmului. Cercetarea la faţa locului a fost foarte prost făcută. Nu s-a delimitat perimetrul cum trebuia, nu am fost consiliaţi, iar ulterior, deşi nu mi s-au respectat aceste drepturi, în seara următoare, şeful Poliţiei Bistriţa, Ioan Nicolae Moldovan m-a tracasat în timpul serviciului, m-a intimidat, acuzându-mă că nu îmi fac serviciul. Deşi nu mi s-au respectat nişte drepturi clare, imediat după Paşte mi s-au dispus într-o singură zi trei cercetări disciplinare, pentru intimidare. Ulterior, când au văzut şefii că am ieşit în presă că mă simt terorizat ca lider de sindicat şi ca şi poliţist, m-a chemat domnul inspector şef al IPJ BN Lupşa Mihai Ovidiu, să mă domolească, să-mi tempereze atitudinea”, spune agentul.

Acesta susţine că s-a întors la muncă chiar în seara următoare, deşi potrivit acestuia trebuia să fie văzut de un psiholog.

Poliţistul spune că s-a ales cu anchete disciplinare că a vorbit cu jurnaliştii

„În cazul în care foloseşti armamentul din dotare, există un stres care survine post-eveniment. Eu trebuia să fiu consiliat. Şefii de la municipiu şi ai inspectoratului trebuiau să fie la faţa locului într-un asemenea eveniment. Nu am fost contactat nici măcar telefonic şi cu atât mai mult nu au fost interesaţi de protejarea legală a poliţistului ultragiat. Acum am în curs 5 cercetări disciplinare, pe motive puerile. Un exemplu este de ce am ieşit în ziar cu aceste probleme. Eu am ieşit în presă în calitate de lider sindical. Culmea, chiar eu am fost implicat, ca şi poliţist. Oricare agent din cadrul IPJ BN dacă păţea la fel ca mine era sprijinit de mine şi ieşeam în presă. Am dreptul legal”, mai spune Florin Râpaş.

Poliţistul a apelat la presă în prima fază pentru că i se părea că măsura preventivă luată împotriva individului care l-a atacat a fost prea blândă. Ulterior, acesta a dezvăluit jurnaliştilor că nici cercetarea la faţa locului nu s-ar fi făcut corespunzător. Acesta le reproşează şefilor că nu l-au scos imediat din perimetrul infracţional şi că nu au delimitat clar perimetrul, permiţându-le altora să intre acolo, pe durata cercetărilor.

„Am depus o sesizare şi am solicitat doamnei ministru de Interne Carmen Dan să dispună un control la IPJ BN, pentru că sunt fapte şi abateri grave din punctul meu de vedere. Aştept săptămâna viitoare, am înţeles că va veni. Îi cer public să îşi facă datoria, sunt chestiuni abateri disciplinare scrise negru pe alb, care nu se pot contesta. Am dreptul să fiu supărat pe modul de cercetare al procurorului de caz. Înainte cu o zi sau două a fost un caz oarecum asemănător, dar în care nu s-a folosit violenţa asupra patrulei de ordine publică şi totuşi s-a dispus legal 24 de ore reţinerea suspectului. Acest individ foarte agresiv, umblă cu toporul pur şi simplu prin cartierul Ghinda. Are antecedente penale. Mă întreb cum mai merge poliţia să facă ordine în acel cartier?”, explică omul legii.

Acesta mai susţine că psihologul Inspectoratului de Poliţie Judeţean a aflat despre cele întâmplate din ziar şi că l-a sunat din proprie iniţiativă, însă abia la trei zile de la eveniment.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au refuzat să comenteze acuzele ce li se aduc.

Vă mai recomandăm: