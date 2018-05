Drama frumoasei românce mutilate pe viaţă la Paris după ce barul în care lucra a explodat. Răzbunarea odioasă a unui bodyguard căruia i-a refuzat avansurile

În data de 11 iunie 2017, într-un local românesc din Paris a avut loc o explozie. Presa franceză făcea cunoscut faptul că explozia a avut loc la ora locală 20.30 şi a fost cauzată de un cocktail Molotov, care a fost aruncat în interiorul localului.

Trei români au fost grav răniţi, iar 6 poliţişti care au intervenit au fost şi ei răniţi uşor. Una dintre chelneriţele românce rănită a pierdut lupta cu viaţa, la câteva luni de la incident.

La un an de la incident, Lidia şi-a spus povestea pe blog-ul ralucajensen.blogg.se

„Fredonam versurile unei melodii când, dintr-o dată, trei persoane cu cagule pe cap au intrat în restaurant şi au început să arunce cu benzină, eu asta credeam atunci că era. Am început să ţip panicată, neştiind ce să fac. Am vrut să ies afară, dar mi-am amintit că prietena mea era în baie. Am fugit repede la ea... «Sunt trei oameni care dau foc la restaurant, încuie repede uşa!», am zis eu. Ea, intrând în panică, a început să plângă şi să îmi zică că vom muri. M-am speriat şi mai tare. Într-o fracţiune de secundă, prietena mea a descuiat uşa şi a luat-o la fugă, moment în care focul şi-a făcut apariţia. Am fugit după ea şi în acel moment am auzit o voce de bărbat: «Către geam, veniţi către geam!»”, rememorează tânăra clipele de coşmar prin care a trecut în 2017.

Lidia îşi aminteşte că în jurul său era mulţi oameni, că îşi privea picioarele arse şi nu simţea nicio durere.

„Dintr-o dată gălăgia a devenit silenţioasă, iar corpul îl simţeam greu! «Mor!», a fost ultimul meu cuvânt”, precizează Lidia, pe ralucajensen.blogg.se.

Deşi medicii erau rezervaţi cu privire la şansele de supravieţuire, după patru luni a ajuns acasă.

„Zile întregi de durere! O lună de zile nu am putut să vorbesc, două luni de zile nu am avut voie să beau şi să mănânc. Toate îmi erau date doar prin perfuzii. Trei luni din patru, cât am stat din spital, jumătate din dureri îmi erau ameliorate cu ajutorul unei anumite doze de morfină. Dar cealaltă jumătate o simţeam ca un cuţit ce îmi străpungea corpul încontinuu”, povesteşte tânăra.

Bodyguardul localului s-a aflat în spatele atacului

Lidia dezvăluie şi motivul atacului. Dacă în prima fază presa pariziană vorbea de un atac terorist sau un jaf care a mers prost, se pare că a fost o chestie mult mai personală.

Cel care ar fi pus la cale atacul ar fi fost tocmai bodyguardul localului, care s-a răzbunat pe bistriţeancă din cauza refuzurilor repetate de a-i accepta avansurile. Tânăra s-ar fi plâns inclusiv la patronii localului că bărbatul o agasează şi continuă să îi facă avansuri deşi l-a refuzat.

„M-a sunat avocata să îmi spună că au fost prinşi 4 băieţi şi negrul acela care cică era „bodyguardul” restaurantului. Se pare că el a fost acela care a pus totul la cale. Era considerat cel mai periculos om şi făcea trafic de droguri”, dezvăluie tânăra.

Vă mai recomandăm: