INTERVIU Gregorian Bivolaru, mărturii din puşcărie: „Am primit scrisori de ameninţare cu moartea. S-ar putea să se treacă la o nouă etapă, să mi se ia viaţa“

Gregorian Bivolaru este încarcerat de mai bine de o săptămână la Penitenciarul Bistriţa cu regim semideschis. El a fost de acord să vorbească într-un interviu despre planurile sale de viitor, dar şi despre cum a ajuns să fugă în Suedia.

Adevărul: Sunteţi mulţumit de felul în care decurg lucrurile în MISA, în România?

Gregorian Bivolaru: Da, sunt mulţumit de modul în care se desfăşoara activitatea în cadrul şcolii de yoga MISA. Această şcoală de yoga este cea mai mare din Europa şi se află în expansiune progresivă constantă.

Mai puteţi conta pe vechii prieteni şi colaboratori?

Atunci când mult bine faci aproape în permanenţă, mult bine găseşti. Atunci când iubeşti mult şi fără măsură pe cei care merită aceasta şi ei răspund în mod spontan cu multă iubire, toate acestea fac să pot conta pe foarte mulţi prieteni, atât vechi, cât şi noi, care abia aşteaptă să mă întâlnească sau să mă reîntâlnească, atunci când voi fi în afara acestui loc de detenţie.

L-aţi descoperit pe Dumnezeu după gratii?

Spre deosebire de astfel de persoane, eu l-am descoperit şi l-am simţit în felurite moduri pe Bunul Dumnezeu încă din copilărie. Am ajutat şi încă continui să ajut foarte multe fiinţe umane să-l descopere şi mai ales să îl simtă în felurite moduri pe Dumnezeu, care este omniscient, omniprezent şi omnipotent.

Dacă veţi fi eliberat vă tentează viaţa aici sau în altă ţară?

Ţin să precizez că, dacă nu aş fi fost mai mereu hăituit de autorităţi şi dacă nu aş fi fost de multe ori ţinta unui linşaj furibund mediatic, ce s-a exercitat prin mass-media asupra mea, nu aş fi ales să plec niciodată din România în Suedia, pentru că iubesc această ţară şi poporul român.

Luaţi în calcul să rămâneţi?

Iau în calcul asta.



De ce aţi ales să plecaţi în Suedia? Cum a fost viaţa acolo?

Aşa a fost destinul, pentru că camionul care pleca din România se îndrepta în acea ţară. Datorită unor abuzuri şi ilegalităţi care s-au dezlănţuit asupra mea din cauza unor comenzi din culise date de fostul prim-ministru Adrian Năstase am ales să părăsesc ţara, pentru că nu se mai putea să suport toate nedreptăţile care mi se făceau.

V-aţi simţit mai protejat acolo decât în România de exemplu?

Da, sigur că da, pentru că totuşi dumnealor au fost corecţi, mi-au analizat dosarul, au chemat martori din România, au constatat că acest dosar a fost fabricat la comandă politică. S-au convins că este ceva dubios la mijloc şi, din această cauză, după 7 luni de detenţie, pentru că m-au arestat la cererea românilor, m-au pus în libertate pentru că s-au convins că era altceva decât ce se spunea în dosar. Au chemat acolo persoana respectivă şi au audiat-o la Înalta Curte Regală din Suedia, i-au pus întrebări, s-au convins că este cu totul altceva, iar în urma acestei constatări au decis că nu pot să mă întorc în România, pentru a beneficia de un proces echitabil. De fapt aşa s-a şi petrecut, pentru că după aceea două instanţe din România m-au declarat nevinovat şi în mod absolut straniu, după aceea Procuratura a făcut recurs, am ajuns la Înalta Curte unde aşa-zisul complet negru a decis să rejudece dosarul de la zero, a anulat toate deciziile anterioare şi după ce a făcut o groază de nedreptăţi care erau absolut strigătoare la cer m-au condamnat la 6 ani de închisoare, ceea ce este foarte straniu.

De ce v-aţi schimbat numele din Gregorian Bivolaru în Magnus Aurolsson?

Am ales să-mi schimb numele pentru că o lungă perioadă de timp am primit scrisori de ameninţare cu moartea şi atunci autorităţile suedeze au decis că este util să am această protecţie, dar după aceea, în mod bizar, autorităţile din România au aflat de acest nume şi mi l-au divulgat peste tot şi pretutindeni şi a fost inutil.

Deci a fost practic o metodă de protecţie?

Exact.

Primiţi în continuare ameninţări cu moartea?

Da, chiar şi aici. Mi-au scris şi pe casă, este o poveste întreagă. Practic eu am scris nişte cărţi în care am vorbit despre planurile aşa-zişii Illuminati, care cooperează cu masoneria mondială. Am scris şi o carte despre dârele morţii. Este interesant că cu 10 zile înainte să ajung în Franţa, la acel târg de carte unde am fost arestat, am primit o scrisoare în care mi se propunea un târg şi anume să dau ordin, chiar aşa se formula, să dau ordin să fie desfiinţată şcoala de yoga şi mi se spunea că dacă am să fac aceasta şi se va observa că am făcut aceasta, o să primesc 6.666.000 de euro şi după aceea va trebui să încetez să mă mai ocup de spiritualitate şi să fac conferinţe împotriva aşa-zişilor Illuminati. Mi se spunea că dacă va fi cu putinţă voi putea să scriu sub un pseudonim şi să public 10 articole pe an în care să fac apoteoza sistemului acesta noua ordine mondială. Dacă fac aceasta evident o să fiu lăsat în pace şi n-o să mai am niciodată probleme.

