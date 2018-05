„Domnul Trandafir“ hi-tech: îi atrage pe elevi cu jocuri online educative

Cum arată „Domnul Trandafir“ al zilelor noastre? Ei bine, el se dedică întru totul meseriei, chiar şi atunci când are de parcurs zeci de kilometri până la şcolile unde predă, este foarte apreciat de elevii săi pe care reuşeşte să-i apropie de materie cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Un exemplu este Cristian Pop, un tânăr profesor de 28 de ani, care predă geografie la două şcoli din mediul rural, de pe Valea Bârgăului, la câteva zeci de kilometri de municipiul Bistriţa: Prundu Bârgăului şi Josenii Bârgăului. Oarecum aproape de casa profesorului.

Dar nu a predat întotdeauna aşa aproape de casă. De altfel, la început, imediat după ce a terminat masterul, în urmă cu patru ani, era nevoit să parcurgă aproape 50 de kilometri dus şi tot atâţia întors pentru a le preda geografia elevilor de la şcolile din Bistriţa (a predat un semestru la Liceul de Muzică din localitate), din Dorolea, comuna Livezile şi din Vermeş, comuna Lechinţa.

„Când predam la şcoala din Vermeş, făceam 16 kilometri până în Bistriţa şi din Bistriţa încă 30 de kilometri până în Vermeş“, explică profesorul.

„ÎNVAŢĂ MAI REPEDE ŞI CU PLĂCERE“

Deşi predă doar în mediul rural, Cristian Pop se foloseşte la maximum de atracţia elevilor săi pentru tehnologie şi gadgeturi şi îi stimulează să înveţe cu ajutorul unor aplicaţii pentru telefonul mobil, tablete sau computer. Printre aplicaţiile pe care le foloseşte profesorul de geografie se numără Kahoot!. Cu ajutorul acesteia, el le dă şi teste copiilor şi spune că reuşeşte astfel să îi menţină atenţi şi chiar să trezească spiritul de competiţie din ei.

„Ei oricum folosesc foarte mult telefoane, tablete şi laptopuri şi, în loc să se joace tot felul de prostii, care nu îi ajută, mai bine îi motivăm să se joace un joc geografic şi învaţă mai repede şi cu plăcere“, completează cadrul didactic.

Kahoot! este o platformă gratuită de învăţare bazată pe joc şi tehnologie educaţională, care a fost lansată în anul 2013 în Norvegia şi deja este folosită în 18 ţări. Jocurile educative Kahoot! pot fi create de oricine, pe orice subiect, pentru elevi de toate vârstele. Platforma poate fi accesată folosind orice dispozitiv – calculator, telefon mobil, tabletă –, singura condiţie fiind aceea că trebuie să dispună de internet.

La clasele a VI-a şi a VII-a, Cristian Pop se foloseşte de Seterra, un alt joc educativ, care îi ajută pe elevi să afle mai multe despre ţările lumii, capitale, oceane, steaguri, oraşe şi continente, cu ajutorul unor exerciţii practice pe hartă. Jocul a fost creat în anul 1998 şi este deja tradus în 33 de limbi.

„E mult mai uşor pentru ei. Progresul pe care l-am văzut la ei după utilizarea acestor aplicaţii este dat de faptul că se orientează mult mai uşor pe hartă şi le este stârnit interesul, îi motivează să înveţe. E mult mai bine decât să le predai şi să noteze în caiet, după care să înveţe pe de rost. Asta ar trebui să facem noi, ca profesori, să îi îndrumăm să înveţe cu ajutorul «armelor» lor“, explică dascălul.

DESPRE POLUL NORD CU TIBI UŞERIU

Profesorul nu s-a rezumat doar la tehnologie, ci se foloseşte şi de filmuleţe şi chiar de întâlniri cu personaje ale căror poveşti de viaţă sunt extrem de captivante pentru copii. Când elevii săi au învăţat despre Dunăre, Cristian Pop l-a rugat să-l ajute pe Avram Iancu, un bibliotecar din Petroşani care a înotat 2.860 de kilometri pe Dunăre, devenind primul om care a străbătut fluviul de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră fără obiecte ajutătoare. Avram Iancu a făcut un material video în care le-a vorbit elevilor despre experienţa sa.

