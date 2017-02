O româncă reinventează în Olanda moda portretelor de acum un secol: „Îmi place să le demonstrez femeilor că sunt frumoase“

Cristina Stoian are 35 de ani, este originară din Bistriţa-Năsăud şi de un deceniu locuieşte în Amsterdam. Aceasta a fost „ademenită” în Ţara Lalelelor tocmai de soţul său, un scoţian pe care l-a cunoscut acum mai bine de un deceniu în Barcelona, în timpul unei vacanţe.

Pe atunci, Cristina locuia în Cluj-Napoca şi lucra în zona IT, domeniu în care a şi studiat. După un an de relaţie la distanţă, bistriţeanca s-a hotărât să se mute alături de cel care i-a şi devenit soţ câţiva ani mai târziu, în Olanda.

Acolo a muncit câţiva ani tot în zona IT, la departamentul financiar al unei mari companii. Aceasta însă a dispărut odată cu intensificarea crizei economice, iar Cristina s-a văzut nevoită să o apuce pe un alt drum.

Acesta a fost însă momentul în care a realizat că orice slujbă îţi oferă o falsă iluzie de securitate şi că ar vrea să încerce ceva pe cont propriu. A urmat un an de foc, în 2010 punând bazele unei inedite aplicaţii, dar şi ale unui business de fotografie, marea sa pasiune încă de când era mică.



Aplicaţia pe care a pus-o pe picioare Cristina te ajută să-ţi alegi ţinutele fără a mai pierde timp cu încercatul hainelor şi fără a cotrobăi zi de zi prin întreg dulapul. Aceasta presupunea fotografierea hainelor din dulap, care formau trei categorii: partea de sus, cu tricouri, bluze, cămăşi, partea de mijloc cu fuste şi pantloni şi cea de jos cu papuci.

Economia de timp pe care o aducea această aplicaţie, precum şi faptul că-ţi permitea să descoperi articole noi din dulap de care poate ai uitat, au făcut ca aceasta să fie downloadată de 10.000 de persoane în prima zi de la lansare.

Cristina a investit 4 ani în această aplicaţie, la care au lucrat trei oameni: ea, un designer şi un developer. Ulterior, din cauza faptului că aceasta nu reuşea să îi susţină financiar pe cei care au dezvoltat-o, a trecut pe planul al doilea.

În anul în care a pus pe picioare această aplicaţie, Cristina şi-a încercat norocul şi în fotografie, o mare pasiune de-a sa, care o urmăreşte din adolescenţă.





Foto: Cristina Stoian

„Am început prin a scrie o carte despre femeile de succes din Amsterdam. Am luat interviuri la 150 de femei de succes din Amsterdam. Eu eram coordonatorul proiectului, iar la un moment dat am ajuns să fac şi fotografie pentru această carte. Am făcut poze la o afacere, iar reprezentanţii business-ului m-au întrebat dacă pot să folosească fotografiile mele pentru a se promova, pentru că le plac foarte mult. Am rămas şocată de faptul că ei considerau pozele mele la nivel profesionist. Cam aşa a început afacerea mea cu fotografia”, povesteşte Cristina Stoian.

Bistriţeanca mărturiseşte că este cu aparatul la gât încă de la 14 ani, însă nu a finalizat niciun curs de profil. A fost autodidactă şi crede că dorinţa sa de a progresa care parcă o urmăreşte o diferenţiază de fotografii care se plafonează la un moment dat.

Femeile simple, transformate în „stele de cinema” pentru o zi

Dacă în primii ani a făcut şi fotografii de eveniment, dar şi de business, în ultimii doi ani, artista s-a specializat în fotografie de portret. Mai mult, Cristina vrea să readucă în trend fotografia de portret printată şi înrămată, pe care femeile o pot oferi copiilor şi nepoţilor.

Femeile care ajung în studioul său foto din capitala Olandei nu au parte doar de fotografii reuşite, ci sunt transformate pentru o zi în adevărate stele de cinema. Şedinţa foto se întinde de dimineaţă până după prânz, iar la dispoziţia clientelor sale sunt un editor de imagine, un make up artist şi adesea un stilist.

Foto: Cristina Stoian

„Majoritatea clientelor mele sunt femei. Lor vreau să le ofer un fel de experienţă „glamour”, în care femeia e tratată ca o actriţă sau ca un model, într-o zi care îi este dedicată ei. Au un make up artist la dispoziţie şi un stilist. Îmi place să le demonstrez femeilor că sunt frumoase, deşi multe dintre ele cred contrariul. Femeile vin să îşi facă portretele, care sunt pentru ele în primul rând, dar şi pentru familia lor. Aceste portrete pot fi dăruite copiilor lor, nepoţilor. E un portret care poate să fie transmis peste generaţii”, precizează bistriţeanca.

Artista spune că se fac bani din fotografie, atâta timp cât este privită a orice altă afacere. Întrebată unde se vede în 5 ani, Cristina răspunde:„ Aş spera să fiu cunoscută internaţional, ca să pot să călătoresc mai mult cu afacere mea”.