Şi n-aţi acceptat?

N-am acceptat asta. După aceea, când eram în Franţa, unde eu aveam statutul de refugiat, deci nu ar fi trebuit ca statul francez să mă dea înapoi, judecătorul care mi-a analizat cazul era mason a făcut fel şi fel de ciudăţenii. La un moment dat a cerut statului suedez să confirme dacă mai am acest statut de refugiat, statul suedez a confirmat şi a cerut ca cel mai bine ar fi să fiu trimis în Suedia imediat, iar în final, a hotărât că mă extrădează oricum, că România a intrat în UE şi nu mai are rost, vezi Doamne, să respecte el acest statut. Am înaintat dosarul la Înalta Curte din Paris şi cu 7 zile înainte avocaţii mei au primit o scrisoare, care veneau de la aceleaşi persoane anonime care spuneau că toate eforturile mele nu vor avea niciun fel de rezultat şi că au dat ordin ca eu să fiu extrădat şi că voi ajunge în România şi că o să putrezesc în închisoare. S-ar putea să se treacă la o nouă etapă.

Ce vreţi să spuneţi?

Adică să mi se ia viaţa.

Vă simţiţi în pericol?

Păi am avut semnale de acest gen, foarte multe şi chiar şi în Suedia, dar... o să merg până la capăt.

Cum e viaţa după gratii?

O fiinţă umană care deja practică yoga cu succes şi care a atins o anumită treaptă avansată în aprofundarea tehnicilor şi a procedeelor Yoga veritabile, devine cu uşurinţă capabilă să opună, chiar fulgerător, stărilor de depresie – stări intense şi constante de euforie, ea urmăreşte să-şi inducă stări pregnante de exaltare binefăcătoare. Ea vizează o elevare considerabilă a frecvenţei predominante de vibraţie a universului ei lăuntric. Un yogin avansat deja ştie că depresia este o stare mentală aproape patologică, ce este caracterizată de o tristeţe intensă, de pierderea interesul creator, benefic precum şi a stimei de sine, iar apoi, toate acestea sunt însoţite de anxietate. Atunci când unele fiinţe umane se scufundă într-o asemenea stare nefastă se confruntă ulterior cu astenie, cu melancolie, sau chiar cu neurastenie. Cel care practică yoga opune de fiecare dată stărilor de disperare – stări de încredere în sine, speranţe îndreptăţite şi mai ales opune o credinţă puternică, de nezdruncinat, în Dumnezeu... Cel care practică yoga urmăreşte de asemenea să cultive, în mod constant, o stare de bucurie.

Gregoria Bivolaru a fost achitat în 2010 de Tribunalul Sibiu, instanţă unde fusese mutat, în 2005, dosarul de la Tribunalul Bucureşti, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor, perversiune sexuală în formă continuată şi trafic de minori, iar un an mai târziu, CA Alba Iulia a respins apelul procurorilor în acest caz. Bivolaru a fost însă condamnat în 2013 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în rejudecare, la şase ani de închisoare cu executare.



Procurorii au susţinut la procesul de la ICCJ că, în perioada 2002 — martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarată de "profesor yoga" şi "mentor spiritual", prin abuz de autoritate şi ţinere în stare de aservire, a recrutat, în scopul exploatării sexuale, o minoră, cursantă yoga, cu care a întreţinut, în mod repetat, acte sexuale şi de perversiune sexuală, oferindu-i diverse sume de bani şi alte foloase. De asemenea, potrivit procurorilor, Bivolaru a atras, prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistenţă şi remiterea altor foloase materiale, pe Maria Mirona Farcaşi, cursantă yoga, în practicarea unor acte sexuale cu minora M.D. Gregorian Bivolaru a mai fost acuzat că, în perioada ianuarie-noiembrie 2000, precum şi în aprilie 2003, a întreţinut acte sexuale cu alte două minore, folosindu-se de calitatea sa mentor spiritual.



Bivolaru a reuşit să părăsească ilegal teritoriul României, fiind reţinut, pe 4 aprilie 2005, de poliţia suedeză în oraşul Malmo. Ulterior, autorităţile suedeze i-au acordat azil politic. Liderul spiritual al MISA a fost prins pe 26 februarie în Franţa. După condamnare, mandatul european de arestare pe numele lui Bivolaru a fost implementat în Sistemul Informatic Schengen, ca urmare a emiterii acestuia de către Tribunalul Bucureşti în urma sentinţei definitive date de ÎCCJ. Pe numele lui a fost emis şi un mandat de urmărire internaţională, specific ţărilor care nu sunt conectate la SIS.