„M-am gândit să le pregătesc o surpriză. Cunoscându-l pe Avram Iancu, care mi-e şi prieten, l-am rugat să le pregătească un mesaj filmat elevilor din clasele mele, pentru că urma să le vorbesc despre Dunăre în cadrul unei lecţii deschise. A acceptat cu mare drag, s-a filmat, mi-a trimis filmuleţul, iar eu l-am prezentat copiilor. A fost ceva spontan, am vrut să le arăt elevilor mei ce fac unii oameni pentru a-şi depăşi limitele. Au reţinut mult mai repede anumite chestii, de exemplu lungimea Dunării, cu ajutorul experienţei lui Avram. E incredibil ce a făcut Avram Iancu şi am vrut să le arăt şi lor“, se mândreşte profesorul.

A urmat şi o întâlnire faţă în faţă, de data aceasta, cu alergătorul Tibi Uşeriu, singurul din lume care a terminat pe locul întâi cursa de la Cercul Polar de două ori consecutiv. Sportivul le-a vorbit copiilor de clasa a VII-a şi a VIII-a despre ce a văzut la Cercul Polar, cât e de frig şi care sunt cele mai mari provocări pentru corpul uman.

„NU MI SE PARE NORMAL SĂ FUGĂ PROFESORII DE ŞCOLILE DE LA ŢARĂ“

Deşi visul oricărui profesor e să predea la şcoli din mediul urban, Cristian Pop spune că se simte foarte bine în mediul rural, unde poţi să găseşti copii la fel sau poate mai talentaţi.

„Eu am predat la multe şcoli de la ţară şi peste tot am întâlnit copii talentaţi, care munceau mult, poate mai mult decât copiii de la oraş. Unii chiar făceau naveta pe jos, aveau grijă de animale după şcoală şi îşi făceau şi lecţiile. E mai dificil puţin pentru elevii de la ţară. Mă simt foarte bine unde sunt, cu ce fac“, spune profesorul de geografie.

Totuşi, e adevărat că uneori, copiilor din mediul rural le este mai greu să facă faţă cerinţelor educaţionale tocmai din cauza acestor sarcini care se adaugă celor de elevi. Învăţatul şi temele se împletesc de multe ori cu diferite activităţi în gospodărie şi oboseala este accentuată de navetă. Asta nu înseamnă în mediul rural copiii nu-şi dau interesul.

„Şi la ţară descoperi o grămadă de copii talentaţi. Nu mi se pare normal să fugă profesorii de şcolile de la ţară, că practic de la ţară au plecat cei mai mari oameni ai României. La ţară poţi să descoperi o groază de talente, dacă ştii cum. Aici dai peste copii foarte bine crescuţi şi cu foarte mult bun simţ. Chiar îmi place la ţară. E o relaxare şi o plăcere de a preda. Toate lucrurile, dacă le faci cu plăcere, ies bine, iar copiii simt asta. Când un profesor este dedicat, e imposibil ca elevii să nu răspundă cu aceeaşi monedă“, mai spune profesorul.

10.000 de kilometri alergaţi

Cristian Pop participă şi el la maratoane şi ultramaratoane de patru ani. El estimează că a alergat, în ultimii ani, cu tot cu pregătiri şi concursuri, peste 10.000 de kilometri. Cele mai multe competiţii s-au desfăşurat în România, însă anul trecut, profesorul a participat şi la Maratonul Olimpului.





„Anul trecut am fost la 30 de concursuri de alergare, de la 10 km la 44 de km. Anul trecut am câştigat şi proba de maraton la competiţia Via Maria Theresia (n.r. – organizată chiar de Tibi Uşeriu). Acum doi ani, la ultramaratonul de la Via Maria Theresia (n.r. – peste 80 de km prin munţi), am luat locul 5. Anul acesta vreau să merg la o competiţie în Munţii Alpi“, mai spune dascălul.

De asemenea, tânărul profesor este şi voluntar în două asociaţii: „Oraşul Mariei“, care susţine copiii din medii defavorizate, şi „Tăşuleasa Social“, cel mai mare ONG de mediu din ţară.

